Оккупант рассказывает родственникам об отступлении из Херсона в Крым: "Новости не слушайте", - перехват ГУР. ВИДЕО

Российский захватчик в перехваченном украинской разведкой разговоре пожаловался на постоянные обстрелы украинских защитников и сообщил об отступлении оккупационной армии из Херсонской области в Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

ГУР идентифицировали личность оккупанта из перехваченного разговора. Им оказался Роман Федоринов, 2001 года рождения, вероятно, уроженец пгт Шушинское Красноярского края РФ.

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Мужчина – офицер, временно выполняющий функции командира танка. С марта прикомандирован в ОМОН. По имеющейся информации, он проходит военную службу в танковом батальоне 205-й отдельной мотострелковой бригады.

По его словам, оккупационная армия намерена отходить из Херсонской области ориентировочно в Крым.

"А так эти четыре дня не прекращали бомбить. Бомбили и бомбили 152-ми...", – рассказал он.

"Я вот смотрю, ты не звонишь... А че мне сказали – в Херсоне наши вперед пошли? Разгромили там...", – говорит собеседник оккупанта.

"Не знаю. Это новости – не слушайте", – ответил он.

"Значит, обманули меня", – констатировал его собеседник.

"Да, обманули", – подтвердил оккупант.