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Печальные оккупанты отступают из Херсона: "Видели много плакатов "Россия здесь навсегда". ВИДЕО

Печальные оккупанты плывут из Херсона вдоль Антоновского моста и разбитой переправы с барж. Грустное настроение, отчаяние, тщетные надежды вернуться.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Автор: 

оккупация (10170) Херсон (2844) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+124
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09.11.2022 23:34
+115
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09.11.2022 23:28
+48
что с ***лами, кацапы??
и вообще не всякий кацап доплывет до средины Днепра
А вот если серьезно, безумно больно слышать этот мерзейший рашн говорок на нашем святом Днепре!
чтоб вы сдохли там. Все. И не только там.
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09.11.2022 23:45
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10.11.2022 06:55 Ответить
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10.11.2022 06:57 Ответить
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10.11.2022 06:58 Ответить
Які вони мерзенні тільки
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10.11.2022 07:18 Ответить
не всякая птица долетит до середины ДНЕПРА --- не всякий кацап доплывет до середины ДНЕПРА
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10.11.2022 07:07 Ответить
принудили вывести лаптей с Херсона? Теперь принуждать и дальше - Мариуполь, Донецк, Луганск, Крым
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10.11.2022 07:22 Ответить
в рашке кроме ***** все объекты. придумали же субъект.
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10.11.2022 07:32 Ответить
Орки у вас ще е шанс купити білети на концерт Кобзона!!!!якраз на перший ряд до пекла!!
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10.11.2022 07:32 Ответить
Совсем не хочу уезжать из Херсона, тут так всё уютно, по домашнему 😪
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10.11.2022 08:18 Ответить
Істота справа виступала у відео з "ДТП стремоусова".

Актори скінчилися?
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10.11.2022 08:39 Ответить
советский жгут у орка особенно доставил
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10.11.2022 08:40 Ответить
свой зад они должны держать всегда наготове. кадыр овцы вновь и вновь будут их в него отыгрывать ))
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10.11.2022 09:03 Ответить
Брысь за поребрик скоты.
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10.11.2022 09:13 Ответить
А якби Ви знали, як сумують дружини цих двох довбнів, адже відтерміновуються білі Лади і грошові виплати. Але ЗСУ їх заспоковують: "Виправдаємо ваші надії якнайшвидше!".
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10.11.2022 09:48 Ответить
Обращусь к орку на видео, который мечтает вернуться в Херсон.
Чувак, не нужно! Ты сейчас переправился, молодой и здоровый. Если попытаетесь вернуться, в следущий раз жизнь не будет так милостива...и вернешься в гробу в лучшем случае.
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10.11.2022 10:56 Ответить
никуда вы не убижите даже в сибире мы вас всех достаним!!!
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10.11.2022 11:45 Ответить
всё ждала и верила думала рожу.а пошла проверила с триппером хожу!
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10.11.2022 13:21 Ответить
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