На РосТВ признали, что турецкий флот в несколько раз мощнее ЧФРФ: Турки владеют Черным морем. ВИДЕО

Российские пропагандисты в эфире РосТВ возвращаются к реальности и признают, что турецкий флот в несколько раз мощнее Черноморского флота РФ. "Давайте не будем себя обманывать: турецкий флот в несколько раз мощнее Черноморского флота РФ. Турки владеют Черным морем сейчас".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте не будем себя обманывать: турецкий флот в несколько раз мощнее Черноморского флота РФ. Турки владеют Черным морем сейчас", - сказал один из пропагандистов-военных экспертов в эфире очередного российского ток-шоу.

Читайте: Эрдоган благодаря войне в Украине расширяет свое влияние и укрепляет Турцию, - WSJ