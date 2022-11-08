РУС
Через это нужно вам пройти, - российские чиновники призывают молодежь повторить путь ликвидированных в Украине оккупантов. ВИДЕО

Чиновник Тульской области Российской Федерации с позитивом открыл мемориальную доску погибшему оккупанту и призвал повторить его путь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Также он пожелал молодежи повторить путь погибшего.

армия РФ (20316) ликвидация (3965) россия (96899)
Топ комментарии
+46
У русских есть только одно право - любить фюрера. И одна обязанность - за фюрера сдохнуть.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:00 Ответить
+34
Короткий і красивий путь!

Ми теж желаємо пройти його кожному расєяніну 😂
показать весь комментарий
08.11.2022 19:16 Ответить
+28
показать весь комментарий
08.11.2022 19:30 Ответить
А, я пойняв, тобто 29.04 поїхав, а 1.05 приїхав, так?
показать весь комментарий
08.11.2022 18:59 Ответить
Короткий і красивий путь!

Ми теж желаємо пройти його кожному расєяніну 😂
показать весь комментарий
08.11.2022 19:16 Ответить
У русских есть только одно право - любить фюрера. И одна обязанность - за фюрера сдохнуть.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:00 Ответить
Не для риторики. Неужели не найдется никого, кто предьявил бы когда-либо куйлу законченный в его действиях (гарант по конституции) состав преступления против собственного народа - незаконная мобилизация, подстрекательство (в данном случае) лиц, не достигших определенного возраста, ведение боевых действий с задействованием осужденных....букет для геноцида собственного народа
показать весь комментарий
08.11.2022 19:19 Ответить
Нет, не найдется. Т.н. "русская цивилизация" - это антисистема, заточенная на смерть. Подтверждает это распространенное среди русских трупопоклонение. В самом центре их столицы - непогребенный труп, выставленный для поклонения.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:22 Ответить
Звідки первісні люди 4000 років тому знали про вподобання російських солдат? Уед-Джарет, Алжир 2000 до н.е.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:29 Ответить
І ще : хай був срср (ще та утопія), але там була ідея (яка вона - не про це), яка була в антагонізмі із заходом. А тут - ви ж себе іроди визнали країною з ринковою економікою!!! Я вже не про цінності ринку і демократії, беремо прості речі, які нас оточують - джинси, смартфон, нейлон(одежа), комп, інтернет, авто...і так все. В цьому вашого внеску 0, ви цим користуєтесь. Як ви можете увесь інший світ називати ублюдками....потустороння дикість, вами нічого не внесено у глобальний соціум (ресурси тут ні до чого)...і ви ж його і паплюжите...ДИКУНИ
показать весь комментарий
08.11.2022 19:45 Ответить
+
показать весь комментарий
08.11.2022 19:37 Ответить
Тех, кто знакомы с вселенной Warhammer 40K, найдёт очень много совпадений с нынешней России. Мертвец на трону имеется, государственная религия смерти тоже, орков навалом и хаоса хоть отбавляй. Скоро за поребриком начнёт произнести заклинания при включении компютеров, которые до того времени уцелеет.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:49 Ответить
Ви відео дивилися?

Оці співчувальники з квіточками шкодують, що окупант "мало павоєвал".
показать весь комментарий
08.11.2022 19:30 Ответить
"когда-либо", возможно...
показать весь комментарий
08.11.2022 19:31 Ответить
рабы ничего не могут предъявить хозяину
показать весь комментарий
08.11.2022 21:07 Ответить
Так, но там полно в изгнании, Ходарковских, прочих и прочих Фейгин, ну не вигодно ж так сущестовать ...не знаю
показать весь комментарий
08.11.2022 21:11 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 19:30 Ответить
Зачёт чиновнику .
показать весь комментарий
08.11.2022 19:01 Ответить
Мужиченка, это на морде кацапской написано что бандюк из 90х.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:35 Ответить
дмитрий козлов ................... сколько вас тут в Укране, еще таких козлов подохнет, на чужой украинской земле, мама родная!!!!
показать весь комментарий
08.11.2022 19:02 Ответить
Wse ruzki kurwy
показать весь комментарий
08.11.2022 22:38 Ответить
З таким задором, посмішкою побажав померти
показать весь комментарий
08.11.2022 19:03 Ответить
...і кворум зігнаний стоїть, вигляд, як у мумій
показать весь комментарий
08.11.2022 19:05 Ответить
Хороший тамада... )
показать весь комментарий
08.11.2022 19:16 Ответить
стебется с лохов
показать весь комментарий
08.11.2022 19:33 Ответить
Здохнути за путіна! Як романтично!
показать весь комментарий
08.11.2022 19:04 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 21:21 Ответить
Тільки най проходять той "шлях" десь в усть-усранськах: виїхав на полігон, стрельнув, вбили, привезли, закопали.
І чорний пакет не треба (економія) - родичі самовивозом заберуть, і вдягати-годувати-платити не треба (знову економія)...
Нема на московії креативного менеджера!
показать весь комментарий
08.11.2022 19:05 Ответить
А шо оно лыбится. А ну да. Оно не призовут. Чиновник..
показать весь комментарий
08.11.2022 19:05 Ответить
Это у него последствие испуга в детстве, теперь так и улыбается всю жизнь. За эту улыбку его и выбрали, думали шо приветливый, добрый...
показать весь комментарий
08.11.2022 19:41 Ответить
Всі рускі кончені і хворі на всю голову
показать весь комментарий
08.11.2022 19:05 Ответить
Є свіжіша думка - вони з паралельного світу, ну ....взагалі прийшлі, важко уявити...що це
показать весь комментарий
08.11.2022 19:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QadycgJsVS0
показать весь комментарий
08.11.2022 19:06 Ответить
кацапське вiдхилення вiд здорового глузду, на всiх рiвнях,давно вже не дивуэ.але в даному випадку,-тут,взагалi,вiдсутнiсть претензiй на будь-яку логiку! вимовлення дурнi без прив*язки до будь чого...
показать весь комментарий
08.11.2022 19:07 Ответить
Жил казел по фамилии козлов...и закозлили казла, патамаучта он казел
показать весь комментарий
08.11.2022 19:11 Ответить
"зроби як він, зроби кращє за нього - розпились на молекули в Україні!"
не сказав щє? - скаже...
показать весь комментарий
08.11.2022 19:14 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 19:16 Ответить
Вам надо пройти через это!

показать весь комментарий
08.11.2022 19:18 Ответить
...быдлонасекомыш с болот мацковии,стань удобрением....
показать весь комментарий
08.11.2022 19:19 Ответить
All dumb motherfuckers should follow his path - come and quickly die.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:20 Ответить
Маладєц! Дуже вірний посил рашистській молоді, зараз всі ломануться в воєнкомати. Мішки не забудьте взять.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:24 Ответить
ці недоабортовані зі своїх трупаків навіть фан мають - весело так, радісно,
з либою на харі за яку Ломброзо давно все сказав - на позитиві кацапня
показать весь комментарий
08.11.2022 19:27 Ответить
...да Ламброзо, якби був живий, продовжив би свої труди в окремій науковій роботі, а світ користувався б цим і дякував би
показать весь комментарий
08.11.2022 20:07 Ответить
Здохнути за антиісторичні брєдні марзматика, що купається у розкошах, має коханок та плодить байстрюків? Гарна перспектива для молоді.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:29 Ответить
"путь оркана" ))
показать весь комментарий
08.11.2022 19:29 Ответить
Идиоты , и умер ⚰ не за что , вот просто не за хер собачий
показать весь комментарий
08.11.2022 19:32 Ответить
А скільки радості на морді чинуші!!!)))
показать весь комментарий
08.11.2022 19:34 Ответить
Ключове слово ВАМ.
Не НАМ, а саме ВАМ.
Кацапи, ви таки тупа худоба.
показать весь комментарий
08.11.2022 19:35 Ответить
Все ж є на московщині відверті і глибокі чиновники. Так тримати !
показать весь комментарий
08.11.2022 19:45 Ответить
Весело, задорно
показать весь комментарий
08.11.2022 19:50 Ответить
свинособачья гидота.........тьфу ***...................................
показать весь комментарий
08.11.2022 19:54 Ответить
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
показать весь комментарий
08.11.2022 20:19 Ответить
Кажется этот гауляйтер под наркотой, практически открытым текстом сказал, что путинская хунта хочет этих детей замазать кровью и преступлениями и чтоб потом они все сдохли
показать весь комментарий
08.11.2022 20:28 Ответить
Чиновник оказался на редкость умным чуваком.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:04 Ответить
И что характерно говорит и ржёт чертяка
показать весь комментарий
08.11.2022 21:05 Ответить
желательно всем росиянцам пройти...
показать весь комментарий
09.11.2022 01:35 Ответить
Пора бы ихним бабам рожать прямо в окопах - родила и сразу результат в пакет !
показать весь комментарий
09.11.2022 10:48 Ответить
Сборище *********.
показать весь комментарий
10.11.2022 04:09 Ответить
Один придурок закликає других придурків пройти "шлях" третього придурка... Так ось як виглядають ваші скрепи, чуднєнько...
показать весь комментарий
10.11.2022 05:35 Ответить
 
 