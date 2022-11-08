Оккупанты несут чрезвычайно масштабные потери, потому что получили приказ выйти на админграницу Донетчины, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 258-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"В информационном пространстве пока некоторое уменьшение количества новостей с фронта – сообщений меньше, чем, например, в начале осени. Но это не значит, что интенсивность боев стала меньше.
Ситуация сложная по всему фронту. На отдельных участках продолжаются по-прежнему жестокие позиционные бои. И особенно тяжело, тоже по-прежнему, на Донбассе. Оккупанты несут чрезвычайно масштабные потери, но приказ – выйти на админграницу Донетчины – у них не изменился. Не сдаем там ни одного сантиметра нашей земли – и я благодарю всех наших героев, которые держат позиции на Донбассе.
Херсонщина. Четко понимаем, что в планах у врага, поэтому действуем соответственно. Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории: укрепляем свои позиции, разрушаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал врага удерживать в оккупации юг нашей страны.
Восток – шаг за шагом движемся к возвращению украинского флага во все наши города и громады. Активно укрепляем и границу", – рассказал Зеленский.
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Читаючи по папірцю чи з телесуфлера він стає схожим на нормальну людину!
Прошу всі сили світу: не допустіть живого спілкування боневтіка на будь-якому рівні (окрім зі "скумбрією по 8), бо мені вже набридло відчувати дику стидобу після цього...
але у твоїх людей все за...бісь
заводи віджимають бурштин копають на потоках заробляють.
то чия ця війна???
нема війни у ОП, ВР, та вашого оточення
я теж скажу,
не піду воювати бо мене там вб,ють
дайте мені за це орден