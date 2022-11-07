Королевская в течение 16 лет скрывала недвижимость в России, – "Схемы". ВИДЕО

С 2005 года Наталья Королевская является владелицей земельного участка в селе Круглино Дмитровского района Московской области.

Народный депутат Украины Наталья Королевская, которая была избрана по списку ныне запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь", владеет в Московской области земельным участком и домом, которые не указывала в имущественных декларациях, с тех пор, как впервые попала в Верховную Раду - то есть уже 16 лет. Это может иметь признаки нарушения антикоррупционного законодательства – в части декларирования недостоверных сведений, говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным из официального реестра прав России, с 2005 года Наталья Королевская является владелицей земельного участка в селе Круглино Дмитровского района Московской области. На участке расположен дом.

Недвижимость Королевской – в курортной зоне у леса. Буквально через дорогу – Яхрома Парк, это горнолыжный курорт на 150 гектаров.

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Впервые Наталья Королевская избралась в украинский парламент в 2006 году. С тех пор ни в одной своей имущественной декларации она не указывала, что имеет недвижимость в России.

Председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" и заместитель председателя Общественного совета при НАПК Сергей Миткалик объясняет: "Здесь речь может идти о признаках нарушения двух статей Уголовного кодекса. Первая – это статья 366-2, декларирование недостоверной информации. Или еще статья 368-5, незаконное обогащение. Во втором случае – если приобретено имущество без законных источников доходов".