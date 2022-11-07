Подорванные дамбы, выгоревшие сотни квадратных километров леса: военные показали освобожденную от россиян Харьковщину. ВИДЕО
Военные харьковской территориальной обороны показали, что оставил после себя "русский мир" в Харьковской области.
Соответствующее видео было опубликовано на фейсбук-странице Силы территориальной обороны ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так сейчас выглядит Оскольское водохранилище на Харьковщине. Убегая от Вооруженных сил Украины, россияне взорвали шлюзы на дамбе.
Выгоревшие сотни квадратных километров леса, сожженная бронетехника. Это то, что оставил после себя "русский мир".
В этом видео Харьковского батальона (Харьковская отдельная бригада территориальной обороны) вы можете увидеть, как сейчас выглядят освобожденные территории Слобожанщины", - говорится в описании видео.
Топ комментарии
+17 Evgen Karpenko
показать весь комментарий07.11.2022 18:50
+11 Ksenia VB
показать весь комментарий07.11.2022 18:45
+11 Георгий #538043
показать весь комментарий07.11.2022 18:45
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Просто жах
В Купянске подлещик был по 10-15гр.,привозили мешками.
Це втішає.