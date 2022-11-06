Россия концентрирует силы и средства для повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 256-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти сутки оккупанты снова применяли иранские ударные дроны. Есть сбитые. Но, к сожалению, есть и попадание. Мы понимаем также, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. В частности, и для этого России понадобились иранские ракеты, готовимся отвечать.

Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продлевать войну, а следовательно, и продлевать действие угроз для мира, которые спровоцированы российской войной.

Читайте также: Иран лжет, что дал РФ немного дронов. Мы ежедневно сбиваем по 10, - Зеленский

Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы бы сейчас были уже ближе к миру. А это значит ближе к полному преодолению продовольственного кризиса. Ближе к преодолению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации энергорынка. Ближе к надежной защите от радиационного шантажа, который Россия не прекращает. Поэтому абсолютно каждый, кто помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия войны".

Но также, пожалуйста, заметьте: все чаще есть сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе", - сказал Зеленский.