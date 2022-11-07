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Королевская в течение 16 лет скрывала недвижимость в России, – "Схемы". ВИДЕО

С 2005 года Наталья Королевская является владелицей земельного участка в селе Круглино Дмитровского района Московской области.

Народный депутат Украины Наталья Королевская, которая была избрана по списку ныне запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь", владеет в Московской области земельным участком и домом, которые не указывала в имущественных декларациях, с тех пор, как впервые попала в Верховную Раду - то есть уже 16 лет. Это может иметь признаки нарушения антикоррупционного законодательства – в части декларирования недостоверных сведений, говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным из официального реестра прав России, с 2005 года Наталья Королевская является владелицей земельного участка в селе Круглино Дмитровского района Московской области. На участке расположен дом.

Королевская в течение 16 лет скрывала недвижимость в России, – Схемы 01

Недвижимость Королевской – в курортной зоне у леса. Буквально через дорогу – Яхрома Парк, это горнолыжный курорт на 150 гектаров.

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Королевская в течение 16 лет скрывала недвижимость в России, – Схемы 02

Впервые Наталья Королевская избралась в украинский парламент в 2006 году. С тех пор ни в одной своей имущественной декларации она не указывала, что имеет недвижимость в России.

Председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" и заместитель председателя Общественного совета при НАПК Сергей Миткалик объясняет: "Здесь речь может идти о признаках нарушения двух статей Уголовного кодекса. Первая – это статья 366-2, декларирование недостоверной информации. Или еще статья 368-5, незаконное обогащение. Во втором случае – если приобретено имущество без законных источников доходов".

Автор: 

имущество (350) Королевская Наталья (723) недвижимость (819) россия (95683) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+35
Що сказати "патріотка", тому і правильно ДБР, генпрокуратура, СБУ, прикордонники і миттниця ганялися виключно за Порошенко.
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07.11.2022 19:47
+24
Шо тут дивуватись? Ригівське кодло є ригівське кодло.
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07.11.2022 19:51
+18
А ця шльондра шо в Україні зараз?
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07.11.2022 19:52
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Що сказати "патріотка", тому і правильно ДБР, генпрокуратура, СБУ, прикордонники і миттниця ганялися виключно за Порошенко.
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07.11.2022 19:47 Ответить
Вона раніше в БЮТ була, потім у регіоналів.. кричала за народ, а крала для себе.
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07.11.2022 21:09 Ответить
чекаемо реакції прокуратури НАБУ та СБУ!
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07.11.2022 19:48 Ответить
А ця шльондра шо в Україні зараз?
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07.11.2022 19:52 Ответить
Шльондра в ОПЗЖ😡
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08.11.2022 00:52 Ответить
Н Е Д О Ж Д Е М С Я...
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07.11.2022 19:58 Ответить
Шо тут дивуватись? Ригівське кодло є ригівське кодло.
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07.11.2022 19:51 Ответить
Вообще то она из БЮТ. Была у Жулья одним из главных спонсоров. Погоняло в Луганске- "Наташка-копанка". Финансировала Жулькину партию, потом перекинулась к рыгам.
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07.11.2022 20:56 Ответить
Хата в селе Круглино, а япло прямоугольное и размером с чемодан. Нестыковочка...
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07.11.2022 19:51 Ответить
Там все опзж таке бидло.
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07.11.2022 19:51 Ответить
Они теперь не быдло, а уважаемые народные избранники, ближайшие соратники "слуг".
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07.11.2022 19:54 Ответить
Це не є новина. Поцікавтись яку посаду займає її брат в керівництві
Москви, і тоді питань не буде.
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07.11.2022 19:54 Ответить
То ж просто хвейк - Базіліо? Ау?

В чому новина? Що воно щось десь має?
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07.11.2022 19:54 Ответить
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07.11.2022 19:55 Ответить
а поруч сраний хохол....
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07.11.2022 20:00 Ответить
малорос
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07.11.2022 20:35 Ответить
Он как то в интервью говорил что больше миллиона долларов своих потратил на выборчу кампанию. А в другом интервью жаловался что его кинули после выборов..
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07.11.2022 23:50 Ответить
..."до українського парламенту в 2006 році. З того часу у жодній своїй майновій декларації вона не вказувала, що має нерухомість у Росії."
Это ж надо Зе знал и профукал такое. А ведь 3 и 5 точно не знали...
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07.11.2022 19:58 Ответить
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07.11.2022 20:50 Ответить
ТАК ВАНА ШО, СХАВАЛАСЬ, ЧІ ШО???? ОТ ВАРОФКА
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07.11.2022 19:58 Ответить
А в той час "нарот Домбаса" останню Кіщачу кансєрву доїдав.
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07.11.2022 19:59 Ответить
Так приховувала, що баба з села (я) знає про це
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07.11.2022 19:59 Ответить
По закону Савченко ее недопривлекут, недопосадят, компенсацию выплатят за моральный ущерб, который может вдруг случится.
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07.11.2022 20:00 Ответить
До речі - а де Жанна Д"Арк, ну тобто САВЧЕНКО? Вона у вертальоті? На заданіі?
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07.11.2022 20:03 Ответить
крутиться біля дачі медведчука, хоче знову поголодувать там, щоб в жодні штани не влізати.
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07.11.2022 20:13 Ответить
Як де? Готує переворот якийсь. Не думаю, що кгб її викинуло на смітник. Вони навіть філарета в 90 с ху..єм років не викинули.
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07.11.2022 21:04 Ответить
Вона може і громадянство парашки має
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07.11.2022 20:02 Ответить
Анітрохи не здивований...
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07.11.2022 20:08 Ответить
типова рига. які ж тільки виродки
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07.11.2022 20:11 Ответить
Тількит л..хи,а ними є виборці оцих паскуд,як королевска,кілінкарав,бандарєнка,царьов,алійник...могли думати,що ці щирі і бідні.Хоча деякі виборці гарантую не вбачали в цьому нічого поганого,бо яка різниця де саме має обранець від шахтьорав чи мєталурґав нерухаомість.Ну в рашці то в рашц,ми ж адін народ ,а скоро будєм і адна срана снова.Путін ввєді вайска(((
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07.11.2022 20:14 Ответить
кішчачий корм. )
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07.11.2022 20:20 Ответить
А в її соратниці ванИ на пітьтмі нічого ще не виявили?
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07.11.2022 20:37 Ответить
фуу мокшанка
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07.11.2022 20:38 Ответить
Да все знали ее как королеву подпольных шахт-копанок,а тут про какую то недвижимость..
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07.11.2022 20:45 Ответить
Її чесність була відома ще по історіїї з дипломом хоча там кожен другий такий в опзж кожний
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07.11.2022 20:48 Ответить
Продажне СБУ як завжди нічого не знало і не бачило
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07.11.2022 21:09 Ответить
Что за Жопу, что слуги это одна гоп компания, хозяин один в кремле....
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07.11.2022 21:11 Ответить
2005 рік. Це тоді, коли вона ще у "багіні" була на підхваті.
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07.11.2022 21:17 Ответить
А где она сейчас? Найдутся тысячи украинцев, готовых дать
верёвку и мыло.
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07.11.2022 21:29 Ответить
Але все одно винний Порошенко.
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07.11.2022 22:43 Ответить
Эта **** и во время войны не плохо жирует.
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08.11.2022 13:48 Ответить
 
 