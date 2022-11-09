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ВСУ вошли в населенный пункт Правдино - до Херсона осталось 40 км. ВИДЕО

Вечером 9 ноября воины ВСУ вошли в населенный пункт Правдино, который находится на расстоянии 40 км.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщают соцсети.

Автор: 

освобождение (567) ВСУ (6636) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+48
Пля неужели мы видим в прямом эфире унижение и уничтожение московской орды?Победа Украины над Парашей плеааааат.....это же на сотни лет слава ,,,больше ни одна мокшанская б...дь не пукнит в сторону Украины что она создана искусственно - она создана потом и кровью украинцев! Слава Украине!
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09.11.2022 21:23
+36
Метр за метром і так аж до Севастополя.
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09.11.2022 21:19
+32
Героям слава !!!
Бережи і допомагай вам, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
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09.11.2022 21:21
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Метр за метром і так аж до Севастополя.
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09.11.2022 21:19 Ответить
А ще краще до мАЦкви
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09.11.2022 21:21 Ответить
Там не 40 там 30км .
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09.11.2022 21:23 Ответить
Це і Гради дістануть.
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09.11.2022 21:27 Ответить
40 хіба що до центру Херсона, там далі Миролюбівка і вже майже потім Чорнобаївка
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09.11.2022 21:40 Ответить
40 - це по дорогах (гугл меп), по прямій там 27 км до західної околиці Херсона.
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09.11.2022 21:45 Ответить
Орки відступають на лівий берег. На лівий берег річки Урал!!! Там їм місце
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09.11.2022 21:42 Ответить
краще на правий Обі. Обі - окей!!!
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09.11.2022 22:55 Ответить
Только так, через Урал).
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09.11.2022 23:08 Ответить
Дякувати Богу і ЗСУ Україна звільнить і Херсон, а після і Херсонську область, щоб ті потвори не витворяли.
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09.11.2022 21:21 Ответить
цікаво в нас получається - заходимо коли московити вийдуть.
а зі снігурівки не виходять тому поки туди і не зайшли...
всяко краще ніж класти життя!!!
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09.11.2022 21:21 Ответить
https://liveuamap.com/uk/2022/9-november-the-ukrainian-flag-has-been-raised-over-snihurivka
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09.11.2022 21:42 Ответить
Снігурівка!!! ✌✌✌
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09.11.2022 22:18 Ответить
Залишили прикривати відхід, побіцявши медальки - посмертно.
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09.11.2022 21:55 Ответить
Героям слава !!!
Бережи і допомагай вам, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
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09.11.2022 21:21 Ответить
Зайшли без бою і віддасте без бою, тварюки кацапські...
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09.11.2022 21:22 Ответить
Пля неужели мы видим в прямом эфире унижение и уничтожение московской орды?Победа Украины над Парашей плеааааат.....это же на сотни лет слава ,,,больше ни одна мокшанская б...дь не пукнит в сторону Украины что она создана искусственно - она создана потом и кровью украинцев! Слава Украине!
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09.11.2022 21:23 Ответить
это уже давно доказано и показано, сейчас только методично закрепляется
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09.11.2022 21:41 Ответить
Не кажи гоп
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09.11.2022 21:50 Ответить
Героям слава !!
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10.11.2022 00:45 Ответить
Оце вже діло!
Треба доходити до Чорнобаївки і брати під контроль ствольної Антонівський автомобільний та залізничний.
Тоді оркам точно піzда!
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09.11.2022 21:26 Ответить
може 400км?
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09.11.2022 21:31 Ответить
яких 400))) там навіть меньше 40км
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09.11.2022 21:33 Ответить
не може такого бути! 4000 певно
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09.11.2022 21:43 Ответить
По прямій 30 км.
Снаряд літає по прямій?))
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09.11.2022 21:42 Ответить
по прямій там менше навіть за 30, якщо вдаватись в подробиці.
p.s. як виявилось, мало хто може в сарказм
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09.11.2022 21:46 Ответить
Виявляється, 400 та 4000 км --- це був сарказм??))
Браво,маестро!
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09.11.2022 21:51 Ответить
ну цеж очевидно, де у нас така глибина окупації є на правому березі...
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09.11.2022 22:24 Ответить
Вибачте, думав що сарказм кидається в очі, як собака з підворіття. Але, скільки там тої собаки -- так, шпіц...))
Будемо вважати,що це була розминка... Порозумілись, тисну Вашу руку!
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10.11.2022 19:06 Ответить
за самоіронію +
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09.11.2022 23:06 Ответить
Крысы ТРУПлэра драпают шо маршал Тухлочевский из под Варшавы..1920 года..,когда хотели соединить немецкий и мацковский пролетайРят,типа Мировая ливарюцыя Бурлаков с Волги и Гитлера с Рейна...😛
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09.11.2022 21:34 Ответить
про втечу з правого берега касапські телеграм боти плачуться так:
"поражение,стид,позор,горько,обидно,плевок,предательство,госизмена" і т.д.
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09.11.2022 21:48 Ответить
Быдло путлера плохо ориентируется в своем Концлагере на ощупь.. куда им ориентироваться в Украине..быдло Шариковы знают только одну формулу..забрать, взять,поделить,пропить,продать и опять пропить даже унитаз...🦍🦍🦍😛😛🤣🤣
Слава ЗСУ 👍💪 та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱🇺🇦🇬🇧🇱🇷🇺🇦
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09.11.2022 21:50 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/4389 Петро Порошенко : "Середа. 9 листопада. ... вечір чудовий. І новини гарні. Російські загарбники вибиті із Снігурівки 🇺🇦💪 Русскій воєнний корабль іде нах$й степами Херсонщини. Це мені сьогодні підтвердили військові, які безпосередньо брали участь у операціях на цьому напрямку. Тільки ранком ми повернулися з передової, бо завозили техніку. А сьогодні вони перетелефонували нам із цією новиною".
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09.11.2022 21:56 Ответить
Из беседы двух крыс путлера весной этого года..
Паша,прикинь тут у них в селе коровник стоит..,в нем стоят Кондиционеры и окна стеклопакет...,а освещение супер..,у нас в Барнауле нет такого
Колян, хватай все что видишь, даже лампочки в коровнике...
Стадо мавзолейное...вы и правда Обезьяны с планеты Тугодум...🦍🦍
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09.11.2022 21:58 Ответить
Там по прямій 27 км...Я ще в юності ходив пішки з Миколаєва до Чорнобаївки,а на вєлікє до Хєрсіка і назад,дівок у лісосмугах чпокав)
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09.11.2022 22:07 Ответить
Порошенко про Снігурівку:

https://www.youtube.com/watch?v=Yn_91Eayxfs
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09.11.2022 22:10 Ответить
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09.11.2022 22:17 Ответить
Варги у кацапської шльондри робочі.А в баньках буй намальований.
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09.11.2022 23:06 Ответить
ой дорогенькі, не спішіть...
просто так не бкває
100% є якась пастка.
ми воюємо не з цивілізованим військом.
з орками, з ватою..
згадайте коридор з Іловайська, Дебальцевого
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09.11.2022 22:51 Ответить
Слухала воїна з позивним «Мадяр», то він говорить що ці нелюди, як тільки вийдуть,*********** правий берег Херсону, гірше ніж Маріуполь. Просить людей виїхати
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10.11.2022 00:06 Ответить
просто так? а ти попробуй забезпечити банду в 30 тис рил ************, пальним, продовольством без нормальних переправ і під постійним точним вогнем нашої арти, хімарсів, авіації протягом близько 4 місяців як 2 головних мости через Дніпро наші вивели з ладу? Каци вже там давно все зрозуміли до чого там все йде. Тому їм краще врятувати хоч частину військ, ніж покласти весь цей контингент на правому березі.
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10.11.2022 01:59 Ответить
То,якісь муд@ки можуть казати,що просто так! Не мають вони іншого виходу,тому і йдуть! І все не просто так, а завдяки ЗСУ!!! Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!!
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10.11.2022 08:01 Ответить
ви або не уважно читаєтн або не вмієте думати
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10.11.2022 09:07 Ответить
https://t.me/zsuwar/24198 Збройні Сили України. Війна з окупантами

❗️В районі Олешок та Антонівки наші воїни накривають (артою) колони русні.
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10.11.2022 01:44 Ответить
 
 