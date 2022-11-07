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Эскалация Россией ракетного и дронового террора привела к увеличению помощи Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с традиционной вечерней речью к украинским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в официальном фейсбуке Зеленского.

"По состоянию на сегодняшний день можно сказать, что недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает – отвечает новой помощью Украине.

Сделаем все, чтобы к этой помощи присоединилось больше стран.

В целом по фронту наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага.

Донетчина остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они гибнут сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов...

Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто работает ради нашей победы! Благодарю всех наших партнеров, которые помогают нам защищать свободу! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Бойцы 30-й ОМБр из дрона уничтожают оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20500) крылатые ракеты (881) терроризм (18691) дроны (3977)


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Топ комментарии
+7
Тойшоневтік теж допомагає гундосими відосиками.
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07.11.2022 22:54
+7
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07.11.2022 23:07
+6
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07.11.2022 23:55
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07.11.2022 22:53 Ответить
ну приблизительно так:
https://www.youtube.com/watch?v=n0grjdTEfEI
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07.11.2022 23:17 Ответить
Тойшоневтік теж допомагає гундосими відосиками.
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07.11.2022 22:54 Ответить
Хуже не будет (С) 2019
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07.11.2022 22:58 Ответить
"...жалкая, ничтожная личность!"(с)
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07.11.2022 23:03 Ответить
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07.11.2022 23:07 Ответить
даже вы свиноцабаки ссытесь до слёз от Боневтика...\пойди поцелуй иконку товарисча - для вас это как лекарство...!\
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07.11.2022 23:13 Ответить
Це точно...коли його вибрали, то стало якось не по собі...
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07.11.2022 23:18 Ответить
какие такие русские\откуда это взялось...?\ - обычные свиноцабаки...!
ты что-то свинорыл запукался в определениях...
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07.11.2022 23:20 Ответить
радует только что ты свиноцабака не являешься ****************...\видно ты пассивный...\
а только пытаешься тужится своей дупой в интернете...
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07.11.2022 23:26 Ответить
...ты снова тут, плакса? Отправляйся в спам, зебиленыш...
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07.11.2022 23:21 Ответить
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07.11.2022 23:28 Ответить
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07.11.2022 23:24 Ответить
https://www.pravda.com.ua/columns/2022/06/24/7354427/ Кремлеботи, трансформуймося! Як проросійські пропагандисти перетворилися на "патріотів"

Пропагандисти, які працювали на каналах медведчука і мураєва, які просували кремлівські наративи, не покаялись за свою огидну діяльність, а наче нічого не трапилось працюють собі далі, а деякі взагалі беруть участь в національному марафоні:

Макс Назаров, який брав інтерв'ю у бойовиків, розповідав, що євроатлантична інтеграція спровокувала рф на анексію Криму, постійно заперечував російську агресію на Сході.

Наташа Влащенко, яка вмикала в ефір шарія, готувала марафон "Тхне соросом", брала інтерв'ю у портнова, лукаш та інших ригів.

Діана Панченко, яка принижувала гостей, що не читали російську класику, співчувала людям, які слухали українське радіо і розповідала про нацизм в Україні.

Світлана Крюкова, видання якої вело репортажі про паради перемоги у москві і розповідало про техніку, яка "побеждала в боях с украинской армией".

Василь Голованов, який організовував телеміст із рф на тему "Надо поговорить", піарив медведчука і всю опзж.

Володимир Полуєв, який поширював фейки про американські біолабораторії та запитував, чому Україна йде на вимоги МВФ, але не на вимоги росії.

Леся Медвєдєва, яка зараз розповідає, що у України немає шансів у війні проти рф та критикує дерусифікацію.

Тигран Мартиросян, який регулярно брав інтерв'ю у мураєва і давав в ефір прес-конференцію пуйла.

Анастасія Даугуле, яка розповідала, що "улицы наших городов называют именами фашистских преступников".

Всі вони роками поширювали кремлівську пропаганду. Регулярно кликали на ефіри медведчуків, мураєвих та інших представників 5-ї колони. Роками готували підґрунтя для російського вторгнення. Тепер хтось перефарбувався і бере участь в національному марафоні, а хтось і надалі продовжує свою чорну справу.

Дякуємо Ярослав Зубченко за цей текст. За детальний опис кожного пропагандиста: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/06/24/7354427/?fbclid=**********************************************-AeUbgVuWUQKnzs https://www.pravda.com.ua/columns/2022/06/24/7354427/
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07.11.2022 23:37 Ответить
Їм гроші не смердять, тому все одно, що поширювати і для кого.
Портнов, Медвечук, Зеленський...
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08.11.2022 05:03 Ответить
А де до речі Карасьов? Той що не вилазив із солов'їного помьота?
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08.11.2022 06:36 Ответить
Так дійсно, його не видно і не чути. Використали як ган*она і викинули.
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08.11.2022 19:56 Ответить
Дають то дають, але це не значить, що не треба думати про пріоритети. На дорогах
і марафонах можна було б і заощадити. Та і втрачені роки із Тараном і Хомчаком довелося надолужувати волонтерам. Але підтримка партнерів справді необхідна. Без неї не вистоїмо.
Дякуємо за допомогу. Слава Україні!
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07.11.2022 23:54 Ответить
Ескалація Росією ракетного і дронового терору призвела до збільшення допомоги Україні
а зэ-Иуды тем временем 90 млрд.на асфальте украдут
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07.11.2022 23:54 Ответить
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07.11.2022 23:55 Ответить
Туреччина планує запропонувати https://zn.ua/ukr/POLITICS/kuleba-rosiju-zmusili-povernutisja-do-zernovoji-uhodi-rozmovi-pro-harantiji-bezpeki-lishe-pidtrimannja-vidimosti.html продовжити "зернову угоду" ще на рік, заявив міністр оборони країни ****** Акар, слова якого цитує https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bakan-akardan-tahil-koridoru-aciklamasi-42166863 Hürriyet .

"Ми сказали, що конфлікт відокремлений від гуманітарних умов. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на 1 рік", - заявив міністр.
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08.11.2022 02:08 Ответить
Объясните уже кто-нибудь клоуну, что Украина способна производить свое ракетное вооружение.
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08.11.2022 07:28 Ответить
Так, збільшення допомоги українцям, а не ваші професійні дії. Але навіть в ту допомогу "слуги" засунули свої брудні руки і торгують гуманітаркою направо і наліво.
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08.11.2022 08:24 Ответить
Печерский холм https://t.me/pecherhill

Источники сообщают, что генеральный штаб выдал далеко не радужную картину, которая сильно испортила настроение Офису президента. Как мы уже писали, в ОП твердо уверенны, что боевые действия завершатся весной. Оптимизм ОП не разделяет даже личный друг личной помощницы Зеленского, в миру глава ГУР генерал Буданов. И он и глава генштаба Шаптала утверждают, война продлится до лета следующего года. А может и дольше.

В связи с этим остро встает вопрос, что делать с Вооруженными силами Украины? У солдат, призванных в феврале-марте текущего года, в том же феврале-марте истечет год службы в ВСУ. Припоминая времена Порошенко, когда солдат через год демобилизовывали, очевидно что солдаты так же захотят домой. А кем их менять?

Ответ на этот вопрос известен каждому солдату, на улицах украинских городов в тылу полно здоровых мужиков призывного возраста. Однако. В ОП четко понимают, большинство искренних патриотов уже в армии. Массовый призыв людей из тыла сейчас рейтинг власти умножит на нуль.

Добавьте сюда, что большинство боевых бригад ВСУ, вступивших в бой 24 февраля воюют практически без ротаций. Мы знаем батальоны которые на передовой бессменно уже 9 месяцев и для которых "ротация" это перевод на более тихий участок фронта.

Добавьте сюда, что осенью не был проведен призыв, а соответственно и увольнение в запас. Призывники призванные раньше, сейчас переслуживают. Сейчас в ВСУ высокомотивированные патриотичные кадры, сцепив зубы они молчат и стойко переносят тяготы и лишения. Однако уже в марте все они начнут задавать вопросы.

У руководства Украины, которое свою армию и зимней формой все еще не обеспечило, хорошего решения этой проблемы просто нет.
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08.11.2022 10:49 Ответить
Коли вже Україна почне обстрілювати критичну інфраструктуру в росії
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08.11.2022 12:11 Ответить
 
 