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Новости Видео Война
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Поселок Великая Александровка на Херсонщине после оккупации рашистами: разрушенные дома, грязь и разруха. ВИДЕО

Полицейские продолжают документировать военные преступления россиян, устанавливать находившиеся в поселке подразделения и лица военных РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, видео последствий оккупации россиянами поселка Херсонской области опубликовали в Нацполиции.

"Деоккупированный поселок Великая Александровка. Как и повсюду, в помещении Великоалександровского поселкового совета оккупанты наследили своим "русским миром" - повсюду грязь и разруха. В подвале российские военные преступники "обустроили" свою казарму. Надписи, которые россияне оставили на стенах после себя", - говорится в сообщении.

Полицейские работают на месте, собирают следственную и другую информацию, которая поможет установить факты преступлений российских военных.

Читайте также: В Изюме местные жители показали место хранения 3340 российских боеприпасов, - полиция. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16506) деоккупация (847) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+12
Ну как вам руzкие асвабадители? Особенно улыбнуло как буряты па руzки написали не стене *.... выходи не ПАЧЬ*
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09.11.2022 16:43
+12
орда дикая...писать не обучены... токо гадить...
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09.11.2022 16:50
+12
В видео нормальная замкадская обстановка в России. К тому и привели, чтобы было "как дома".
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09.11.2022 16:56
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прям как на раССеи..
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09.11.2022 16:25 Ответить
Що з Снігурівкою? Щось нове хтось щось чув?
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09.11.2022 16:26 Ответить
Снимфсевпарядкетиперь.
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09.11.2022 16:29 Ответить
І звьозди, звьозди лагерні.
АУЄшнікі ******.
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09.11.2022 16:27 Ответить
Прошла инфа, что типа окупационный зам. главы Херсонской ОГА Стремоусов фсё 🤔

Чё ж он так долго тянул то с этим, ась, общество уж заждались, хотя... лучше позже чем никогда 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.11.2022 16:29 Ответить
там вже розмінували?
я бижрін так захОдив.

робиш відео і .... відлітаєш.
автор як без саперів, то ризикує.
нормально так.
може вже розмінували?
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09.11.2022 16:32 Ответить
Рашисты хуже свиней. Те хоть разруху не устраивают
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09.11.2022 16:37 Ответить
Свиня вне загона вполне чистоплотное животное.
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09.11.2022 16:54 Ответить
І якийсь рашист написав "ДМБ" - оптіміст, мабуть.... Хоча -2м від поверхні (землі чи води) теж дємбєль
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09.11.2022 16:38 Ответить
Ну как вам руzкие асвабадители? Особенно улыбнуло как буряты па руzки написали не стене *.... выходи не ПАЧЬ*
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09.11.2022 16:43 Ответить
орда дикая...писать не обучены... токо гадить...
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09.11.2022 16:50 Ответить
Они просто ещё не встретили Пастора. И им повезло что не встретили.
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09.11.2022 16:52 Ответить
я тожё так думаю,
а ёще что ты заё..колёбал ё-кать
ибо тупо ... ну просто особённо "заграничных" товарищей уже проклинаю - ты чего, самый грамотный что ли?
давай еще с 5 букв докинем, будешь тогда вообще грамотей 5-го уровня
извини, но может поймешь.
нахер тебе эта недобуква екатериновская?
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09.11.2022 17:59 Ответить
В видео нормальная замкадская обстановка в России. К тому и привели, чтобы было "как дома".
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09.11.2022 16:56 Ответить
в 2008 мы поражались...
да я и сам думал что с-400 это круто тогда.
знаешь почему не напали конкретно в 2014?
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09.11.2022 17:05 Ответить
Минские договоренности тогда показались удобней чем открытая война. Ещё надо было Асада в Сирии от народа спасать.
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09.11.2022 17:51 Ответить
чума на всіх русскіх навіки віків!
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09.11.2022 18:50 Ответить
не люди и не животные!
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09.11.2022 19:10 Ответить
Снимайте и фотографируйте все подряд - все это будет доказательством преступлений кацапов. Не жалейте карт памяти и жестких дисков, в отличие от прежних воин, сейчас все эти преступления можно зафиксировать. Затем, все доказательства нужно еще размножить, чтобы никуда не пропали. А сами постройки нет смысла даже ремонтировать, их проще снести, после фиксации всех разрушений и массового их разграбления. Восстанавливать их дорого, да и не нужно - они не соответствуют современным требованиям. Проще построить новое, современной архитектуры с большими комнатами и широкими коридорами, естественно из новых материалов, с обязательным энергосбережением и стеклопакетами. Вероятно, придется брать кредиты, чтобы построить быстро, а вот гасить их можно за счет замороженных кацапских активов. Уже сейчас нужно подавать на западе в суды и требовать немедленных репараций из замороженных средств, на текущие нужды восстановления разрушенной инфраструктуры. Также нужно требовать ареста на абсолютно все активы кацапстана за рубежом, связанные с государством - а их еще "***** туча" и все местные, так сказать, политики (коррупционеры и предатели) стараются их не замечать и не упоминать. А они есть и их много, например недвижимость или аренда недвижимости, санаториев, баз отдыха и разных "фазенд". Можно немедленно прекращать условную аренду без выплаты компенсации, а также изымать уже давно купленную недвижимость и акции в коммерческой деятельности других предприятий. То есть, кацапы должны за все заплатить и понести ущерб, который они уже не смогут компенсировать.
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09.11.2022 19:33 Ответить
 
 