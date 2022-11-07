Эскалация Россией ракетного и дронового террора привела к увеличению помощи Украине, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с традиционной вечерней речью к украинским.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в официальном фейсбуке Зеленского.
"По состоянию на сегодняшний день можно сказать, что недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает – отвечает новой помощью Украине.
Сделаем все, чтобы к этой помощи присоединилось больше стран.
В целом по фронту наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага.
Донетчина остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они гибнут сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов...
Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто работает ради нашей победы! Благодарю всех наших партнеров, которые помогают нам защищать свободу! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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дажевы свиноцабаки ссытесь до слёз от Боневтика...\пойди поцелуй иконку товарисча - для вас это как лекарство...!\
ты что-то свинорыл запукался в определениях...
а только пытаешься тужится своей дупой в интернете...
Пропагандисти, які працювали на каналах медведчука і мураєва, які просували кремлівські наративи, не покаялись за свою огидну діяльність, а наче нічого не трапилось працюють собі далі, а деякі взагалі беруть участь в національному марафоні:
Макс Назаров, який брав інтерв'ю у бойовиків, розповідав, що євроатлантична інтеграція спровокувала рф на анексію Криму, постійно заперечував російську агресію на Сході.
Наташа Влащенко, яка вмикала в ефір шарія, готувала марафон "Тхне соросом", брала інтерв'ю у портнова, лукаш та інших ригів.
Діана Панченко, яка принижувала гостей, що не читали російську класику, співчувала людям, які слухали українське радіо і розповідала про нацизм в Україні.
Світлана Крюкова, видання якої вело репортажі про паради перемоги у москві і розповідало про техніку, яка "побеждала в боях с украинской армией".
Василь Голованов, який організовував телеміст із рф на тему "Надо поговорить", піарив медведчука і всю опзж.
Володимир Полуєв, який поширював фейки про американські біолабораторії та запитував, чому Україна йде на вимоги МВФ, але не на вимоги росії.
Леся Медвєдєва, яка зараз розповідає, що у України немає шансів у війні проти рф та критикує дерусифікацію.
Тигран Мартиросян, який регулярно брав інтерв'ю у мураєва і давав в ефір прес-конференцію пуйла.
Анастасія Даугуле, яка розповідала, що "улицы наших городов называют именами фашистских преступников".
Всі вони роками поширювали кремлівську пропаганду. Регулярно кликали на ефіри медведчуків, мураєвих та інших представників 5-ї колони. Роками готували підґрунтя для російського вторгнення. Тепер хтось перефарбувався і бере участь в національному марафоні, а хтось і надалі продовжує свою чорну справу.
Дякуємо Ярослав Зубченко за цей текст. За детальний опис кожного пропагандиста: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/06/24/7354427/?fbclid=**********************************************-AeUbgVuWUQKnzs https://www.pravda.com.ua/columns/2022/06/24/7354427/
Портнов, Медвечук, Зеленський...
і марафонах можна було б і заощадити. Та і втрачені роки із Тараном і Хомчаком довелося надолужувати волонтерам. Але підтримка партнерів справді необхідна. Без неї не вистоїмо.
Дякуємо за допомогу. Слава Україні!
а зэ-Иуды тем временем 90 млрд.на асфальте украдут
"Ми сказали, що конфлікт відокремлений від гуманітарних умов. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на 1 рік", - заявив міністр.
Источники сообщают, что генеральный штаб выдал далеко не радужную картину, которая сильно испортила настроение Офису президента. Как мы уже писали, в ОП твердо уверенны, что боевые действия завершатся весной. Оптимизм ОП не разделяет даже личный друг личной помощницы Зеленского, в миру глава ГУР генерал Буданов. И он и глава генштаба Шаптала утверждают, война продлится до лета следующего года. А может и дольше.
В связи с этим остро встает вопрос, что делать с Вооруженными силами Украины? У солдат, призванных в феврале-марте текущего года, в том же феврале-марте истечет год службы в ВСУ. Припоминая времена Порошенко, когда солдат через год демобилизовывали, очевидно что солдаты так же захотят домой. А кем их менять?
Ответ на этот вопрос известен каждому солдату, на улицах украинских городов в тылу полно здоровых мужиков призывного возраста. Однако. В ОП четко понимают, большинство искренних патриотов уже в армии. Массовый призыв людей из тыла сейчас рейтинг власти умножит на нуль.
Добавьте сюда, что большинство боевых бригад ВСУ, вступивших в бой 24 февраля воюют практически без ротаций. Мы знаем батальоны которые на передовой бессменно уже 9 месяцев и для которых "ротация" это перевод на более тихий участок фронта.
Добавьте сюда, что осенью не был проведен призыв, а соответственно и увольнение в запас. Призывники призванные раньше, сейчас переслуживают. Сейчас в ВСУ высокомотивированные патриотичные кадры, сцепив зубы они молчат и стойко переносят тяготы и лишения. Однако уже в марте все они начнут задавать вопросы.
У руководства Украины, которое свою армию и зимней формой все еще не обеспечило, хорошего решения этой проблемы просто нет.