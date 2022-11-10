РУС
24 874 30

"Вот так мы и прём!": Украинский защитник во время наступательных действий. ВИДЕО

Вооруженные Силы продолжают освобождать оккупированные россиянами территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Защитник продемонстрировал технику Вооруженных сил во время наступательных действий.

Бережи Вас бог хлопці.
10.11.2022 14:57 Ответить
10.11.2022 15:02 Ответить
Позитив....
10.11.2022 14:55 Ответить
10.11.2022 14:55 Ответить
10.11.2022 14:55 Ответить
Бережи Вас бог хлопці.
10.11.2022 14:57 Ответить
Хай вам бог помагає!
10.11.2022 14:58 Ответить
В коменти (не тут) обов`язково наповзуть "русскіе гуманісти", які почнуть казати, що не можна радіти вбивствам, ви ж прагнете бути цивілізованими, отже "не можна мстить, повинні ви любіть всіх підарасів, злодіїв і вбивць".
10.11.2022 14:59 Ответить
Щодо кацапського "гуманізму" в розумінні папи, можна цілу дисертацію написати: Раскольніков гуманно зарубав сокирою жінку, Герасим з почуття гуманізму втопив Муму, Печорін гуманно занапастив життя дівчинки Белли, Стєнька Разін з почуттям гуманізму втопив княжну, через напад гуманізму Іван Грозний вбив свого сина, а картину "Ранок стрілецької страти" (Утро стрелецкой казни) - це просто наочна ілюстрація кацапського гуманізму. Та і часи святої інквізиції можна об'явити епохою середньовічного гуманізму. Агов, філософи та історіографи! Оспівуйте гуманізм.
10.11.2022 15:22 Ответить
"То може ти і м'яса не їси?"
10.11.2022 16:24 Ответить
10.11.2022 15:02 Ответить
А где видео?
10.11.2022 15:09 Ответить
-"хлопці б'ються не здаються
Йдуть до бою-щей сміються.. "
Слава ЗСУ!!!
10.11.2022 15:09 Ответить
Красені, адже це ми їх виростили!
10.11.2022 15:21 Ответить
СУПЕР !!! Слава ЗСУ !!!
10.11.2022 15:28 Ответить
Колоритний дядько!
10.11.2022 15:37 Ответить
А де відео ?
10.11.2022 15:42 Ответить
ох *** , парни вы красавчики !!!!! ****** ********* паРашных , ****** !!!!!!
10.11.2022 16:05 Ответить
.

Геть кацапо-ординське лайно!

все буде Україна !

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/10/111/686/111686081_111634069_0_deac8_91651d52_L1.gif

.
10.11.2022 16:11 Ответить
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
10.11.2022 16:20 Ответить
А нам як приємно, ми просто в захваті.
10.11.2022 16:25 Ответить
цікавий прапор був на танку!
10.11.2022 16:28 Ответить
клись майки такі були, орел і в колі тризуб..
10.11.2022 17:02 Ответить
СЛАВА НАШИМ ДОБЛЕСТНЫМ ВСУ! ДАВИТЕ ЖГИТЕ РЕЖЬТЕ РАШИСТСКУЮ МРАЗЬ.
10.11.2022 17:16 Ответить
слава українським воїнам
10.11.2022 17:43 Ответить
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
10.11.2022 17:48 Ответить
Наші йдуть вперед! Отримав від цього бійця такий заряд бадьорості, що вирішив роботу продовжити - який там відпочинок... Ох ж він і молодчага!
10.11.2022 18:03 Ответить
Молодці хлопці! Величезна вам пошана! Ви переможете - тільки після перемоги знищіть гниду всередені, тіпа бойка - бо спокою не буде
10.11.2022 20:00 Ответить
Наші хлопці - це мужні і сміливі воїни , та просто красені 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
10.11.2022 23:28 Ответить
Які тільки щирі емоціїї!!
Бережи вас Бог!!
10.11.2022 23:48 Ответить
Подивіться які гарні обличчя у наших воїнів, а потім на пики наших можновладців які сидять глибоко в тилу і *******, ******* і так далі.
Мене вже багато разів вилучали за антисимітизм, тому на цьому краще остановлюся.
11.11.2022 08:08 Ответить
Красавчик)))) на позитиве))
11.11.2022 08:34 Ответить
Всевишній най благословить.
11.11.2022 08:50 Ответить
 
 