"Выжить в Украине": австралийский журналист рассказал о раскрытых зверствах россиян в освобожденных регионах Украины. ВIДЕО

Недавние потери Путина на поле боя ободрили украинцев. Стив Каннан уезжает в зону боевых действий на севере Украины, чтобы встретиться с людьми, освобожденными от российской оккупации. Он слышит истории о травмах, мужестве и неповиновении.

Видео-репортаж журналиста опубликован на канале ABC News, передает Цензор.НЕТ.

Молодая пара празднует свадьбу перед разбомбленным зданием.

Старик сметает обломки ракетных ударов, озадаченный агрессией России.

Следователи выкапывают тела из места массового захоронения в лесу.

Люди собираются в бункере на писательский фестиваль.

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Это истории, которые раскрывает европейский корреспондент Стив Каннан, путешествуя по Восточной Украине после чрезвычайной военной победы над Россией.

Освобожденные от оккупации люди делятся историями травм и затруднений, надежды и выживания.

70-летний Анатолий Гарагатый, оператор-любитель с YouTube-каналом, рассказывает, как провел сто дней в камере милиции. Когда он отказался сделать пропагандистское видео российским похитителям, его пытали.

"Неважно, сколько я еще проживу, но я не хочу, чтобы моя душа встретилась с моими родителями и чтобы они подумали, что я предатель".

В тихом лесу за пределами города Изюм следователи выкапывают сотни тел из места массового захоронения.

"Для меня это не дискуссионно. Это военные преступления", – говорит министр обороны Алексей Резников. "Это следующий пакет для будущего трибунала. Мы называем это Нюрнберг 2".

Директор харьковского Музея украинской литературы Татьяна Пилипчук устроила литературный фестиваль в бункере. Это демонстрация неповиновения противнику, желающему уничтожить их культуру.

"Проведение таких мероприятий в городе, который находится под угрозой… очень сильный сигнал врагу".

Униженная своими недавними потерями, Россия наносит ответные ракетные удары по электростанциям и жизненно важной инфраструктуре. С приближением зимы многие живут без газа, света и воды.

Но решительность украинцев победить своего захватчика только укрепилась.

"Мы должны выжить. Надо бороться за свою землю, за семью, за свои дома", – говорит Резников.

"О чем ты говоришь? Мы уже выиграли!" – говорит Гарагатый. "Они понятия не имеют, что они здесь делают. Трусы. Они трусы".