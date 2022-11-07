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Новости Видео Война
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"Последней каплей стало то, что россияне убивают детей". История британского снайпера Призрака, воюющего на стороне Украины. ВИДЕО

Он прошел Ирак, Афганистан, Боснию и Нигерию. Теперь снайпер с позывным Призрак защищает Украину от российских захватчиков.

На видео, опубликованном проектом "Украинский Свидетель", британский военный с позывным Призрак. Он снайпер, скрывающий свою личность и обычно избегающий журналистов. Тем не менее, сотрудникам "Украинского Свидетеля" удалось задать ему несколько вопросов, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина приехал в Украину, чтобы защищать ее от российских оккупантов. "Последней каплей стало то, что россияне убивают детей", – говорит он. "Мне это не нравится и я не буду этого терпеть. Я ненавижу россиян за это". Мужчина обдумывал свое участие в этой войне в течение трех недель, а  мать несколько раз отговаривала его от этого поступка. "Но я чувствовал, будто меня тянет в Украину", - говорит Призрак. "Я должен ехать и бороться, и теперь мама не переживает за меня".

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По его словам, военный трижды был в Афганистане и дважды - в Ираке. Также он сражался в горячих точках Боснии и Нигерии. За его плечами 20 лет службы в Британской армии, 15 из которых – снайпером.

В Украине он успел пережить 19-часовую бомбардировку и ранение. Теперь он проходит реабилитацию и очень хочет вернуться на фронт. "Все, что им [россиянам] нужно знать, это то, что мы победим", - говорит он.

Призрак также рассказал о том, почему российскую армию нельзя считать профессиональной. "Российский солдат трижды стрелял в меня с близкого расстояния и промазал", – рассказывает он. "Я убил его".

Военнослужащий поделился анекдотическими случаями, произошедшими во время его пребывания в Украине. "Он делал то, чего не должен делать... Когда я выстрелил в него, он мастурбировал", - вспоминает Призрак.

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Также у легионера есть собственный список лиц, которых он хотел бы ликвидировать. В этом списке кроме российских командующих и генералов присутствуют Александр Лукашенко и голливудский актер Стивен Сигал. Последний известен своей пророссийской позицией даже в качестве члена одной из российских политических партий.

Военный признается, что эта война будет для него последней. А после победы он хочет остаться в Украине, говорит - лучших людей, чем здесь, не видел нигде в Европе.

Следует отметить, что работа Призрака в составе ВСУ полностью легальна: с согласия Правительства Украины мужчина присоединился к рядам Интернационального легиона, который в этом году сформировали в ВСУ. В этой воинской части служат добровольцы – граждане других стран, и создана она была специально для борьбы с полномасштабным вторжением России на территорию Украины.

Великобритания (4984) снайперы (485) добровольцы (1172)


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Топ комментарии
+35
Привиду-снайперу респект...
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07.11.2022 12:23
+30
Ото треба на тв марафоні брати інтерв`ю в таких людей, а не в різних рузькощелепних чмошників.
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07.11.2022 12:24
+14
Низький уклин🙏❤️💙💛Дякуем‼️🍀🍀🍀
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07.11.2022 13:01
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Привиду-снайперу респект...
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07.11.2022 12:23 Ответить
Низький уклин🙏❤️💙💛Дякуем‼️🍀🍀🍀
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07.11.2022 13:01 Ответить
Ото треба на тв марафоні брати інтерв`ю в таких людей, а не в різних рузькощелепних чмошників.
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07.11.2022 12:24 Ответить
марафон нах, потрібні різні точки зору, а не фільтровані зеленою пліснявою
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07.11.2022 12:32 Ответить
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07.11.2022 12:25 Ответить
а кацап мастурбировал на фото *****? или не дай боже симоньян
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07.11.2022 12:30 Ответить
на фото гундяєва...хотів в путінскій рай...

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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07.11.2022 12:36 Ответить
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07.11.2022 12:37 Ответить
Заї@ашив скрєпного лаптєстанця, поки той лисого ганяв.😂
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07.11.2022 12:40 Ответить
Дякуємо вам, Людино добра.
Бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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07.11.2022 13:25 Ответить
Респект майбутньому Українцю.
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07.11.2022 14:25 Ответить
Хороший парень, ландскнехт по натуре, но с правильными принципами!
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07.11.2022 19:49 Ответить
Ну що ж! Хороші інструктори для ЗСУ нам завжди будуть потрібні! (бо я сумніваюся, що він з своїми навичками буде вирощувать свиней і картоплю)
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08.11.2022 06:03 Ответить
 
 