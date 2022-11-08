На спектакле в России актеры в форме ВСУ "расстреливали" зрителей. ВИДЕО
В российской Калуге пропагандисты устроили спектакль с "украинскими националистами" и "казнью" зрителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
На роль "националистов" приняли "актеров" из ОРДЛО.
Подобные иммерсивные представления планируют показать в 12 городах России.
Кацапські свині розстрілювали українців насправді.
==========================
а для правдоподібності тре було пару Ф-1 в натовп закинути
Причем русский (рашист)
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...
хороший кацап - дохлий кацап!!
хороший кацап - дохлий кацап!!
больные люди....
А нам своє робить....
Не забувайте....москалі - це патологічні сцикуни....
Цим дуже вдало користуються КАВКАЗЦІ, які москалів так залякують, що навіть вчиняють над ними сексуальне насилля....
Тому, якщо кацап-театрал буде на вулиці обссиратися зі страху ще й від українця, а не тільки від кавказців....в тому немає нічого поганого ..нехай продовжують демонізувати українців... нашим громадянам немає чого робити на Росії і їздити туди... Більше важливіше, що про українців думають в Європі, США, Світі...
.
Готовит чудный "русский мир"
Фантазий лишнехромосомных
Кретинов, чьи мозги - сортир ...