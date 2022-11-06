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Оккупант обсуждает с женой потери, пьянство и дезорганизованность армии РФ: "35 - 300-х, 1 - 200-й. Они сами виноваты. Легли около урала - и машину в#бали", - перехват ГУР. ВИДЕО

Военнослужащий 239-го мотострелкового полка РФ на Херсонском направлении обсуждает с супругой потери, пьянство и дезорганизация российской армии.

Новый перехват разговора российского оккупанта опубликовало Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Из окружения выходили: из тридцати шести шестнадцать вышли всего. 200-х не разрешают забирать, нах#й. Нет тела - нет дела": российские командиры не дают забрать погибших с поля боя, - перехват ГУР. АУДИО

Автор: 

армия РФ (19358) разведка (4179) перехват (343) Херсонская область (4802)


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Топ комментарии
+17
Не знаю хто як, а я почула за нашого українського мужчину, що лишився там один серед ворогів з Україною в серці, та ще й дає цим підарам словесної прочуханки. І проти кого ви тварі воюєте, здохнете всі падал
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06.11.2022 09:52
+5
краще б навпаки, звичайно. 35 двохсотих, та 1 трьохсотий.
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06.11.2022 10:00
+5
Наша разведка должна систематически проводить операции под кодовым названием "Боярка".
Забрасывать в тыл врага бухло: через местных патриотов, через заброшенные магазины, брошенное жилье и т.п.
Кацапы сами себя перестреляют, посамоубиваются, поподрываются, а нам надо наблюдать за ними и немножко подчищать их !
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06.11.2022 10:15
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Неорганізованість і лядсттво як у нашій ОПе.
Ото ще пощастило, що окупанти нікчемні, хоча їх і дуже багато.
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06.11.2022 09:35 Ответить
Не знаю хто як, а я почула за нашого українського мужчину, що лишився там один серед ворогів з Україною в серці, та ще й дає цим підарам словесної прочуханки. І проти кого ви тварі воюєте, здохнете всі падал
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06.11.2022 09:52 Ответить
Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
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06.11.2022 09:53 Ответить
Кацапсина Zдох Zа Zолотой унитаZ Путлера!
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06.11.2022 09:59 Ответить
высокоразвитое быдло (Оправдывала она нарушение закона тем, что в Таджикистане повсеместно используется государственный таджикский язык, а не русский.) https://charter97.org/ru/news/2022/11/6/523046/
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06.11.2022 10:00 Ответить
Ну так і сиділа-б там - у своєму "Іжевську"! Чого ти поперлася у чужу країну? Оця безпардонність і нахабство кацапське вбиває! Товариш років п"ятнадцять тому був свідком скандалу в аеропорту "Бен-Гуріон" (Ізраїль) Така сама "туристка с ма-асковским гаварком" висловлювала своє невдоволення тим що "Абарзели ани тут! Я с ней (поліцейською аеропорту) гаварю па-челавечески, а ана мне на еврейскам и английскам атвечает! Пара-бы уже и русский выучить!"
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06.11.2022 10:55 Ответить
краще б навпаки, звичайно. 35 двохсотих, та 1 трьохсотий.
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06.11.2022 10:00 Ответить
Наша разведка должна систематически проводить операции под кодовым названием "Боярка".
Забрасывать в тыл врага бухло: через местных патриотов, через заброшенные магазины, брошенное жилье и т.п.
Кацапы сами себя перестреляют, посамоубиваются, поподрываются, а нам надо наблюдать за ними и немножко подчищать их !
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06.11.2022 10:15 Ответить
краще отруйне бухло..
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06.11.2022 10:31 Ответить
Краще важку наркоту.
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06.11.2022 12:29 Ответить
Ваш варіант дорожчий Але прикольнішій))
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06.11.2022 19:43 Ответить
Татарва ******.
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06.11.2022 10:28 Ответить
СБУ ГУР Антоша і всі кому не ліньки 8 міс викладають "перехоплення" про те,як русні погано ,страшно і яка вона слабка...Нагадую,окуповано 15% України,в перший день здано ворогу Південь,АЕС,Маріуполь,нас щоденно безкарно обстрілюють,планується відселення Києва,через відсутність електрики,знищується вся інфраструктура України,по Рашці і Білорашці не було жодного пострілу у відповідь,не постраждав жоден колаборант,Слуга,юдейчик,агент Рашки....а ми все слухаємо ці дебільні записи....Хто ми,долбо****би?
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06.11.2022 10:43 Ответить
ты за кого голосовал...?
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06.11.2022 14:39 Ответить
останній раз за Порошенка,а раніше за Лук"яненка,Тягнибока,Ющенка,а ти за Кравчука,Кучму,Яника,Тігіпка і Зе-Боневтіка?
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06.11.2022 16:58 Ответить
ты не угадал - я голосовал за Пятого Президента два раза...\за Ющенко тоже голосовал - меньшее зло...\
за тягнибока не голосовал...
https://hromadske.ua/posts/poroshenko-priznachiv-shistom-***********-politvyaznyam-derzhavni-stipendiyi-imeni-levka-lukyanenka?tag=politv%27yazni
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06.11.2022 17:14 Ответить
Ублюдки, хуже немцев...
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06.11.2022 10:52 Ответить
Свинособаки что с них взять.
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06.11.2022 17:44 Ответить
 
 