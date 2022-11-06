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Новости Видео Война
13 021 50

Россия концентрирует силы и средства для повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 256-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти сутки оккупанты снова применяли иранские ударные дроны. Есть сбитые. Но, к сожалению, есть и попадание. Мы понимаем также, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. В частности, и для этого России понадобились иранские ракеты, готовимся отвечать.

Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продлевать войну, а следовательно, и продлевать действие угроз для мира, которые спровоцированы российской войной.

Читайте также: Иран лжет, что дал РФ немного дронов. Мы ежедневно сбиваем по 10, - Зеленский

Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы бы сейчас были уже ближе к миру. А это значит ближе к полному преодолению продовольственного кризиса. Ближе к преодолению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации энергорынка. Ближе к надежной защите от радиационного шантажа, который Россия не прекращает. Поэтому абсолютно каждый, кто помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия войны".

Но также, пожалуйста, заметьте: все чаще есть сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482)


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Топ комментарии
+45
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06.11.2022 21:47
+25
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06.11.2022 21:49
+20
если б так абы!!! если б не иран...если б не расия...если б...и если б не саранча с асфальтом...
признай хоть одну ошибку, хоть один проё*... стоившие нам так кроваво-дорого !!!!!
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06.11.2022 21:57
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Ну то заасфальтуй дороги до фронту , щоб ворогу було легше пересуватись . Єрмак в свою чергу має доповісти ворогу про наступну спецоперацію наших комарів - тоді ніякого страйку не буде
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06.11.2022 21:40 Ответить
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06.11.2022 21:40 Ответить
можна трохи подетальніше суть? спсб
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07.11.2022 08:35 Ответить
Вже порохоботи понабігали з асфальтом
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06.11.2022 21:44 Ответить
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06.11.2022 21:47 Ответить
Дегенерати-олігофрени-суїцидники , фігуранти ефекту Даннінга-Крюгера, до вас ніколи не дійде, на жаль.
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06.11.2022 22:19 Ответить
зєблани=опзж, усі інші 'ваші вороги.(шуфрич)
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06.11.2022 22:37 Ответить
До тебе, дебіла, ніколи не дойде, кого ти вибрало.
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07.11.2022 05:48 Ответить
зелефіли набігли превентивно з провокаціями по асфальту ..
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07.11.2022 08:36 Ответить
якщо після першого разу було зруйновано і виведено з ладу близько 40% енергетики,то після другого разу якщо він буде буде взагалі повна дупа
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06.11.2022 21:45 Ответить
Ракет у них еще на штук семь таких ударов есть. Это не считая иранских дронов и ракет. Короче, не очень много, но лучше нам от этого не станет.
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06.11.2022 22:01 Ответить
1. Масованих ударів по енергетичній інфраструктурі вже було не 1, а 2.
2. Після цих ударів щось напевне вдається полагодити.
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06.11.2022 22:19 Ответить
Якось підійде до вас ваша дитина і запитає: " а чим займається Верховний головнокомандувач України". А ви такий: "знімає відосіки". І все, більше Ze нічим іншим не займається, як відосіками.
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06.11.2022 21:48 Ответить
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06.11.2022 21:49 Ответить
ЗУСТІЧАЙТЕ ДЕБІЛА !!!
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06.11.2022 22:04 Ответить
https://youtu.be/3KjZf87d6UU
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07.11.2022 08:21 Ответить
У них инфраструктура куда уязвимее, зима куда холоднее и никакой границы с ЕС для поставок оборудования и помощи у них нету. У нас есть возможности нанести ответный и намного более жесткий удар. Уже на данный момент должны быть завербованы, подготовлены и заброшены диверсанты и хорошие русские со всем необходимым оборудованием для диверсий. Они уже должны быть на России и иметь легенду хорошую. Уже должны пройти все проверки ФСБ при приеме на работу на стратегические предприятия. 9-ый месяц война идет, это уже должно быть, ведь кроме совсем незначительных денежных вложений и не требуется для серьезных повреждений кацапской инфраструктуры. Они не на острове живут, а с огромными границами без камер и с пограничниками, которые за взятку даже фуру взрывчатки пропустят.
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06.11.2022 21:49 Ответить
прям как в фильмах!.......
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07.11.2022 08:38 Ответить
Знов гундосить у відосику. Це так він економить електрику.
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06.11.2022 21:50 Ответить
- where you from?
- russuia....
- **********?
https://twitter.com/i/status/1589288603670425600
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06.11.2022 21:50 Ответить
если б так абы!!! если б не иран...если б не расия...если б...и если б не саранча с асфальтом...
признай хоть одну ошибку, хоть один проё*... стоившие нам так кроваво-дорого !!!!!
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06.11.2022 21:57 Ответить
Де моя тища за вакцинацію?
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06.11.2022 22:01 Ответить
...тримай, друже, можна не дякувати...
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06.11.2022 23:04 Ответить
Це щось нове.
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06.11.2022 23:44 Ответить
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06.11.2022 23:48 Ответить
Поцупив для свого фотоархіву.
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06.11.2022 23:50 Ответить
👌
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06.11.2022 23:54 Ответить
блін давно я не сміявся
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07.11.2022 00:36 Ответить
на 8 гривнях намалювати Лєнку-скумбрію.
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07.11.2022 09:24 Ответить
а де банкнота в сім мільярдів?
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07.11.2022 08:39 Ответить
Варто розмістити санаторії для війсковополонених ближче до об'єктів критичної інфраструктури.
Привід: розчищення завалів від попередніх обстрілів або будування захисних споруд.
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06.11.2022 22:12 Ответить
Так шо там в понедельник? Ехать на работу? А то опять скажут зеленые обезьяны, что мы все знали заранее, просто не сказали, что бы сохранить интригу.
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06.11.2022 22:24 Ответить
Цим займається ЗСУ і Залужний. А твоя зелена обєзяна на роялі вже три роки грає поки його падєльніки грабують що бачать.
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06.11.2022 22:37 Ответить
Чим відповідати буде чмо? Закритими ракетними програмами , чи вилученням клістронів ?
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06.11.2022 22:35 Ответить
Відповідати буде не "чмо", а ЗСУ. Як мінімум гробами на расєє
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07.11.2022 01:04 Ответить
А яке відношення має шашличне куїло до ЗСУ?
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07.11.2022 01:42 Ответить
В тому то і справа, що ніякого, та і чим індивідуально він може відповісти?
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07.11.2022 08:32 Ответить
шуточками і відосіками...
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07.11.2022 08:47 Ответить
Головне, що лохи роззявили роти і ковтають оте лайно з мікімауса.
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06.11.2022 22:51 Ответить
не нагнітай вова, краще заткни пельку.
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06.11.2022 22:59 Ответить
Вова, поголися, помийся, приведи себе в порядок, одягни костюм та краватку.
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07.11.2022 09:25 Ответить
 
 