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Его подрезал грузовик, - первые кадры якобы с места ликвидации предателя Стремоусова. ВИДЕО

В сети появились первые кадры места ДТП, в котором якобы погиб государственный изменник Стремоусов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в соцсетях появилась информация, что предатель Кирилл Стремоусов якобы погиб в ДТП.

Его подрезал грузовик, - первые кадры якобы с места ликвидации предателя Стремоусова 01
Его подрезал грузовик, - первые кадры якобы с места ликвидации предателя Стремоусова 02
Его подрезал грузовик, - первые кадры якобы с места ликвидации предателя Стремоусова 03

Автор: 

ДТП (7679) Кирилл Стремоусов (16) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+39
большегруз подрезал Лексус....***** яка *****))) як в том анекдоте, когда "Мерседес" въехал в дорожный каток, а прибывший гаишник спрашивает работягу: ну расскажи как догонял, как подрезал...
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09.11.2022 19:29
+32
Втеча свинособак з Херсона, та "автокатастрофа" одночасно, хтось вірить в такі збіги?
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09.11.2022 19:26
+28
Трохи вам скиглення русні для насолоди



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09.11.2022 19:34
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Четырехстопный ямб
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10.11.2022 06:47 Ответить
На какой же скорости он ехал, если бронекабина оторвалась от шасси?
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10.11.2022 10:01 Ответить
Автомобиль словно сквозь круподерку проскочил.
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10.11.2022 12:39 Ответить
Просмотрел фоты, котика вспомнил, который с разгону, по диагонали, тормозит дупой о ковер. Дык хозяин отучил кота подтирать ковром гузно, после сходить по-большому, подстелил раждачку. В следующий раз к краю ковра доехали тока уши... А ЗДЕСЬ АСФАЛЬТ - априори мы стали свидетелями эффекта наждачки.
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10.11.2022 12:36 Ответить
Відірвало кузов від рами, перший раз таке бачу...
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10.11.2022 14:44 Ответить
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