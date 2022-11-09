РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12427 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
13 514 18

Россияне перебрасывают из оккупированного Крыма в сторону материковой Украины пусковые контейнеры для ЗРК С-300. ВИДЕО

На трассе Таврида во временно оккупированном Крыму замечена колонна российской техники с пусковыми контейнерами для зенитной ракетной системы С-300.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В Крыму на трассе "Таврида" замечена российская военная колонна, загруженная пусковыми контейнерами для зенитной ракетной системы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что колонна двигалась в сторону материковой Украины.

Как сообщалось, после взрыва на мосту через Керченский пролив оккупанты пытались перебрасывать военную технику паромной переправой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне продают жилье в оккупированном Крыму и возвращаются домой, - росСМИ

Автор: 

армия РФ (19406) Крым (26413) оружие (10226)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
Перекидати вони то може і перекидають, але ж Хаймарси не сплять
показать весь комментарий
09.11.2022 19:35
+20
Наче це їм допоможе...
показать весь комментарий
09.11.2022 19:36
+13
і цього гівна в них ще багато....
показать весь комментарий
09.11.2022 19:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і цього гівна в них ще багато....
показать весь комментарий
09.11.2022 19:33 Ответить
Як жаба у зміїний рот.
показать весь комментарий
09.11.2022 19:34 Ответить
Перекидати вони то може і перекидають, але ж Хаймарси не сплять
показать весь комментарий
09.11.2022 19:35 Ответить
Наче це їм допоможе...
показать весь комментарий
09.11.2022 19:36 Ответить
Вот сволочи!
показать весь комментарий
09.11.2022 19:38 Ответить
Треба буде дуже уважно ЗСУ при вході в Херсон.Москалі і можуть просто замінувати все і зверху ще цією х..ю накрити.
показать весь комментарий
09.11.2022 19:54 Ответить
Взагалі не треба туди поки ще входити. Гадаю, у нашого керівництва ЗСУ є план з альтернативних шляхів звільнення.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:20 Ответить
А зачем входить в Херсон, оцепить его на 2 года как вермахт питер
показать весь комментарий
09.11.2022 20:31 Ответить
Головне аби потім не висрався озлоблений на цивілізацію карликовий ********, який керує сусідніми територіями. Він же із сєсєсєра із сталєнграда
показать весь комментарий
10.11.2022 15:44 Ответить
Вхід-вихід з Криму як бутилочна гірлянка. Дуже легко перерізається і блокується.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:19 Ответить
От якби все це знищити,до того,як вони почнуть їх підіймати....можливо,наша розвідка вже в курсі...
показать весь комментарий
09.11.2022 20:21 Ответить
ні, не вкурсі
у відкритих ЗМІ в курсі а наша розвідка нічого не чула та не бачила...
показать весь комментарий
09.11.2022 22:43 Ответить
Маєш на увазі як перед повномасштабним вторгненням? А какая разніца?
Головне, що не панікували, а орки кого змогли згвалтували, і депортували на свої болота.
показать весь комментарий
10.11.2022 15:41 Ответить
підвозять ближче, щоб хаймерси доставали
показать весь комментарий
09.11.2022 20:29 Ответить
Знов будуть по Миколаїву, Нікополю, Запоріжжю, Дніпру прильоти.
показать весь комментарий
09.11.2022 21:14 Ответить
Гаварящая вагіна буданов чого мовчить? він же ***** розвідник, чи як раніше "я нівіжу падгатовкі к нападєнію?"
показать весь комментарий
09.11.2022 21:16 Ответить
**** дрыщавая , не угомонится , ну ну...
показать весь комментарий
09.11.2022 21:34 Ответить
 
 