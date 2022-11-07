Украинский десантник о боях на Луганщине и Донетчине: "Мы уничтожили полторы тысячи живой силы и более ста боевых машин оккупантов". ВИДЕО

Разведчик по имени Николай одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины рассказал о боевых действиях в районах Белогоровки на Луганщине и Богородичного на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШУ ВС Украины.

"Этой весной, российские захватчики пытались навести понтонные переправы через реку Северский Донец в районе Белогоровки и перейти к наступлению на Славянск и Краматорск. Мы уничтожили полторы тысячи живой силы и более сотни боевых машин оккупантов", - рассказывает украинский защитник.

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Отмечается, что воины-десантники вместе с другими подразделениями ВС Украины встретили противника и уничтожили их личный состав, технику и полностью разрушили планы оккупантов. Далее Николая перебросили на Богородичное, где он получил тяжелое ранение. Но после лечения вернулся в строй и продолжает защищать Украину.