Десантники 79-й ОДШБ уничтожили еще один российский танк на Восточном направлении. ВИДЕО
Николаевские десантники сорвали попытки штурма своих позиций, уничтожив танк оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает служба связей с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины.
"Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают давать достойный отпор российским захватчикам в определенных районах Донбасса. Так, на днях, воины одного из подразделений уничтожили танк оккупантов, который поддерживал огнем вражескую пехоту, пытавшуюся штурмовать позиции. После того, как грозная боевая машина оккупантов была сожжена, противник в панике отошел", - говорится в сообщении.
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