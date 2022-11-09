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Два захватчика дерутся в кузове грузовика, который двигается по улице оккупированного Херсона. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована драка двух оккупантов в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, драка снята камерой автомобильного регистратора. Оккупанты устроили драку в кузове военного грузовика, двигавшегося по улице оккупированного города.

Также смотрите: В Херсоне сняли российские флаги со зданий, - СМИ. ВИДЕО

драка (2023) оккупация (10170) Херсон (2844)


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Топ комментарии
+64
То брачньіе игрьі кадьіровцев.
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09.11.2022 13:56
+63
Унитаз не поделили
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09.11.2022 13:56
+36
в мире животных
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09.11.2022 13:56
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Никакой паники нет все идёт строго по плану😂😂😂 не ну план у пыни гениален. Стратег как никак шпиён разведчик.
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09.11.2022 13:55 Ответить
та то коханці! в московії є навіть таке прислівʼя: бʼє - значить любить
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09.11.2022 18:45 Ответить
в мире животных
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09.11.2022 13:56 Ответить
... инстинктов
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09.11.2022 14:31 Ответить
Ничего особенного, обычные семейные разборки... Отдай мой унитаз, тогда я отдам тебе стиральную машинку...
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09.11.2022 15:17 Ответить
Унитаз не поделили
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09.11.2022 13:56 Ответить
или стиралку
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09.11.2022 14:03 Ответить
Нє, стіралка і унітаз. А на двох не ділиться
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09.11.2022 14:06 Ответить
''Милые бранятся - только тешатся'' 🤭
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09.11.2022 14:36 Ответить
или собачью будку.
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09.11.2022 22:02 Ответить
То брачньіе игрьі кадьіровцев.
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09.11.2022 13:56 Ответить
Думаю,що сімейний конфлікт))хтось зрадив з козолюбом))
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09.11.2022 13:58 Ответить
Это южный вьезд в Мелитополь
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09.11.2022 13:58 Ответить
Это не драка, а отработка тактического приёма: отрицательное десантирование с кузова несущегося по городу грузовика и скрытое сосредоточение в близлежащих кустах с последующим обратным прорывом обороны жидо-бендеровцев и негров-поляков
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09.11.2022 13:58 Ответить
впевненний, що один москаль попросив іншого зазірнути йому в дупу, той його і повернув, щоб краще роздивитися що там в нього за болячка
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09.11.2022 18:47 Ответить
витряхання духовних скрєп
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09.11.2022 13:59 Ответить
Банально, або бояру, або закусь не поделили.
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09.11.2022 14:00 Ответить
Чмобіка ділять. 🤣
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09.11.2022 14:00 Ответить
не хотел начитывать молитву в кузове ****?
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09.11.2022 14:01 Ответить
Не так "іконку" поцілував. Мені здається, це та машина яка спермоусова по дорозі задавила.
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09.11.2022 20:05 Ответить
Унітаз не поділила злидота
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09.11.2022 14:10 Ответить
Ща кадыровцы помирят, раком поставят и отдерут
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09.11.2022 14:11 Ответить
І чого він його не викинув, не хватило сил...чи шо?
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09.11.2022 14:11 Ответить
Ось що бояра "чудотворна" творить!
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09.11.2022 14:14 Ответить
Бруднодупі орки паровозік не поділили? Та хай повбивають один одного!
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09.11.2022 14:15 Ответить
Один з майбутніх мерців образив дон-дона, а інший, наковтавшись таблеток та запивши стекломоем заступився за піхотинця. ЗСУ їх розсудить..
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09.11.2022 14:16 Ответить
Певно, розійшлися в оцінках різних шкіл неопозитивізму.
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09.11.2022 14:18 Ответить
Яка ціль для РПГ ...де РПГ ска
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09.11.2022 14:18 Ответить
да просто
че там нету за что, міло или просто кто первій на бутілку когда Дон-дон придет?
у нас как - сперва 77, потом если там привезут БК, то уже Хаймарс, а потом Жигуль.... возможно.... ну если командира не забаранили, то скажет что там и Жугу мона принять то
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09.11.2022 14:22 Ответить
Да дайте же им автомат
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09.11.2022 14:31 Ответить
Та в пику його то за борт об асфальт гарбузом..Унітаз грошей стоїть а чалдонка мріє твоя хоть раз в житті сраку не морозити..убий його ..убий...
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09.11.2022 14:46 Ответить
это ка,діровци невесту везут под венец
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09.11.2022 15:03 Ответить
Кацапів двоє, а пляшка одна. Чергу ніяк не поділять.
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09.11.2022 15:13 Ответить
Борт просто открылся и одного лишнехромосомного заставляют его закрыть на ходу.
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09.11.2022 15:21 Ответить
Человек - паук
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09.11.2022 16:04 Ответить
Злагодження по русски.
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09.11.2022 15:25 Ответить
милые бранятся - только тешатся

ночью другие игры у них будут
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09.11.2022 15:36 Ответить
То вони проходять бойове злагодження. )
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09.11.2022 15:37 Ответить
"Мы делили унитаз, много нашиx полегло." (почти цитата)
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09.11.2022 15:45 Ответить
а по сети уже пошли хохмы - стремусов за проезд не заплатил ))))
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09.11.2022 16:48 Ответить
Знімають четверту "Матрицю". Сцена на хайвеї. Нео бʼється з агентом Смітом.
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09.11.2022 15:47 Ответить
Захлинався скрепною молитвою
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09.11.2022 16:01 Ответить
Свинособаки казяться.
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09.11.2022 16:08 Ответить
в части нашей тамдругие гИмны
вот там все у наспригожин
веру в бока пооброним
воспевай там тоже мэмы и мне
тож - это песнь
за Вагнера в полях(это из гимна ихнего, инсайд, лайк или тот кто читал - антииноагент)
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09.11.2022 16:08 Ответить
стиралку не поделили, или приревновали к чеченцу
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09.11.2022 16:16 Ответить
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09.11.2022 16:26 Ответить
не изнасиловал и ладно)))
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09.11.2022 16:41 Ответить
"нарот-побєдітєль"(по-хйлу) "в работє"
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09.11.2022 16:56 Ответить
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09.11.2022 17:24 Ответить
Тематика сексу до "кінця" не розкрита.
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09.11.2022 17:25 Ответить
Б`є - значить любить
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09.11.2022 17:58 Ответить
Пирровая Перовая победа - перо в бок во сне.
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09.11.2022 18:18 Ответить
Да ладно, то коханці, там таких підорів через одного, запліднених кадирківцями дон.
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09.11.2022 18:49 Ответить
Черти это просто черти, дерутся , у друг друга воруют , сексуальные домогание младшего уровня чертятни, бурятское е*лище вообще проходит за бурятку. чисто мрази всех национальностей..
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09.11.2022 19:29 Ответить
Це спермовусого з машини викидають - оператор зняв фрагмент "жахливого самогубства".
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09.11.2022 20:07 Ответить
то вони балуюцця
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09.11.2022 23:37 Ответить
 
 