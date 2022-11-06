"Они его больше сдают, чем удерживают": российский оккупант рассказал об отступлении под Херсоном, – перехват ГУР. АУДИО
Россияне скорее "сдают" Херсон, чем пытаются его удержать любой ценой.
Об этом свидетельствует перехват ГУР разговора военнослужащего НЗФ Л/ДНР на Херсонском направлении, который рассказал о поджогах собственного БК при отходе от позиций, передает Цензор.НЕТ.
"Думаю, отсюда скоро будем сваливать. Ну, по ходу, россияне будут все сдавать это дело. Сегодня мы БК палили – все БК сгорело. Они тоже там БК палят. Все горело, стреляло. Короче, все уничтожают боеприпасы. Россияне кричат, что Херсон нужно удержать по любому. Они его больше сдают, чем удерживают", - говорит оккупант.
Захватчик рассказал, что не понимает логику командования, сначала сдающего 60-100 км территорий, а затем приказывает выбивать украинских воинов оттуда.
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может зелебоба наладил выпуск своих ракет к хаймарсам? выпуск своих танков, бтр, пушек, патронов и зимней одежды?
как запад скажет, так и будет!!
АЛЕ... Причому тут "як запад скаже?".
Це тіпа "запад воює до останього українця"? Щось болотами засмерділо...
Після перемоги України буде щось на кшталт "Плана МаршаАла" і там буде передбачено що всякі зелені шмарклі і інші любітєлі гуманітарки, пройдуть мимо каси і тут буде "зовнішнє управління", це коли всі гроші будуть ідти на конкретні программи, а не по принципу "дали гроші і ідіть собі і не питайте куди ми їх витратемо".
Ось оце і є зовнішне управління від колективного Заходу.
Можете це порівнять з КНДР, Камбоджою або Вєнєсуелою - це вже "результат" зовнішнього управління комуняками.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Скільки б техніки вони не наганяли,а якщо моральний дух чмобіків низький,то це їм не допоможе....і погодні умови на нашій стороні...
в окопах вода,одежа мокра,простуда...