Поселок Великая Александровка на Херсонщине после оккупации рашистами: разрушенные дома, грязь и разруха. ВИДЕО

Полицейские продолжают документировать военные преступления россиян, устанавливать находившиеся в поселке подразделения и лица военных РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, видео последствий оккупации россиянами поселка Херсонской области опубликовали в Нацполиции.

"Деоккупированный поселок Великая Александровка. Как и повсюду, в помещении Великоалександровского поселкового совета оккупанты наследили своим "русским миром" - повсюду грязь и разруха. В подвале российские военные преступники "обустроили" свою казарму. Надписи, которые россияне оставили на стенах после себя", - говорится в сообщении.

Полицейские работают на месте, собирают следственную и другую информацию, которая поможет установить факты преступлений российских военных.

Читайте также: В Изюме местные жители показали место хранения 3340 российских боеприпасов, - полиция. ФОТО