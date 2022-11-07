На РосТВ признали, что турецкий флот в несколько раз мощнее ЧФРФ: Турки владеют Черным морем. ВИДЕО
Российские пропагандисты в эфире РосТВ возвращаются к реальности и признают, что турецкий флот в несколько раз мощнее Черноморского флота РФ. "Давайте не будем себя обманывать: турецкий флот в несколько раз мощнее Черноморского флота РФ. Турки владеют Черным морем сейчас".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Давайте не будем себя обманывать: турецкий флот в несколько раз мощнее Черноморского флота РФ. Турки владеют Черным морем сейчас", - сказал один из пропагандистов-военных экспертов в эфире очередного российского ток-шоу.
Топ комментарии
+23 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий07.11.2022 09:09
+22 Nov
показать весь комментарий07.11.2022 09:10
+15 stavr
показать весь комментарий07.11.2022 09:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оккупанты девять месяцев ждали разрешения от Анкары.
Корабли Тихоокеанского флота РФ, которые намеревались зайти в Черное море и атаковать Украину, отправились назад в места базирования. Об этом сообщил 6 ноября в Fаcebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
Он сослался на опубликованные в тот же день в Twitter наблюдателей за кораблями в проливах возле Сингапура снимки российских кораблей.
«Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) [...] в Сингапурском проливе на пути к месту базирования Владивосток из Средиземного моря, они пробыли там со 2 февраля 2022 года, готовились идти в Черное море атаковать украинские берега», - написал Клименко.
Он обратил внимание, что на кораблях были нарисованы символы российской агрессии против Украины - знаки «Z» и «V».
«Это как в старом анекдоте: «Не пригодилось». И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали девять месяцев. Устали, ремонтироваться не было где, экипажи одичали», - прокомментировал ситуацию Клименко.
https://www.youtube.com/watch?v=B7dvttQZgUY&t=5s
Не разрешила пройти... просто послала нах. Без единого выстрела.
Как же скрепы то теперь?