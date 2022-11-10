РУС
Жены российских мобилизованных: Их убивают наши же, говорят "Игрушки прибыли". ВИДЕО

Несколько десятков жен и матерей оккупантов приехали на границу с Украиной и требуют отвести их родных из-под Сватово в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Женщины жалуются, что мобилизованные гибнут от рук самих россиян.

"Первую роту отправили вперед. Вернулось оттуда всего 7 ребят. После этого ротный этих 7 ребят нарисовал им кресты зеленой краской, связал им руки и начал их бить. Сказал, что они дезертиры. После этого он забрал этих 7 человек, больше их никто не видел", - рассказала жена оккупанта из Курска.

Женщина жалуется, что россияне стреляют по своим.

"Затем отправили вторую роту, четвертую. Все ребята вернулись обратно оттуда. Сказали, что их там убивают. И слышали, как по рации передавали наши своим о том, что "игрушки прибыли, можете стрелять". Их там убивают свои же солдаты", – говорит она.

Теперь, по словам женщины, ее мужа и его товарищей российское командование считает дезертирами, хотя они пытались сохранить свои жизни.

"Они не дезертиры, но их уничтожают их же ребята. Их не бьют хохлы, их бьют наши. Всех наших просто убивают. Их привезли туда просто как игрушки. Просто поиздеваться над нашими ребятами", -убеждает россиянка.

+50
Ну вбивати хохлів відправляли ж весело з гармошками та горілкою?
показать весь комментарий
10.11.2022 11:01 Ответить
+41
Зато двадцять років всі радісно були "внє політікі".
Жеріть тепер, не обляпайтесь.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:01 Ответить
+41
Ця бабіща то не проти війни. Якби все було добре з забезпеченням і ставилися до мобілізованих добре, то вона би була не проти, щоб тут вбивали українців.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:03 Ответить
не пойняв, а терпіти хто буде? скрєпи руйнуються?
показать весь комментарий
10.11.2022 10:59 Ответить
Вона не в курсі, що таке "заградотряды", двійка з історії...
показать весь комментарий
10.11.2022 11:01 Ответить
Все вона в курсі. Просто зображує з себе білу і пухнасту.
Якщо б не було таких втрат і чмобікі безкарно вбивали українців, вона б перша верещала в захваті.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:07 Ответить
Ну вбивати хохлів відправляли ж весело з гармошками та горілкою?
показать весь комментарий
10.11.2022 11:01 Ответить
а хохли ім дали *****
показать весь комментарий
10.11.2022 12:42 Ответить
Ні пи#ди їм дали Українці. Х@хли ******* рашку й кажуть "адіннарот" , їх там під 3млн., на Засрашці живе.
показать весь комментарий
10.11.2022 14:02 Ответить
в дытынстви вси казалы йшов хахол насрал на пол, йшов кацап зубамы цап...как то так
показать весь комментарий
10.11.2022 18:45 Ответить
не мытой и волосатой
показать весь комментарий
10.11.2022 18:40 Ответить
Зато двадцять років всі радісно були "внє політікі".
Жеріть тепер, не обляпайтесь.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:01 Ответить
Вони були "внє палітікі"

за умови, що "расія всєх пабедіт".
показать весь комментарий
10.11.2022 11:12 Ответить
Суки драні, ви ще сто років будете при слові Україна ікати і хреститися...
показать весь комментарий
10.11.2022 11:02 Ответить
секс-игрушки
показать весь комментарий
10.11.2022 11:02 Ответить
Что,что? Хохлы? Сдыхайте дальше,твари. Пока не научитесь выговаривать "украинцы".
показать весь комментарий
10.11.2022 11:02 Ответить
Ця бабіща то не проти війни. Якби все було добре з забезпеченням і ставилися до мобілізованих добре, то вона би була не проти, щоб тут вбивали українців.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:03 Ответить
Самка хоче ладу - каліну .А тут по сусалам , її орк дезертир .
показать весь комментарий
10.11.2022 11:06 Ответить
От же ж тупi кацапки - " нарисовал им кресты зеленой краской.." Це ж зеленка була- лiкарi теж так роблять..))
показать весь комментарий
10.11.2022 11:14 Ответить
І що тепер?
показать весь комментарий
10.11.2022 11:03 Ответить
Тільки мертвий орк - хороший .
показать весь комментарий
10.11.2022 11:04 Ответить
Біоіграшки.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:04 Ответить
Ну ось ні трохи не жалко. Поки московськи мамки називають вбивць своїх родичів «своими ребятами», це населення (народом це назвати важко) безнадійне.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:04 Ответить
А від слова «хохлы» їх має трясти від пекельного жаху. А взагалі мені байдуже, як вони нас називають
показать весь комментарий
10.11.2022 11:09 Ответить
Похоже "дезертирами" будут называть всех утилизированных чмобиков, чтобы их бабам "законно" показывать дулю вместо выплат гробовых.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:07 Ответить
То завести то вивести -- ви оприділіться .
показать весь комментарий
10.11.2022 11:09 Ответить
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:10 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 11:11 Ответить
А чого ви сюди прийшли? Ідіть до ***** й питайте що вони роблять на території іншої держави?
показать весь комментарий
10.11.2022 11:12 Ответить
"Их там убивают свои же солдаты"
А коли в історії оркостану було по-іншому?
показать весь комментарий
10.11.2022 11:13 Ответить
Все, що зочеться на це відповісти:
Прімітє маі іскрєнніє іздєватєльства!

Гніди думали, що весело скатаються, прибарахляться унітазіками, принагідно гвалтануть пару-трійку чотирилітніх українських діточок і звалять до свиноматки в радниє *****? Але шось пішло не так? Хотіли цієї землі - згниєте в ній, підари *****!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:13 Ответить
тамошний ротный ещё тот "храбрый портняжка" )) семерых одним ударом )))
показать весь комментарий
10.11.2022 11:16 Ответить
"...все ребята вернулись оттуда. Сказали их там убивают..."
показать весь комментарий
10.11.2022 11:17 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 11:24 Ответить
вони тупі, чи що!?
показать весь комментарий
10.11.2022 11:29 Ответить
Глядя на этот бред не знаешь, смеяться или плакать. Эти самки действительно думали, что чмобиков отправляют на парад в Киеве?
показать весь комментарий
10.11.2022 11:36 Ответить
Так вы же хотели как диды ваивать. И вам ***** организовал все точь в точь как и 100 лет назад при Сталине. Вам и хворма 41 года, и каски и оружие тех же годов и бессмысленные атаки ради захвата какого то города к дню рождению царя и заград отряды и расстрелы отступающих... Да хоть бери и фильмы снимай о второй мировой с вас без грима и декораций
показать весь комментарий
10.11.2022 11:21 Ответить
А вони думали,що на курорт їдуть?
показать весь комментарий
10.11.2022 11:23 Ответить
відвести від Сватово, а війну закінчити не спадає на думку вимагать!?
показать весь комментарий
10.11.2022 11:27 Ответить
тупі курки, треба було не пускати, а що тепер..., терпіть, може ще й отримаєте свій мішок та виплати, а може й ні..., тримайтеся, баби...
показать весь комментарий
10.11.2022 11:29 Ответить
А ще ж моляться по парно на колінах , по скрепному друг дружку
показать весь комментарий
10.11.2022 11:33 Ответить
Да и ху с ними.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:35 Ответить
Не скули вонючая самка орка, роди сябе еще одного
показать весь комментарий
10.11.2022 11:37 Ответить
Не для себе - для забаганок )(уйла. Із свого в них тільки лапті.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:14 Ответить
То есть эти кобылы возмущаются что ихних мальчиков в трусика не бьют хохлы а стреляют свои же. От себя добавлю что их ещё трахают кадыровцы. И это очень даже не плохо.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:37 Ответить
Щодо кадирівців в неї заперечень немає.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:19 Ответить
ну, як їх відловлюють як диких тварин
примусово відправляють на убой
а ця бидлота все це терпить, то вони терпіли, раби...
як до них можна ставитись???
навіть орські кадрові освідомлюють цей факт
показать весь комментарий
10.11.2022 11:40 Ответить
Тупість, ницість, раболєпіє... самок тих чмобіків, визиває блювотний рефлекс. скоро за жигулі почнуть битись в алкогоьному екстазі.... бо на всих не вистачить. ні одна скотина не виступила проти війни й не запитала, що їх самці-фашисти роблять на території чужої країни.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:42 Ответить
https://t.me/uncle_lend_lease/3380 .
показать весь комментарий
10.11.2022 11:50 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:55 Ответить
Хватит майданить, идите работать!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:58 Ответить
Евгеніка? Катюги утилізують ідійотів? Ну да ,хахли ,ще в полон візьмуть, доводиться самим доводить....
показать весь комментарий
10.11.2022 12:14 Ответить
давай єщьо!
показать весь комментарий
10.11.2022 12:31 Ответить
Кацапи не ненація- це біомусор!
показать весь комментарий
10.11.2022 12:48 Ответить
Да , а при Сралине, их называли, спичками
показать весь комментарий
10.11.2022 13:11 Ответить
Бараны их режут а они только жалобно блеют.
показать весь комментарий
10.11.2022 13:30 Ответить
Хохли і наши рєбята, ніякого жалю, дохніть далі, що орки, так і їхні самки.
показать весь комментарий
10.11.2022 14:00 Ответить
Коли ***** казало "тєрпі мая красавіца" ці дури раділи гадали то про Україну, а вийшло то про їх.
показать весь комментарий
10.11.2022 14:07 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
показать весь комментарий
10.11.2022 14:32 Ответить
Кончена рашистська пропаганда продовжує виставляти Україну конченою країною без моральних гальм, російська служба ВВС приймає в цьому найактивнішу участь, бл**ські виродки які стверджують що гомосексуалізм в ЗСУ це норма як і по всій Україні -

https://www.bbc.com/russian/features-63481948 "Мой жених - военный, и у него есть любимый. Но я должна выйти за него"
33-летняя крымчанка Леда Космачевская, которая живет в Киеве, объявила, что выходит замуж за украинского военного, у которого уже 15 лет есть любимы.

Ми повинні знати хто наш ворог - кацапська служба ВВС це та ж рашистська пропаганда.
Здохніть виродки навіки.
показать весь комментарий
10.11.2022 17:25 Ответить
З якої це радості кадирівці стали для них "наші жє"?
показать весь комментарий
11.11.2022 10:22 Ответить
чем больше кацапни будет уложено без сухого остатка - тем лучше... бабы не возражали получить похоронку и компенсацию, а после сухого остатки - ни похоронки, ни компенсации... нету тела - нету дела... СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
показать весь комментарий
11.11.2022 12:21 Ответить
 
 