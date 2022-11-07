Украинский десантник о боях на Луганщине и Донетчине: "Мы уничтожили полторы тысячи живой силы и более ста боевых машин оккупантов". ВИДЕО
Разведчик по имени Николай одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины рассказал о боевых действиях в районах Белогоровки на Луганщине и Богородичного на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании ДШУ ВС Украины.
"Этой весной, российские захватчики пытались навести понтонные переправы через реку Северский Донец в районе Белогоровки и перейти к наступлению на Славянск и Краматорск. Мы уничтожили полторы тысячи живой силы и более сотни боевых машин оккупантов", - рассказывает украинский защитник.
Отмечается, что воины-десантники вместе с другими подразделениями ВС Украины встретили противника и уничтожили их личный состав, технику и полностью разрушили планы оккупантов. Далее Николая перебросили на Богородичное, где он получил тяжелое ранение. Но после лечения вернулся в строй и продолжает защищать Украину.
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Розповідь побратима який повернувся з полону після цього бою...
Батько мого друга 61 рік пішов добровільно захищати Чернігів в скрутну годину, і 2 місяці воював без броні і каски у 58-й. В травні разом з такими ж як він (без досвіду) їх групу (семеро вояків) кинули на той моцкальський плацдарм і сказали знайти і підірвати понтони. В них були ВОГ-и і НЛАВ. Понтонів в тумані вони не знайшли, пішли через ліс назад до Білогорівки. В лісі по ним почали стріляти і вбили двох мобілізованих. Їх вже лишилось 5. Вони не бачили звідки по ним стріляють і почали відходити. Трьох ще поранило. Один поранений був в ноги і затримував інших. Їх майже оточили і почали закидувати гранатами. Один був зкраю і вийшов з оточення. Інші 4 вирішили здаватись (3 поранених). При здачі батько друга не зміг підняти руку вгору бо вона була поранена, і орки всадили йому кулю (чомусь саме в плече яке було ціле). Їх так сяк забинтували і повели через ліс до річки. І тепер в лісі вже була купа техніки. Почався ацький артобстріл зі сторони ЗСУ, орки одного полоненого прив'язали згори до бмп але чудом в нього не попали осколки. Далі всіх повели через понтони (вони вже були). Далі полонені йшли окремо і двоє з них потрапили в госпіталь і Курське сізо. А двоє - ніхто не знає, але друг знайшов фото їх мертвих (включно з батьком) у рашиських телеграм каналах. В тіла його батька вже пробита голова. Побратими після полону підтвердили що на фото він. Родичі теж. Військовий судмедексперт (друг загиблого) - теж. Військовий медик-також. Але ні менти ні сбу не хотіли відкривати справу про смерть, а зразки днк в родичів взяли тільки після дзвінку знайомому в штабі. Після цього смішно читати опуси про орків на яких наср@ти їх генералам, бо подекуди в ЗСУ те саме коїться.