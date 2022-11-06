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"Они его больше сдают, чем удерживают": российский оккупант рассказал об отступлении под Херсоном, – перехват ГУР. АУДИО

Россияне скорее "сдают" Херсон, чем пытаются его удержать любой ценой.

Об этом свидетельствует перехват ГУР разговора военнослужащего НЗФ Л/ДНР на Херсонском направлении, который рассказал о поджогах собственного БК при отходе от позиций, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, отсюда скоро будем сваливать. Ну, по ходу, россияне будут все сдавать это дело. Сегодня мы БК палили – все БК сгорело. Они тоже там БК палят. Все горело, стреляло. Короче, все уничтожают боеприпасы. Россияне кричат, что Херсон нужно удержать по любому. Они его больше сдают, чем удерживают", - говорит оккупант.

Захватчик рассказал, что не понимает логику командования, сначала сдающего 60-100 км территорий, а затем приказывает выбивать украинских воинов оттуда.

Читайте также: Оккупант обсуждает с женой потери, пьянство и дезорганизованность армии РФ: "35 - 300-х, 1 - 200-й. Они сами виноваты. Легли около урала - и машину в#бали", - перехват ГУР. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) разведка (4179) Херсон (2839) перехват (343)


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Топ комментарии
+32
Всё гады сдадите, и репарации заплатите
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06.11.2022 20:05
+23
лугандонцам всем после деоккупации - поражение в избирательных правах выбора центральной власти лет на двадцать.
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06.11.2022 20:16
+16
До 5 покоління
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06.11.2022 20:20
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Всё гады сдадите, и репарации заплатите
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06.11.2022 20:05 Ответить
лугандонцам всем после деоккупации - поражение в избирательных правах выбора центральной власти лет на двадцать.
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06.11.2022 20:16 Ответить
До 5 покоління
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06.11.2022 20:20 Ответить
...і місцевої- також!
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06.11.2022 20:25 Ответить
Fake news.
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06.11.2022 20:30 Ответить
Да вот хрена лысого, мы не лугандон и дыра, такого не допустим, оккупанты будут выбиты.
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06.11.2022 20:50 Ответить
чем ты их от туда выбьешь, выбиватель, если запад решит прикрутить поставки оружия?
может зелебоба наладил выпуск своих ракет к хаймарсам? выпуск своих танков, бтр, пушек, патронов и зимней одежды?
как запад скажет, так и будет!!
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06.11.2022 22:36 Ответить
Запад не прикрутит, а выбивают как раз люди, которых большинство патриотов, а не население ОРДЛО. К зелепуху отдельный вопрос.
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07.11.2022 01:35 Ответить
"запад не прикрутит"? на чому грунтуються ваша впевненність?
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07.11.2022 08:45 Ответить
Тому що буде ескалація, якої Захід не допустить.
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07.11.2022 08:59 Ответить
усвідомте, що якщо вас хтось забезпечує, то ви стаєте цілком від нього залежним, а значить, більше не вільні в прийнятті рішень
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07.11.2022 09:07 Ответить
51-й Штат). Все ж краще ніж ОРДЛО.
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07.11.2022 09:27 Ответить
Ви праві - якщо ти нічого не робиш а тільке ходиш і просиш гроші то ти залежиш од інших людей.
АЛЕ... Причому тут "як запад скаже?".
Це тіпа "запад воює до останього українця"? Щось болотами засмерділо...
Після перемоги України буде щось на кшталт "Плана МаршаАла" і там буде передбачено що всякі зелені шмарклі і інші любітєлі гуманітарки, пройдуть мимо каси і тут буде "зовнішнє управління", це коли всі гроші будуть ідти на конкретні программи, а не по принципу "дали гроші і ідіть собі і не питайте куди ми їх витратемо".
Ось оце і є зовнішне управління від колективного Заходу.
Можете це порівнять з КНДР, Камбоджою або Вєнєсуелою - це вже "результат" зовнішнього управління комуняками.
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07.11.2022 12:14 Ответить
А чим ми вибиваєм 8 місяців з-під Києва,Сум,Чернігова,Харкова,Миколаєва?
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07.11.2022 07:54 Ответить
в натурє, до чого тут Захід і його допомога?!
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07.11.2022 08:39 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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06.11.2022 20:18 Ответить
Бесполезно,во всех смертях у них виновата Украина.
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06.11.2022 22:52 Ответить
говор донбасский..блд...
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06.11.2022 22:07 Ответить
Виходить,командування собі щось планує,а на позиціях у орків діла кепські...
Скільки б техніки вони не наганяли,а якщо моральний дух чмобіків низький,то це їм не допоможе....і погодні умови на нашій стороні...
в окопах вода,одежа мокра,простуда...
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07.11.2022 08:01 Ответить
у наших теж вода, мокро і простуда, але наші Герої знають за що воюють! щоб таке падло не прийшло звільнати від життя
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07.11.2022 12:59 Ответить
Херсон освободим но в эти будановские пленки давно не верю и не слушаю
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07.11.2022 08:46 Ответить
 
 