Оккупанты несут чрезвычайно масштабные потери, потому что получили приказ выйти на админграницу Донетчины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 258-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"В информационном пространстве пока некоторое уменьшение количества новостей с фронта – сообщений меньше, чем, например, в начале осени. Но это не значит, что интенсивность боев стала меньше.

Ситуация сложная по всему фронту. На отдельных участках продолжаются по-прежнему жестокие позиционные бои. И особенно тяжело, тоже по-прежнему, на Донбассе. Оккупанты несут чрезвычайно масштабные потери, но приказ – выйти на админграницу Донетчины – у них не изменился. Не сдаем там ни одного сантиметра нашей земли – и я благодарю всех наших героев, которые держат позиции на Донбассе.

Херсонщина. Четко понимаем, что в планах у врага, поэтому действуем соответственно. Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории: укрепляем свои позиции, разрушаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал врага удерживать в оккупации юг нашей страны.

Восток – шаг за шагом движемся к возвращению украинского флага во все наши города и громады. Активно укрепляем и границу", – рассказал Зеленский.

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