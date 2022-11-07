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На РосТВ признали, что турецкий флот в несколько раз мощнее ЧФРФ: Турки владеют Черным морем. ВИДЕО

Российские пропагандисты в эфире РосТВ возвращаются к реальности и признают, что турецкий флот в несколько раз мощнее Черноморского флота РФ. "Давайте не будем себя обманывать: турецкий флот в несколько раз мощнее Черноморского флота РФ. Турки владеют Черным морем сейчас".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Давайте не будем себя обманывать: турецкий флот в несколько раз мощнее Черноморского флота РФ. Турки владеют Черным морем сейчас", - сказал один из пропагандистов-военных экспертов в эфире очередного российского ток-шоу.

Читайте: Эрдоган благодаря войне в Украине расширяет свое влияние и укрепляет Турцию, - WSJ

россия (95683) Турция (3379) Черноморский флот РФ (1561)


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Топ комментарии
+23
Із широкіх штанін Ердоган паказал ятаган-і усрался в бункєрє ваван...
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07.11.2022 09:09
+22
Турция не пустила российские корабли в Черное море7.11.2022, 9:22 10,820

Оккупанты девять месяцев ждали разрешения от Анкары.

Корабли Тихоокеанского флота РФ, которые намеревались зайти в Черное море и атаковать Украину, отправились назад в места базирования. Об этом сообщил 6 ноября в Fаcebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Он сослался на опубликованные в тот же день в Twitter наблюдателей за кораблями в проливах возле Сингапура снимки российских кораблей.

«Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) [...] в Сингапурском проливе на пути к месту базирования Владивосток из Средиземного моря, они пробыли там со 2 февраля 2022 года, готовились идти в Черное море атаковать украинские берега», - написал Клименко.

Он обратил внимание, что на кораблях были нарисованы символы российской агрессии против Украины - знаки «Z» и «V».

«Это как в старом анекдоте: «Не пригодилось». И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали девять месяцев. Устали, ремонтироваться не было где, экипажи одичали», - прокомментировал ситуацию Клименко.
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07.11.2022 09:10
+15
скорш за все що надводний флот туреччини сильніший не тільки за чф кацапів але й за весь кацапський аналагов нєт флот
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07.11.2022 09:09
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Із широкіх штанін Ердоган паказал ятаган-і усрался в бункєрє ваван...
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07.11.2022 09:09 Ответить
скорш за все що надводний флот туреччини сильніший не тільки за чф кацапів але й за весь кацапський аналагов нєт флот
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07.11.2022 09:09 Ответить
Турция не пустила российские корабли в Черное море7.11.2022, 9:22 10,820

Оккупанты девять месяцев ждали разрешения от Анкары.

Корабли Тихоокеанского флота РФ, которые намеревались зайти в Черное море и атаковать Украину, отправились назад в места базирования. Об этом сообщил 6 ноября в Fаcebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Он сослался на опубликованные в тот же день в Twitter наблюдателей за кораблями в проливах возле Сингапура снимки российских кораблей.

«Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) [...] в Сингапурском проливе на пути к месту базирования Владивосток из Средиземного моря, они пробыли там со 2 февраля 2022 года, готовились идти в Черное море атаковать украинские берега», - написал Клименко.

Он обратил внимание, что на кораблях были нарисованы символы российской агрессии против Украины - знаки «Z» и «V».

«Это как в старом анекдоте: «Не пригодилось». И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали девять месяцев. Устали, ремонтироваться не было где, экипажи одичали», - прокомментировал ситуацию Клименко.
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07.11.2022 09:10 Ответить
9 місяців ротація? Та за цей час діти народжуються
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07.11.2022 09:20 Ответить
Ну не 9 місяців же
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07.11.2022 09:32 Ответить
Так ось так і орки народжуються, зазвичай, від М+М Чмоня в ролі дівчини
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07.11.2022 17:41 Ответить
Не вийде! Їх же на берег не випускали А від того, що вони один одного "довбли" - так від того тільки жопа болітиме, а дітей не буде!
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08.11.2022 00:56 Ответить
Поповнення лгбд спільноти і канібалов, і все це повернеться в московію, чудово
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07.11.2022 09:17 Ответить
а це нікуди з московії і не виходило, о та їх боротьба з лгбт як і все в цій країні - тільки імітація.

https://www.youtube.com/watch?v=B7dvttQZgUY&t=5s
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08.11.2022 01:08 Ответить
Ну, раз "естественно", то нехрін і щоки надувати. Топай у кільватері руссского воєнного корабля!
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07.11.2022 09:21 Ответить
Тому що в москалів відсталі технології.
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07.11.2022 09:16 Ответить
чф хйлст це фейк.
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07.11.2022 09:26 Ответить
И ни один мудак в студии не сказал , что это пиратство
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07.11.2022 09:54 Ответить
Придуть моряки в свій порт, а їхні баби з дітьми на руках. Деж вас носило дев"ять місяців?
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07.11.2022 10:18 Ответить
Так вернуться каZZапи в радную говень, в радниє їбєня, к бірьозкаам, а там їхні манькі від джамшутов і ахматов маліньких донов понависирали
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07.11.2022 17:43 Ответить
Хорошие у моряков жёны: пока они "по морям, по волнам" - они сами беременеют, сами рожают, сами детей воспитывают...
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08.11.2022 00:59 Ответить
Ну то что флот у них никакой признали через восемь месяцев. То , что армии нет, а есть стадо насильников, марадеров и убийц, признали немного раньше. Осталось признать, что и ЯО у вас было.
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07.11.2022 12:29 Ответить
а було би чим блокувати, цілу би Африку голодом заморили би. Всі чули, навіщо їм срср, і чого вони його так *******?
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08.11.2022 01:05 Ответить
А как же так? Вторую армию мира заблокировала какая-то маленькая Турция)

Не разрешила пройти... просто послала нах. Без единого выстрела.

Как же скрепы то теперь?
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08.11.2022 04:10 Ответить
 
 