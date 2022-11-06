Оккупант обсуждает с женой потери, пьянство и дезорганизованность армии РФ: "35 - 300-х, 1 - 200-й. Они сами виноваты. Легли около урала - и машину в#бали", - перехват ГУР. ВИДЕО
Военнослужащий 239-го мотострелкового полка РФ на Херсонском направлении обсуждает с супругой потери, пьянство и дезорганизация российской армии.
Новый перехват разговора российского оккупанта опубликовало Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
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Ото ще пощастило, що окупанти нікчемні, хоча їх і дуже багато.
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
Забрасывать в тыл врага бухло: через местных патриотов, через заброшенные магазины, брошенное жилье и т.п.
Кацапы сами себя перестреляют, посамоубиваются, поподрываются, а нам надо наблюдать за ними и немножко подчищать их !
за тягнибока не голосовал...
https://hromadske.ua/posts/poroshenko-priznachiv-shistom-***********-politvyaznyam-derzhavni-stipendiyi-imeni-levka-lukyanenka?tag=politv%27yazni