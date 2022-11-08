Через это нужно вам пройти, - российские чиновники призывают молодежь повторить путь ликвидированных в Украине оккупантов. ВИДЕО
Чиновник Тульской области Российской Федерации с позитивом открыл мемориальную доску погибшему оккупанту и призвал повторить его путь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Также он пожелал молодежи повторить путь погибшего.
Топ комментарии
+46 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий08.11.2022 19:00 Ответить Ссылка
+34 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий08.11.2022 19:16 Ответить Ссылка
+28 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий08.11.2022 19:30 Ответить Ссылка
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми теж желаємо пройти його кожному расєяніну 😂
Оці співчувальники з квіточками шкодують, що окупант "мало павоєвал".
І чорний пакет не треба (економія) - родичі самовивозом заберуть, і вдягати-годувати-платити не треба (знову економія)...
Нема на московії креативного менеджера!
не сказав щє? - скаже...
з либою на харі за яку Ломброзо давно все сказав - на позитиві кацапня
Не НАМ, а саме ВАМ.
Кацапи, ви таки тупа худоба.
хороший кацап - дохлий кацап!!