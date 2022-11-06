По меньшей мере, 20-25 тыс. военных РФ находятся на правобережье Херсонщины, - Соболевский. ВИДЕО
На правобережье Херсонщины находятся десятки тысяч российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"На правобережье Херсонщины находятся не менее 20-25 тысяч российских оккупантов", - отметил Соболевский.
Он сообщил также, что в самом Херсоне на сегодняшний день нет ни местного военного руководства, ни центра принятия решений коллаборантов, они переехали в Геническ и Скадовск.
Но российских военных в Херсоне остается еще большое количество.
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