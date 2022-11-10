"Вот так мы и прём!": Украинский защитник во время наступательных действий. ВИДЕО
Вооруженные Силы продолжают освобождать оккупированные россиянами территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Защитник продемонстрировал технику Вооруженных сил во время наступательных действий.
Йдуть до бою-щей сміються.. "
Слава ЗСУ!!!
Геть кацапо-ординське лайно!
все буде Україна !
Бережи вас Бог!!
Мене вже багато разів вилучали за антисимітизм, тому на цьому краще остановлюся.