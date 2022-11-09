Поселок Великая Александровка на Херсонщине после оккупации рашистами: разрушенные дома, грязь и разруха. ВИДЕО
Полицейские продолжают документировать военные преступления россиян, устанавливать находившиеся в поселке подразделения и лица военных РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, видео последствий оккупации россиянами поселка Херсонской области опубликовали в Нацполиции.
"Деоккупированный поселок Великая Александровка. Как и повсюду, в помещении Великоалександровского поселкового совета оккупанты наследили своим "русским миром" - повсюду грязь и разруха. В подвале российские военные преступники "обустроили" свою казарму. Надписи, которые россияне оставили на стенах после себя", - говорится в сообщении.
Полицейские работают на месте, собирают следственную и другую информацию, которая поможет установить факты преступлений российских военных.
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АУЄшнікі ******.
Чё ж он так долго тянул то с этим, ась, общество уж заждались, хотя... лучше позже чем никогда 😝😝😝😝😝😝😜🤪
я бижрін так захОдив.
робиш відео і .... відлітаєш.
автор як без саперів, то ризикує.
нормально так.
може вже розмінували?
а ёще что ты заё..колёбал ё-кать
ибо тупо ... ну просто особённо "заграничных" товарищей уже проклинаю - ты чего, самый грамотный что ли?
давай еще с 5 букв докинем, будешь тогда вообще грамотей 5-го уровня
извини, но может поймешь.
нахер тебе эта недобуква екатериновская?
да я и сам думал что с-400 это круто тогда.
знаешь почему не напали конкретно в 2014?