Эскалация Россией ракетного и дронового террора привела к увеличению помощи Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с традиционной вечерней речью к украинским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в официальном фейсбуке Зеленского.

"По состоянию на сегодняшний день можно сказать, что недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает – отвечает новой помощью Украине.

Сделаем все, чтобы к этой помощи присоединилось больше стран.

В целом по фронту наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага.

Донетчина остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они гибнут сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов...

Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто работает ради нашей победы! Благодарю всех наших партнеров, которые помогают нам защищать свободу! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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