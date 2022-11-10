ВСУ освободили Евгеньевку и Бобровый Кут на границе Херсонской и Николаевской областей. ВИДЕО
Вооруженные Силы Украины деоккупировали Евгеньевку и Бобровый Кут на границе Херсонщины и Николаевщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Силы специальных операций взяли населённые пункты под контроль.
То мабуть малось на увазі що останнє місто Миколаївської області (а сіл ще з три десятки). Чекаємо.
Ще й хлопчина в коментах був з ніком "Макаров". Десь нема його...
Вже здається, що це так давно було...
Британия поставит а Украину тысячу ракет класса "Воздух-Земля"...✊💪👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦👌
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
рідної землі.