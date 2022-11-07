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Новости Видео Война
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Подорванные дамбы, выгоревшие сотни квадратных километров леса: военные показали освобожденную от россиян Харьковщину. ВИДЕО

Военные харьковской территориальной обороны показали, что оставил после себя "русский мир" в Харьковской области.

Соответствующее видео было опубликовано на фейсбук-странице Силы территориальной обороны ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так сейчас выглядит Оскольское водохранилище на Харьковщине. Убегая от Вооруженных сил Украины, россияне взорвали шлюзы на дамбе.

Выгоревшие сотни квадратных километров леса, сожженная бронетехника. Это то, что оставил после себя "русский мир".

В этом видео Харьковского батальона (Харьковская отдельная бригада территориальной обороны) вы можете увидеть, как сейчас выглядят освобожденные территории Слобожанщины", - говорится в описании видео.

Читайте также: "Выжить в Украине": австралийский журналист рассказал о раскрытых зверствах россиян в освобожденных регионах Украины. ВIДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) Харьковщина (5577) деоккупация (847) тероборона (340) разрушение (164)


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Топ комментарии
+17
Бажано, в смугастих робах...
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07.11.2022 18:50
+11
Після війни вся фракція зелених буде висаджувати ліс.
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07.11.2022 18:45
+11
Як боляче на це дивитися(!
Просто жах
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07.11.2022 18:45
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Асвабадители, бл..ь. СУКИ!
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07.11.2022 18:40 Ответить
Після війни вся фракція зелених буде висаджувати ліс.
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07.11.2022 18:45 Ответить
Бажано, в смугастих робах...
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07.11.2022 18:50 Ответить
Якщо кидати насіння в лунки від снарядів, то вийде мільярд дерев,які обіцяв Зеленський
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07.11.2022 19:12 Ответить
Як боляче на це дивитися(!
Просто жах
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07.11.2022 18:45 Ответить
Ну,дамбу на Оскольском водохранлище "замочили" еще весной, когда шли бои за Изюм.
В Купянске подлещик был по 10-15гр.,привозили мешками.
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07.11.2022 19:01 Ответить
Головне - там вже нема рузьге.
Це втішає.
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07.11.2022 18:46 Ответить
Какая **** хочет там с рашистами на переговоры пойти?
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07.11.2022 18:48 Ответить
***, ніби кадри апокаліпсиса!
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07.11.2022 18:49 Ответить
Сарана...
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07.11.2022 18:57 Ответить
зараз ще "зелень" "під шумок " буде вирізати той ліс, що залишився й розповідати, що то все "спалили касапи". зелена сарана
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07.11.2022 20:15 Ответить
Не цінуємо ми свою прекрасну,богом дану землю і природу.Якби цінували,не давали б нікому її грабувати,забруднювати,засмічувати,знищувати.Були б розумними,не вибирали б у владу різне лайно,яке плювало на все,крім власної кишені.Ні охоронних нормальних законів,ні системи покарання,ні відповідальності...кругом одна корупція і кругова порука.Все розграбоване,гниле і знищене.І як "вишенька на тортику"-кацапське нашестя!!! Тепер от головна задача,як вискочити з прірви...А потім ще лайно розгрібати і розгрібати...Тяжкий українці вибрали шлях,але мабуть тільки так здатні щось зрозуміти...я надіюсь.
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07.11.2022 19:02 Ответить
Почерк у орди не змінюється, відповідати доведеться за свої діяння не тільки вашим дітям, а й онукам до сьомого коліна.... так, господа православні...
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07.11.2022 19:19 Ответить
 
 