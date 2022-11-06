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По меньшей мере, 20-25 тыс. военных РФ находятся на правобережье Херсонщины, - Соболевский. ВИДЕО

На правобережье Херсонщины находятся десятки тысяч российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"На правобережье Херсонщины находятся не менее 20-25 тысяч российских оккупантов", - отметил Соболевский.

Он сообщил также, что в самом Херсоне на сегодняшний день нет ни местного военного руководства, ни центра принятия решений коллаборантов, они переехали в Геническ и Скадовск.

Но российских военных в Херсоне остается еще большое количество.

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Автор: 

армия РФ (19358) Соболевский Юрий (46) Херсонская область (4802)


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Втопити окупантів у Дніпрі добра оказія.
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06.11.2022 14:02 Ответить
Кацапи запалюють в капкан , наживкою є «покинутий» Херсон . Напевно думають що в нашому штабі такі самі дебіли як в них )
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06.11.2022 14:25 Ответить
Саме так вони думають один раз - він же останній, а Залужний сім раз...і потом...фсьо
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06.11.2022 15:32 Ответить
Походу эти вояки должны молится на морозы, чтоб днепр замерз и они смогли сбежать по льду. а то их начальство специально все лодки перестреляли чтоб они свалить не смогли.
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06.11.2022 14:26 Ответить
месяц работы...................
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06.11.2022 16:02 Ответить
 
 