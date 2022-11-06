В селе Каменка, оказавшемся на линии фронта, не осталось ни одного целого дома. ВИДЕО

Село Каменка недалеко от Изюма - сплошная руина и пустошь. Село оказалось на пути жесткой и беспощадной армии рашистов, двинувшейся на Донбасс.

Об этом говорится в видео проекта "Хащі", передает Цензор.НЕТ.

"В марте здесь произошел один из самых массовых танковых боев, когда наша армия сдерживала прорыв россиян в Славянск. Тогда же российская артиллерия практически стерла с лица земли этот населенный пункт. Дальше - полугодовая оккупация и пребывание села между двух огней.

Россиянам в конце концов так и не удалось окружить нашу группировку войск на Донбассе с севера и прорваться в Славянск. Но это стоило больших потерь среди наших защитников.

В сентябре украинские военные освободили село. Вернее, то, что от него осталось. А остались сплошные руины, сотни заброшенных и голодных животных, трупы местных жителей, полгода лежавших под завалами. Десятки тысяч взрывоопасных предметов, сожженная техника и чувство ужаса.

Каменка не единственное такое село на рубеже между Изюмом и границей Донецкой области, но оно является явным примером того, что оставляет "русский мир" и война", - говорится в сообщении.

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