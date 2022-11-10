Жены российских мобилизованных: Их убивают наши же, говорят "Игрушки прибыли". ВИДЕО
Несколько десятков жен и матерей оккупантов приехали на границу с Украиной и требуют отвести их родных из-под Сватово в Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Женщины жалуются, что мобилизованные гибнут от рук самих россиян.
"Первую роту отправили вперед. Вернулось оттуда всего 7 ребят. После этого ротный этих 7 ребят нарисовал им кресты зеленой краской, связал им руки и начал их бить. Сказал, что они дезертиры. После этого он забрал этих 7 человек, больше их никто не видел", - рассказала жена оккупанта из Курска.
Женщина жалуется, что россияне стреляют по своим.
"Затем отправили вторую роту, четвертую. Все ребята вернулись обратно оттуда. Сказали, что их там убивают. И слышали, как по рации передавали наши своим о том, что "игрушки прибыли, можете стрелять". Их там убивают свои же солдаты", – говорит она.
Теперь, по словам женщины, ее мужа и его товарищей российское командование считает дезертирами, хотя они пытались сохранить свои жизни.
"Они не дезертиры, но их уничтожают их же ребята. Их не бьют хохлы, их бьют наши. Всех наших просто убивают. Их привезли туда просто как игрушки. Просто поиздеваться над нашими ребятами", -убеждает россиянка.
Якщо б не було таких втрат і чмобікі безкарно вбивали українців, вона б перша верещала в захваті.
Жеріть тепер, не обляпайтесь.
за умови, що "расія всєх пабедіт".
хороший кацап - дохлий кацап!!
А коли в історії оркостану було по-іншому?
Прімітє маі іскрєнніє іздєватєльства!
Гніди думали, що весело скатаються, прибарахляться унітазіками, принагідно гвалтануть пару-трійку чотирилітніх українських діточок і звалять до свиноматки в радниє *****? Але шось пішло не так? Хотіли цієї землі - згниєте в ній, підари *****!
примусово відправляють на убой
а ця бидлота все це терпить, то вони терпіли, раби...
як до них можна ставитись???
навіть орські кадрові освідомлюють цей факт
Ми повинні знати хто наш ворог - кацапська служба ВВС це та ж рашистська пропаганда.
Здохніть виродки навіки.