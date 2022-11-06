"Они его больше сдают, чем удерживают": российский оккупант рассказал об отступлении под Херсоном, – перехват ГУР. АУДИО

Россияне скорее "сдают" Херсон, чем пытаются его удержать любой ценой.

Об этом свидетельствует перехват ГУР разговора военнослужащего НЗФ Л/ДНР на Херсонском направлении, который рассказал о поджогах собственного БК при отходе от позиций, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, отсюда скоро будем сваливать. Ну, по ходу, россияне будут все сдавать это дело. Сегодня мы БК палили – все БК сгорело. Они тоже там БК палят. Все горело, стреляло. Короче, все уничтожают боеприпасы. Россияне кричат, что Херсон нужно удержать по любому. Они его больше сдают, чем удерживают", - говорит оккупант.

Захватчик рассказал, что не понимает логику командования, сначала сдающего 60-100 км территорий, а затем приказывает выбивать украинских воинов оттуда.

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