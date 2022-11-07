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Десантники 79-й ОДШБ уничтожили еще один российский танк на Восточном направлении. ВИДЕО

Николаевские десантники сорвали попытки штурма своих позиций, уничтожив танк оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает служба связей с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины.

Смотрите: Десантники 79-й бригады показали, как уничтожают российских оккупантов с техникой в Донецкой области. ВИДЕО

"Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают давать достойный отпор российским захватчикам в определенных районах Донбасса. Так, на днях, воины одного из подразделений уничтожили танк оккупантов, который поддерживал огнем вражескую пехоту, пытавшуюся штурмовать позиции. После того, как грозная боевая машина оккупантов была сожжена, противник в панике отошел", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+10
Смерть маскалям.
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07.11.2022 12:26
+9
жодного вцілілого будинку, сарая чи гаража, а танк горить добре.
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07.11.2022 12:23
+8
Фахово виконана робота фахівцями своєї справи...і кабздун даволєн...
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07.11.2022 12:26
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жодного вцілілого будинку, сарая чи гаража, а танк горить добре.
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07.11.2022 12:23 Ответить
так...я теж звернув увагу...що одне попелище від села зосталось..орда..
Ментальнісь орди з 1200 років по 2022р.
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07.11.2022 12:36 Ответить
Смерть маскалям.
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07.11.2022 12:26 Ответить
Фахово виконана робота фахівцями своєї справи...і кабздун даволєн...
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07.11.2022 12:26 Ответить
Та так, на його концертах останнім часом суцільні аншлаги 👍
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07.11.2022 14:51 Ответить
Гарно горить разом москолотою.
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07.11.2022 12:33 Ответить
ничего живого нет в округе...
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07.11.2022 12:38 Ответить
Котики наші, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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07.11.2022 13:24 Ответить
Нацисти ІІІ Рейху виглядали ангелами проти раша-фашистських варварів **********-кацапської недоімперії.
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07.11.2022 13:26 Ответить
Московити справилися, знищили половину міст і сіл Донецької і Луганської областей, а ще половину знищать, коли будуть втікати на мокшандію. Такі вони "ашвабадітєлі".
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07.11.2022 15:22 Ответить
79-я жжет!
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07.11.2022 20:19 Ответить
 
 