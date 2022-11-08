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Новости Видео Война
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Оккупанты несут чрезвычайно масштабные потери, потому что получили приказ выйти на админграницу Донетчины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 258-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"В информационном пространстве пока некоторое уменьшение количества новостей с фронта – сообщений меньше, чем, например, в начале осени. Но это не значит, что интенсивность боев стала меньше.

Ситуация сложная по всему фронту. На отдельных участках продолжаются по-прежнему жестокие позиционные бои. И особенно тяжело, тоже по-прежнему, на Донбассе. Оккупанты несут чрезвычайно масштабные потери, но приказ – выйти на админграницу Донетчины – у них не изменился. Не сдаем там ни одного сантиметра нашей земли – и я благодарю всех наших героев, которые держат позиции на Донбассе.

Херсонщина. Четко понимаем, что в планах у врага, поэтому действуем соответственно. Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории: укрепляем свои позиции, разрушаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал врага удерживать в оккупации юг нашей страны.

Восток – шаг за шагом движемся к возвращению украинского флага во все наши города и громады. Активно укрепляем и границу", – рассказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и общую мобилизацию

Автор: 

Зеленский Владимир (20530)


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Топ комментарии
+7
это понятно. к луганской добавить донецкую область, плюс подаренные дерьмаком с *********** юга. потом добиться передышки на несколько лет до восстановления своих мОщей, при временном разделе на восточную и западную Украину, с постоянным террором свободной от орков восточной части. ну и потом следующая попытка полного захвата страны с выходом на западную границу.
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08.11.2022 23:15
+6
Приблизно так і буде.Допруть по своїх трупаках до адмінмеж і запропонують новорічне чи Різдвяне перемир"я на крилах іскандерів і калібрів ...
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08.11.2022 23:36
+4
Спіч-райтеру для хриплосиків найвеличнішого - пультцерівську премію!
Читаючи по папірцю чи з телесуфлера він стає схожим на нормальну людину!
Прошу всі сили світу: не допустіть живого спілкування боневтіка на будь-якому рівні (окрім зі "скумбрією по 8), бо мені вже набридло відчувати дику стидобу після цього...
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08.11.2022 23:13
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Правила форума Совет форумчан
Спіч-райтеру для хриплосиків найвеличнішого - пультцерівську премію!
Читаючи по папірцю чи з телесуфлера він стає схожим на нормальну людину!
Прошу всі сили світу: не допустіть живого спілкування боневтіка на будь-якому рівні (окрім зі "скумбрією по 8), бо мені вже набридло відчувати дику стидобу після цього...
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08.11.2022 23:13 Ответить
это понятно. к луганской добавить донецкую область, плюс подаренные дерьмаком с *********** юга. потом добиться передышки на несколько лет до восстановления своих мОщей, при временном разделе на восточную и западную Украину, с постоянным террором свободной от орков восточной части. ну и потом следующая попытка полного захвата страны с выходом на западную границу.
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08.11.2022 23:15 Ответить
Приблизно так і буде.Допруть по своїх трупаках до адмінмеж і запропонують новорічне чи Різдвяне перемир"я на крилах іскандерів і калібрів ...
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08.11.2022 23:36 Ответить
вумний, аж .... страшно!
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08.11.2022 23:33 Ответить
О! Вилізло гундосити.
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08.11.2022 23:42 Ответить
Почему Украина не проводит мобилизацию???
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08.11.2022 23:59 Ответить
Ти вже на передовій?
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09.11.2022 08:47 Ответить
Страшный клёв...
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09.11.2022 00:16 Ответить
Пиарщик сделал акцент на руках. Раньше с экрана вылазила лупоглазая голова, теперь волосатые руки. Все в моих руках? Четкий маникюр? Кольцо власти? Иногда трудно понять шоу-бизнес.
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09.11.2022 06:13 Ответить
Дід Панас знову був в ефірі
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09.11.2022 08:52 Ответить
у орків втрати, у ЗСУ теж втрати
але у твоїх людей все за...бісь
заводи віджимають бурштин копають на потоках заробляють.
то чия ця війна???
нема війни у ОП, ВР, та вашого оточення
я теж скажу,
не піду воювати бо мене там вб,ють
дайте мені за це орден
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09.11.2022 09:15 Ответить
 
 