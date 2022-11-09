Россияне перебрасывают из оккупированного Крыма в сторону материковой Украины пусковые контейнеры для ЗРК С-300. ВИДЕО

На трассе Таврида во временно оккупированном Крыму замечена колонна российской техники с пусковыми контейнерами для зенитной ракетной системы С-300.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В Крыму на трассе "Таврида" замечена российская военная колонна, загруженная пусковыми контейнерами для зенитной ракетной системы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что колонна двигалась в сторону материковой Украины.

Как сообщалось, после взрыва на мосту через Керченский пролив оккупанты пытались перебрасывать военную технику паромной переправой.

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