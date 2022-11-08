РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6857 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
25 697 90

На спектакле в России актеры в форме ВСУ "расстреливали" зрителей. ВИДЕО

В российской Калуге пропагандисты устроили спектакль с "украинскими националистами" и "казнью" зрителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

На роль "националистов" приняли "актеров" из ОРДЛО.

Подобные иммерсивные представления планируют показать в 12 городах России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вставай, страна огромная! - российские дети поют в храме советскую милитарную песню. ВИДЕО

пропаганда (3723) россия (96899) мракобесие (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
дно пробито, причем глубоко
показать весь комментарий
08.11.2022 21:14 Ответить
+45
Спасибо, поблєвал
показать весь комментарий
08.11.2022 21:13 Ответить
+43
Актори срані.
Кацапські свині розстрілювали українців насправді.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасибо, поблєвал
показать весь комментарий
08.11.2022 21:13 Ответить
Классс, особенно поц усатый с оселедцем понравился... А ещё прикольно было бы, если б они трусики распяли на маленьких мальчиках, а потом распятые трусики возили по залу
показать весь комментарий
08.11.2022 23:37 Ответить
З кацапами так і треба.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:13 Ответить
дно пробито, причем глубоко
показать весь комментарий
08.11.2022 21:14 Ответить
То, що там є дно - міф).
показать весь комментарий
08.11.2022 21:35 Ответить
Актори срані.
Кацапські свині розстрілювали українців насправді.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:14 Ответить
Найгірше, що на реальні розстріли кацапами, задокументовані, з купою доказів, в т.ч. й з відео, у відповідь вони на колінці клепають отакі вистави і кіно, а зі сторони в якихось Індіях-Європах все виглядає, ніби все однаково
показать весь комментарий
08.11.2022 21:32 Ответить
Тільки нормалі люди зразу побачать фальшивку . Дивіться як воно нібито крутий укроп шукає автомат. Це позор навіть для молодого бійця. Зразу видно що він автомат побачив за 5 хвилин до виступу.
показать весь комментарий
10.11.2022 06:42 Ответить
стодыровцы с ними так не поступают
показать весь комментарий
08.11.2022 21:14 Ответить
...занавес
показать весь комментарий
08.11.2022 21:14 Ответить
Непогана ідея!
показать весь комментарий
08.11.2022 21:16 Ответить
Кепські справи у кацапні, якщо доводиться вдаватися до таких прийомів...
показать весь комментарий
08.11.2022 21:16 Ответить
Навряд чи побачу в житті щось більш ідіотське ніж ця вистава...
показать весь комментарий
08.11.2022 21:17 Ответить
Дикий народец. Дети болот.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:17 Ответить
Пропаганда...любыми способами отсекать сомнения в правильности курса.Поздно...
показать весь комментарий
08.11.2022 21:20 Ответить
Тут такое...раз эти дебилы собрались с этим дерьмом гастролировать по помойке, где-то когда-то в магазин попадет боевой патрон вместе с холостыми. Вот это и будет наглядная агитация.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:23 Ответить
Это даже не обсуждается, 99 проц.Так работает природа, "оно(оружие) все-равно выстрелит" 1 проц. - где и когда ...Аксиома для нормальных, вменяемых, адекватных...
показать весь комментарий
08.11.2022 21:27 Ответить
На виставі у Росії актори у формі ЗСУ "розстрілювали" глядачів
==========================
а для правдоподібності тре було пару Ф-1 в натовп закинути
показать весь комментарий
08.11.2022 21:17 Ответить
Я ожидал каннибализм, как в новостях об Азовстали...(((
показать весь комментарий
08.11.2022 21:18 Ответить
Показали как мирных сами расстреливали
показать весь комментарий
08.11.2022 21:19 Ответить
*******... Блевотина. Осталось, ****, только человека зажарить на костре. Дегенераты неизлечимые..
показать весь комментарий
08.11.2022 21:19 Ответить
Ця недонація реально не має права існувати на планеті. Вони кончені фашисти!
показать весь комментарий
08.11.2022 21:20 Ответить
Ещё до Крыма мне было как-то все равно, что там на россии. Сейчас понимание одно - это ублюдочное уродство является тупиковой ветвью развития человечества и обречено на исчезновение
показать весь комментарий
08.11.2022 21:21 Ответить
Типичная кремлёвская пропаганда в духе северной кореи и нацыстской германии
показать весь комментарий
08.11.2022 21:21 Ответить
а как на такое шоу заманивают сумасшедших добровольцев? )))
показать весь комментарий
08.11.2022 21:21 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
показать весь комментарий
08.11.2022 21:24 Ответить
Сказал то верно только он сам фашист

Причем русский (рашист)
показать весь комментарий
08.11.2022 21:28 Ответить
ленин і сталін крупні селекціонери. Путін видав спогади цього Ільїна і нсильно розповсюдив. Побіжно знайомий з опусами основних євразійців. У всіх однакове - Росія родина слонов ( мамонтів) тільки залежно від походження євразійця там і істоки рассеї. У Гумільова -хозарський каганат, у Дугіна - верхів'я Волги і Ками, У Ільїна - вся територія, де шпарять по російські.
показать весь комментарий
09.11.2022 04:42 Ответить
"один народ".... яку падлу за подібну брехню дійсно застрелити, повішати, четвертувати...? без вагань.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:24 Ответить
Є"ана Калуга.....".Бойся!"...
показать весь комментарий
08.11.2022 21:25 Ответить
Думки мають властивість матеріалізовуватись. Москалі таки дочекаються. Проте матеріалізація відбувається не буквально. Скоріш це буде громадянська війна на Московії.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:25 Ответить
шпана та і годі...
показать весь комментарий
08.11.2022 21:26 Ответить
Воно і правильно! Кацапи - нижчі тварини, що керуються істинктами, з яких найсильнішими є голод і страх. І ці істинкти переважають жадобу наживи і бажання розмножуватись. Тому можна сказати, що кацапські пропагандони роблять роботу за нашу пропаганду.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:26 Ответить
а ***** було в партері ?
показать весь комментарий
08.11.2022 21:27 Ответить
На балконе - шоб кровище недобрызнула
показать весь комментарий
08.11.2022 21:33 Ответить
Без портативної біолабораторії не повірив...
показать весь комментарий
08.11.2022 21:27 Ответить
Чудово. Хай трясуться!
показать весь комментарий
08.11.2022 21:28 Ответить
шкода тільки, що це лише вистава. Треба було би понарошку.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:28 Ответить
треба було "павтаріть" і зробити кацапам Норд-ост 2....

немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
показать весь комментарий
08.11.2022 21:43 Ответить
дибіли
показать весь комментарий
08.11.2022 21:29 Ответить
сподіваюсь, що зброя та патрони були справжні
показать весь комментарий
08.11.2022 21:30 Ответить
сподіваюсь, що НАСТУПНОГО разу зброя та патрони будуть справжні!
хороший кацап - дохлий кацап!!
показать весь комментарий
08.11.2022 21:44 Ответить
и снова ватносвинособачья *****........................................*** какой же номер палаты???????
показать весь комментарий
08.11.2022 21:30 Ответить
To call them ******* would be an insult to all *******.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:32 Ответить
Без слів.Одні емоції.Дно.Кончені.Дикуни.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:32 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 21:34 Ответить
дегенераты
показать весь комментарий
08.11.2022 21:37 Ответить
"Проблема России в том, что люди которые должны принимать таблетки, принимают законы" 😂😂😂😂
показать весь комментарий
08.11.2022 21:51 Ответить
Кукловоды маньяки в этот момент сидят и мастурбируют в темноте зала на постановку собственных фантазий.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:52 Ответить
Мабуть кацапи боярою обилися і щось з Норд Остом наплутали.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:52 Ответить
как это тетку еще не изнасиловали прилюдно....
больные люди....
показать весь комментарий
08.11.2022 21:53 Ответить
То сценарій для сіквела.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:23 Ответить
А "актори"-це "наши люди",чи вже не наші? Щось я заплутався
показать весь комментарий
08.11.2022 21:54 Ответить
Будують люди ЛЕПРИЗОРІЙ...не заваджайте їм, не варта їх в чомусь переконувати...Їхня хата, що хочуть те і роблять всередині......

А нам своє робить....
показать весь комментарий
08.11.2022 21:56 Ответить
Біда в тому, що цим вони zомбують на загарбницьку війну власне населення з приводу захисту.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:08 Ответить
Тут не вгадаєш....Одних може спонукати, а інших - налякати.....
Не забувайте....москалі - це патологічні сцикуни....
Цим дуже вдало користуються КАВКАЗЦІ, які москалів так залякують, що навіть вчиняють над ними сексуальне насилля....
показать весь комментарий
08.11.2022 22:15 Ответить
Але доки в них будуть такі наративи знайдуться виконавці по справжньому.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:21 Ответить
В театри не ходить публіка, яка потім поїде в Україну....
Тому, якщо кацап-театрал буде на вулиці обссиратися зі страху ще й від українця, а не тільки від кавказців....в тому немає нічого поганого ..нехай продовжують демонізувати українців... нашим громадянам немає чого робити на Росії і їздити туди... Більше важливіше, що про українців думають в Європі, США, Світі...
показать весь комментарий
08.11.2022 22:43 Ответить
До залізної завіси вони і йдуть, хотіли по дорозі нас прихопити, але зась..
показать весь комментарий
09.11.2022 09:27 Ответить
Сейчас громадные кучи доселе пацифистов рабсеян побегут в военкомат записываться на войну с фашистами выдуманными кремлёвскими упырями.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:59 Ответить
Ви не панімаєте профессор , вот єто і єсть настоящєє рускоє іскусство , не о что какой то там Гамлєт , ілі Піковая дама .
.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:01 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 22:03 Ответить
"врятував", щоб згвалтувати... кацапи, вони такі...
показать весь комментарий
08.11.2022 22:19 Ответить
Після разгрому кацапів в Україні, вишвирювання їх з Криму. доведення реживму санкцій і ізоляції до повного припинення зв'язків і торгівлі. орки будуть знімати вистави з реальними вбивтсвами і відбиранням їжі одне у одного.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:07 Ответить
Жалко что патроны не боевые
показать весь комментарий
08.11.2022 22:12 Ответить
Можна було би і обісцяти глядачів.👍
показать весь комментарий
08.11.2022 22:13 Ответить
Але поки що в кастрамє москалів убивають свої ж контужені в Україні дємбєля, які запускають феєрверки в нічному клубі...
показать весь комментарий
08.11.2022 22:14 Ответить
где ватного кринжа дно и предел?нет его нету
показать весь комментарий
08.11.2022 22:30 Ответить
а где польские негры..беременные бабки в трусикахи трехногие балерины в крестиках=??
показать весь комментарий
08.11.2022 22:31 Ответить
О сколько нам пробитий донных
Готовит чудный "русский мир"
Фантазий лишнехромосомных
Кретинов, чьи мозги - сортир ...
показать весь комментарий
08.11.2022 22:47 Ответить
Спектакль для даунов .
показать весь комментарий
08.11.2022 22:49 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2022 22:52 Ответить
Такі добрі і одухтворені типові расейські ліца.
показать весь комментарий
08.11.2022 23:41 Ответить
жду следующий спектакль где их какдыровцы ибут
показать весь комментарий
08.11.2022 22:57 Ответить
раньше кто угодно мог швырнуть из зала на сцену тухлое яйцо, а сейчас со сцены каждый день палят из нагана, а могут и бомбу кинуть.
показать весь комментарий
08.11.2022 23:06 Ответить
Прямо Норд-Ост какой то...
показать весь комментарий
08.11.2022 23:07 Ответить
Їбанута орда. Крапка.
показать весь комментарий
08.11.2022 23:55 Ответить
А может им просто надо в больничьку и лечиться...
показать весь комментарий
09.11.2022 00:19 Ответить
Творчество животных...
показать весь комментарий
09.11.2022 00:22 Ответить
Монтажной пены нет, эпилептической старушки тоже нет. Тема не раскрыта.
показать весь комментарий
09.11.2022 00:55 Ответить
Хай сруться - нехер шастати.
показать весь комментарий
09.11.2022 01:18 Ответить
кто нибудь из персонала чудо театра - вставьте в калаш обойму с боевыми. так еще зрелеищней будет.
показать весь комментарий
09.11.2022 01:20 Ответить
Российский дебилизм...
показать весь комментарий
09.11.2022 02:11 Ответить
Та що ви так реагуєте? Тренуються москалі. Вже незабаром одне одного так будуть вбивати.
показать весь комментарий
09.11.2022 03:36 Ответить
Это агитация что бы больше глупеньких ваньков ехали дохнуть в Украину.
показать весь комментарий
09.11.2022 03:50 Ответить
Через тиждень пометчики будуть демонструвати відосик як справній і понесуть в ООН. Небензя буде вказувати на оселедці. А для більшої приземленості хочеться порекомендувати чучело ***** спалити прямо в залі. лапті сповзли в мракобісся.
показать весь комментарий
09.11.2022 04:46 Ответить
Нація подонків-перевертнів...з їхньою недокультурою...
показать весь комментарий
09.11.2022 09:05 Ответить
Ї..ать вони дегенерати....
показать весь комментарий
09.11.2022 11:21 Ответить
 
 