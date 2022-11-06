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В селе Каменка, оказавшемся на линии фронта, не осталось ни одного целого дома. ВИДЕО

Село Каменка недалеко от Изюма - сплошная руина и пустошь. Село оказалось на пути жесткой и беспощадной армии рашистов, двинувшейся на Донбасс.

Об этом говорится в видео проекта "Хащі", передает Цензор.НЕТ.

"В марте здесь произошел один из самых массовых танковых боев, когда наша армия сдерживала прорыв россиян в Славянск. Тогда же российская артиллерия практически стерла с лица земли этот населенный пункт. Дальше - полугодовая оккупация и пребывание села между двух огней.

Россиянам в конце концов так и не удалось окружить нашу группировку войск на Донбассе с севера и прорваться в Славянск. Но это стоило больших потерь среди наших защитников.

В сентябре украинские военные освободили село. Вернее, то, что от него осталось. А остались сплошные руины, сотни заброшенных и голодных животных, трупы местных жителей, полгода лежавших под завалами. Десятки тысяч взрывоопасных предметов, сожженная техника и чувство ужаса.

Каменка не единственное такое село на рубеже между Изюмом и границей Донецкой области, но оно является явным примером того, что оставляет "русский мир" и война", - говорится в сообщении.

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Автор: 

оккупация (10166) Харьковщина (5577)


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без сліз на це дивитися не можливо
все розбито, людей нема і сотні голодних тварин
побутова техніка на дорогах бо недолюди не встигли вивезти.
як що з 1000 мешканців залишилось 11 то мабудь 990 були нацистами та бандерівцями???
звучить дико але вата в це тупо вірить.
вірить що Україна з берданками та коктейлями мала напасти на парашу...
150000000 тупих, безмозглих рабів *****....
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06.11.2022 12:30 Ответить
Немає їх 150млн., то така саме брехня як "фтарая армія міра".... максимум їх 70-80 млн., тих рашистів.
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06.11.2022 12:47 Ответить
і не слов'яни вони, хоча вкравши нашу тисячолітню історію до неї примазуються. Це нащадки дикої орди, хоча вони поситійно наголошують про три братніх народи нас, себе і білорусь. Ніколи вони нам не були братами і ніколи слов'янами, на ваідміну від білорусів, кацапи для нас найлютіший і настрашніший ворог.
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06.11.2022 18:53 Ответить
літо, воно таке, що вижити можна. зима їх прибере ((((
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06.11.2022 12:37 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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06.11.2022 12:37 Ответить
все проклятия мира россии и росиянам.
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06.11.2022 12:39 Ответить
Доки Московицький режим не паде- доти Московити- рашисти будуть знищувати усе навколо!!!
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06.11.2022 12:46 Ответить
Так, за дикими вбивцями армії нападу московії йде їх піп, вчитель з російською мовою, літературою і сторією. Коли наша Верховна Рада заборонить найбільшу підпільну секту "русского мира" в Україні РПЦ, яка тут маскується під УПЦ? Не на часі? Свої виборці і наші вороги?
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06.11.2022 18:56 Ответить
 
 