РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11847 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
15 003 7

Оккупант рассказывает родственникам об отступлении из Херсона в Крым: "Новости не слушайте", - перехват ГУР. ВИДЕО

Российский захватчик в перехваченном украинской разведкой разговоре пожаловался на постоянные обстрелы украинских защитников и сообщил об отступлении оккупационной армии из Херсонской области в Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

ГУР идентифицировали личность оккупанта из перехваченного разговора. Им оказался Роман Федоринов, 2001 года рождения, вероятно, уроженец пгт Шушинское Красноярского края РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Они его больше сдают, чем удерживают": российский оккупант рассказал об отступлении под Херсоном, – перехват ГУР. АУДИО

Мужчина – офицер, временно выполняющий функции командира танка. С марта прикомандирован в ОМОН. По имеющейся информации, он проходит военную службу в танковом батальоне 205-й отдельной мотострелковой бригады.

По его словам, оккупационная армия намерена отходить из Херсонской области ориентировочно в Крым.

"А так эти четыре дня не прекращали бомбить. Бомбили и бомбили 152-ми...", – рассказал он.

"Я вот смотрю, ты не звонишь... А че мне сказали – в Херсоне наши вперед пошли? Разгромили там...", – говорит собеседник оккупанта.

"Не знаю. Это новости – не слушайте", – ответил он.

"Значит, обманули меня", – констатировал его собеседник.

"Да, обманули", – подтвердил оккупант.

армия РФ (19375) разведка (4179) перехват (343) Херсонская область (4807)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.11.2022 10:23 Ответить
Розмовляють з кавказським акцентом. Навiть мови своєї не пам'ятають, манкурти.
показать весь комментарий
07.11.2022 10:38 Ответить
чи фейкова плівка....
нашу пропаганду не треба недооцінювати ...
показать весь комментарий
07.11.2022 12:12 Ответить
Дурак обманываться рад.
показать весь комментарий
07.11.2022 10:58 Ответить
Армянский акцент.
показать весь комментарий
07.11.2022 11:08 Ответить
Вот так. Даже в Шушенском, можно сказать в колыбели Ильича, чисто русские горные, слюшай да, люди живут. Которые потом в качестве "учителей " изящной русской словесности к нам в Украину приезжают.
показать весь комментарий
07.11.2022 11:47 Ответить
Ти ж мене підманула...
показать весь комментарий
07.11.2022 11:50 Ответить
 
 