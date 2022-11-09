Печальные оккупанты отступают из Херсона: "Видели много плакатов "Россия здесь навсегда". ВИДЕО
Печальные оккупанты плывут из Херсона вдоль Антоновского моста и разбитой переправы с барж. Грустное настроение, отчаяние, тщетные надежды вернуться.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+124 Fish Man
показать весь комментарий09.11.2022 23:34
+115 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий09.11.2022 23:28
+48 Женя-Женя
показать весь комментарий09.11.2022 23:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Актори скінчилися?
Чувак, не нужно! Ты сейчас переправился, молодой и здоровый. Если попытаетесь вернуться, в следущий раз жизнь не будет так милостива...и вернешься в гробу в лучшем случае.