Россияне перебрасывают из оккупированного Крыма в сторону материковой Украины пусковые контейнеры для ЗРК С-300. ВИДЕО
На трассе Таврида во временно оккупированном Крыму замечена колонна российской техники с пусковыми контейнерами для зенитной ракетной системы С-300.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"В Крыму на трассе "Таврида" замечена российская военная колонна, загруженная пусковыми контейнерами для зенитной ракетной системы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что колонна двигалась в сторону материковой Украины.
Как сообщалось, после взрыва на мосту через Керченский пролив оккупанты пытались перебрасывать военную технику паромной переправой.
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+25 Mykola Trofimenko #544375
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у відкритих ЗМІ в курсі а наша розвідка нічого не чула та не бачила...
Головне, що не панікували, а орки кого змогли згвалтували, і депортували на свої болота.