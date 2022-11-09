Его подрезал грузовик, - первые кадры якобы с места ликвидации предателя Стремоусова. ВИДЕО

В сети появились первые кадры места ДТП, в котором якобы погиб государственный изменник Стремоусов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в соцсетях появилась информация, что предатель Кирилл Стремоусов якобы погиб в ДТП.







