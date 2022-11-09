Два захватчика дерутся в кузове грузовика, который двигается по улице оккупированного Херсона. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована драка двух оккупантов в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, драка снята камерой автомобильного регистратора. Оккупанты устроили драку в кузове военного грузовика, двигавшегося по улице оккупированного города.

Также смотрите: В Херсоне сняли российские флаги со зданий, - СМИ. ВИДЕО