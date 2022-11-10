РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7048 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 681 25

ВСУ освободили Евгеньевку и Бобровый Кут на границе Херсонской и Николаевской областей. ВИДЕО

Вооруженные Силы Украины деоккупировали Евгеньевку и Бобровый Кут на границе Херсонщины и Николаевщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Силы специальных операций взяли населённые пункты под контроль.

Смотрите: Жители освобожденного села Брускинское Херсонской области встречают украинских воинов. ВИДЕО

Николаевская область (2196) оккупация (10258) освобождение (569) Херсонская область (5116)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!! ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !!!!
показать весь комментарий
10.11.2022 17:04 Ответить
+28
Миколаївська область повністю звільнена від окупантів!
показать весь комментарий
10.11.2022 17:01 Ответить
+22
ЗСУ-справжні воїни та герої.Не зупиняйтесь до повного визволення України.Хай Господь береже вас...
показать весь комментарий
10.11.2022 17:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Миколаївська область повністю звільнена від окупантів!
показать весь комментарий
10.11.2022 17:01 Ответить
Ще є три села на лівому березі, напроти Очакова
показать весь комментарий
10.11.2022 17:11 Ответить
Красавчики❤️ 💙💛‼️👍✊Героям Слава ‼️🙏🙏🙏🍀🍀🍀
показать весь комментарий
10.11.2022 17:15 Ответить
Так пишуть в телеграм каналі - "ОПЕРАТИВНИЙ ЗСУ", а йому я довіряю на 100%
показать весь комментарий
10.11.2022 17:22 Ответить
поки що ні. То більше для знаковості заяв. Конфігурація області складна, ще не менше двадцяти сіл на західному березі Інгульця, та на південь від Снігірьовки.
То мабуть малось на увазі що останнє місто Миколаївської області (а сіл ще з три десятки). Чекаємо.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:41 Ответить
мова про міста. сіл ще багато, тре трохи почекати
показать весь комментарий
10.11.2022 18:42 Ответить
Бог в поміч нашим визволителям.
показать весь комментарий
10.11.2022 17:01 Ответить
між Снігурівкою та Калинінським.
показать весь комментарий
10.11.2022 17:03 Ответить
Калинівським. Це раніше село звалося Калінінське.

показать весь комментарий
10.11.2022 17:59 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 18:00 Ответить
ЗСУ-справжні воїни та герої.Не зупиняйтесь до повного визволення України.Хай Господь береже вас...
показать весь комментарий
10.11.2022 17:03 Ответить
УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!! ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !!!!
показать весь комментарий
10.11.2022 17:04 Ответить
Да, Василь. А був час пам'ятаю, десь на початку квітня, прохолодно ще було, коли ми раділи за звільнення Макарова. Потім Буча, Ірпінь, Гостомель, Іванків...
Ще й хлопчина в коментах був з ніком "Макаров". Десь нема його...

Вже здається, що це так давно було...
показать весь комментарий
10.11.2022 17:24 Ответить
А мені, так чогось подумалось....щось мабуть нас почали трохи остерігатися, бо з таким озброєнням і кількістю, і практичними "заняттями", і ще безліччю факторів ...можна наробити справ
показать весь комментарий
10.11.2022 19:23 Ответить
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱👍✊💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
10.11.2022 17:15 Ответить
Вот почему ***** так умолял о переговорах
показать весь комментарий
10.11.2022 17:15 Ответить
Дякуем дуже 🙏❤️💙💛👍👍👍Слава ЗСУ ‼️Героям Слава
показать весь комментарий
10.11.2022 17:18 Ответить
Ларчик прост...
Британия поставит а Украину тысячу ракет класса "Воздух-Земля"...✊💪👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦👌
показать весь комментарий
10.11.2022 17:24 Ответить
Идут на чернобаевКА-52, всем интересно посмотреть, Херсон потом когда нибудь.
показать весь комментарий
10.11.2022 17:26 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
10.11.2022 17:46 Ответить
Ми не бачили своїх синів більше восьми місяців.Тому,кожного дня чекаємо інформацію на кожній ділянці фронту,а відео - це підтвердження вдалих атак по звільненню
рідної землі.
показать весь комментарий
10.11.2022 17:56 Ответить
 
 