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Новости Видео Война
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Украинский десантник о боях на Луганщине и Донетчине: "Мы уничтожили полторы тысячи живой силы и более ста боевых машин оккупантов". ВИДЕО

Разведчик по имени Николай одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины рассказал о боевых действиях в районах Белогоровки на Луганщине и Богородичного на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШУ ВС Украины.

"Этой весной, российские захватчики пытались навести понтонные переправы через реку Северский Донец в районе Белогоровки и перейти к наступлению на Славянск и Краматорск. Мы уничтожили полторы тысячи живой силы и более сотни боевых машин оккупантов", - рассказывает украинский защитник.

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Отмечается, что воины-десантники вместе с другими подразделениями ВС Украины встретили противника и уничтожили их личный состав, технику и полностью разрушили планы оккупантов. Далее Николая перебросили на Богородичное, где он получил тяжелое ранение. Но после лечения вернулся в строй и продолжает защищать Украину.

армия РФ (19375) уничтожение (7023) Десантно-штурмовые войска (221)


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Топ комментарии
+21
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07.11.2022 14:08
+16
Підмосков'я не резинове. Підмосков'я - дерев'яне.
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07.11.2022 14:11
+9
Враховуючи, як вони тупо перли на одну і ту саму вузьку ділянку на березі річки, просто під вогонь нашої арти, звучить правдоподібно.
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07.11.2022 14:15
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07.11.2022 14:08 Ответить
Підмосков'я не резинове. Підмосков'я - дерев'яне.
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07.11.2022 14:11 Ответить
Но попы резиновые!!!
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07.11.2022 15:03 Ответить
знайома картина... двісті метрів від Ростовського Кремля
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07.11.2022 14:16 Ответить
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07.11.2022 14:10 Ответить
Враховуючи, як вони тупо перли на одну і ту саму вузьку ділянку на березі річки, просто під вогонь нашої арти, звучить правдоподібно.
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07.11.2022 14:15 Ответить
Слава ЗСУ! Бийте тварюк рашистських!
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07.11.2022 14:30 Ответить
Mikoli - huge respect.
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07.11.2022 14:35 Ответить
Слава ЗСУ!
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07.11.2022 14:37 Ответить
Наші вояки ЗСУ - найкращі в Світі !!!
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07.11.2022 14:41 Ответить
Зараз на мене накинуться з критикою але скажу що оту гучну переможеньку під Білогорівкою насправді оплатили життями більше наших воїнів ніж нам розказують.
Розповідь побратима який повернувся з полону після цього бою...
Батько мого друга 61 рік пішов добровільно захищати Чернігів в скрутну годину, і 2 місяці воював без броні і каски у 58-й. В травні разом з такими ж як він (без досвіду) їх групу (семеро вояків) кинули на той моцкальський плацдарм і сказали знайти і підірвати понтони. В них були ВОГ-и і НЛАВ. Понтонів в тумані вони не знайшли, пішли через ліс назад до Білогорівки. В лісі по ним почали стріляти і вбили двох мобілізованих. Їх вже лишилось 5. Вони не бачили звідки по ним стріляють і почали відходити. Трьох ще поранило. Один поранений був в ноги і затримував інших. Їх майже оточили і почали закидувати гранатами. Один був зкраю і вийшов з оточення. Інші 4 вирішили здаватись (3 поранених). При здачі батько друга не зміг підняти руку вгору бо вона була поранена, і орки всадили йому кулю (чомусь саме в плече яке було ціле). Їх так сяк забинтували і повели через ліс до річки. І тепер в лісі вже була купа техніки. Почався ацький артобстріл зі сторони ЗСУ, орки одного полоненого прив'язали згори до бмп але чудом в нього не попали осколки. Далі всіх повели через понтони (вони вже були). Далі полонені йшли окремо і двоє з них потрапили в госпіталь і Курське сізо. А двоє - ніхто не знає, але друг знайшов фото їх мертвих (включно з батьком) у рашиських телеграм каналах. В тіла його батька вже пробита голова. Побратими після полону підтвердили що на фото він. Родичі теж. Військовий судмедексперт (друг загиблого) - теж. Військовий медик-також. Але ні менти ні сбу не хотіли відкривати справу про смерть, а зразки днк в родичів взяли тільки після дзвінку знайомому в штабі. Після цього смішно читати опуси про орків на яких наср@ти їх генералам, бо подекуди в ЗСУ те саме коїться.
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07.11.2022 18:05 Ответить
 
 