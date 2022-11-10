"Никто не смотрит, как стреляет мужчина. Стреляет женщина, все замечают ее промахи",- парамедик Куба. ВИДЕО

Полномасштабное вторжение России в Украину заставило Юлию Сидорову, парамедика с позывным Куба, вернуться в строй. Планы о собственном бизнесе, дизайне одежды и раскрутке собственного бренда пришлось отложить. Еще в начале февраля она участвовала в Украинской неделе моды (Ukrainian Fashion Week), а уже в конце месяца создавала штаб оперативного реагирования в Киеве. Куба принимала участие в Революции Достоинства, 5 лет провела на войне, с 2014-го по 2019-й, работала с "Госпитальерами", вместе с другой парамедиком Алиной Михайловой создала медицинскую службу "Ульф" при 1-й отдельной штурмовой роте ДУК ПС, смогла преодолеть ПТСР и возвратиться к полноценной жизни. Однако после 24 февраля ветеранка снова организовала медицинскую службу и уехала на Харьковское направление спасать раненых. О профессиональном хладнокровии на войне, ветеранском бизнесе, или этично спрашивать у парамедика о первом раненом, погибшем на руках, а также почему женщины в армии себя недооценивают.

Обо всем этом смотрите в интервью с Юлией "Кубой" Сидоровой на Цензор.НЕТ.

Автор: Ирина Сампан

Оператор: Роман Крюков

Фото: Кошкин Сергей

