Жены российских мобилизованных: Их убивают наши же, говорят "Игрушки прибыли". ВИДЕО

Несколько десятков жен и матерей оккупантов приехали на границу с Украиной и требуют отвести их родных из-под Сватово в Луганской области.

Женщины жалуются, что мобилизованные гибнут от рук самих россиян.

"Первую роту отправили вперед. Вернулось оттуда всего 7 ребят. После этого ротный этих 7 ребят нарисовал им кресты зеленой краской, связал им руки и начал их бить. Сказал, что они дезертиры. После этого он забрал этих 7 человек, больше их никто не видел", - рассказала жена оккупанта из Курска.

Женщина жалуется, что россияне стреляют по своим.

"Затем отправили вторую роту, четвертую. Все ребята вернулись обратно оттуда. Сказали, что их там убивают. И слышали, как по рации передавали наши своим о том, что "игрушки прибыли, можете стрелять". Их там убивают свои же солдаты", – говорит она.

Теперь, по словам женщины, ее мужа и его товарищей российское командование считает дезертирами, хотя они пытались сохранить свои жизни.

"Они не дезертиры, но их уничтожают их же ребята. Их не бьют хохлы, их бьют наши. Всех наших просто убивают. Их привезли туда просто как игрушки. Просто поиздеваться над нашими ребятами", -убеждает россиянка.

