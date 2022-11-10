РУС
"Никто не смотрит, как стреляет мужчина. Стреляет женщина, все замечают ее промахи",- парамедик Куба. ВИДЕО

Полномасштабное вторжение России в Украину заставило Юлию Сидорову, парамедика с позывным Куба, вернуться в строй. Планы о собственном бизнесе, дизайне одежды и раскрутке собственного бренда пришлось отложить. Еще в начале февраля она участвовала в Украинской неделе моды (Ukrainian Fashion Week), а уже в конце месяца создавала штаб оперативного реагирования в Киеве. Куба принимала участие в Революции Достоинства, 5 лет провела на войне, с 2014-го по 2019-й, работала с "Госпитальерами", вместе с другой парамедиком Алиной Михайловой создала медицинскую службу "Ульф" при 1-й отдельной штурмовой роте ДУК ПС, смогла преодолеть ПТСР и возвратиться к полноценной жизни. Однако после 24 февраля ветеранка снова организовала медицинскую службу и уехала на Харьковское направление спасать раненых. О профессиональном хладнокровии на войне, ветеранском бизнесе, или этично спрашивать у парамедика о первом раненом, погибшем на руках, а также почему женщины в армии себя недооценивают.

Обо всем этом смотрите в интервью с Юлией "Кубой" Сидоровой на Цензор.НЕТ.

Автор: Ирина Сампан

Оператор: Роман Крюков

Фото: Кошкин Сергей

+10
Спасибо что в Украине есть такие сильные женщины.
10.11.2022 21:31 Ответить
+10
Вона справжня медикиня, лікариня акушерка гінекологиня
10.11.2022 21:42 Ответить
+8
парамедикиня, рукалицо, это еще хуже звучит чем хлопки, отрицательный рост и задымление
10.11.2022 21:29 Ответить
парамедикиня, рукалицо, это еще хуже звучит чем хлопки, отрицательный рост и задымление
10.11.2022 21:29 Ответить
вони зі своїм фемінізмом геть з розуму зійшли.
10.11.2022 21:48 Ответить
Спасибо что в Украине есть такие сильные женщины.
10.11.2022 21:31 Ответить
Сільниє жєнщіни були і в радянському союзі, самі залізничні шпали тягали і на будівництвах працювали, бо іншої роботи не було. До того що це не показник гарного життя.
11.11.2022 00:54 Ответить
Вибачте, відєо дивитись не має часу, але впевнений, що там буде респектіщє.
10.11.2022 21:32 Ответить
Все, що треба було знати про чоловіків, двоє пішло
10.11.2022 21:32 Ответить
Ніхто не дивиться, як стріляє чоловік

Та ну?
Я за своє життя настрілявсь достатньо. За різних обставин не помічав, щоб "ніхто не дививсь, як я стріляю"!
Хлопці!
Може у когось з вас є інший досвід?
10.11.2022 21:34 Ответить
У меня на роту была одна женщина, солдат-стрелок,бывший ст. л-нт полиции. Так как она стреляла лучше всех,смотрели все).
10.11.2022 21:40 Ответить
Спору нет.
Но еще раз: когда стреляют мужики - всем покуй, все зевают, смотрят в другую сторону?
10.11.2022 21:46 Ответить
Моя жена под настроение со своим Ruger 10/22(мелкашка полу-авто) на стрельбище запросто может всех присутствующих мужчин заткнуть за пояс и вогнать в депрессию. Биатлоном по молодости увлекалась.
10.11.2022 21:49 Ответить
Віддача невелика, а якщо Магнум 44 )
11.11.2022 00:52 Ответить
Бережіть себе!
10.11.2022 21:35 Ответить
Вона справжня медикиня, лікариня акушерка гінекологиня
10.11.2022 21:42 Ответить
Коли стріляє жінка то це привертає увагу.
10.11.2022 21:50 Ответить
Краще би жінки красіво душевно віршували, etc. Ібо в реальнім житті немає про що ввечері поговорити. А про те що жінки стали маскулінними, копіюючи чоловіків - то не тільки соцпсихологи обізнані 😔
10.11.2022 23:59 Ответить
Подруга Міхайлової ? Зрозуміло 🙄😏
10.11.2022 21:51 Ответить
На жаль( вона може реальноткрута і воїн але скажи хто твій друг....
Всі хто зараз будуть накидатись-іди воюй, йдуть лісом тут не про воїна але Михайлова настільки стала токсичною((((
10.11.2022 22:35 Ответить
Їй що, інших турбот немає? То йшла би не парамедикинею, а артилеринею, трохи би снарядів 155мм попідносила. Ото би точно усі дивилися і дивувалися. Трохи таки пришелепкувата видається, але хай вже буде поки користь приносить.
Недойоб, чи що?..
10.11.2022 22:35 Ответить
Ні, гірше: фемінізм головного мозку
10.11.2022 23:35 Ответить
Це і лежить в базі недойобу. Хай працює на користь хлопцям, не треба звертати увагу. Ні тепер, ні потім. Виродяться самі по собі, коллонтайки.
11.11.2022 00:08 Ответить
😁
11.11.2022 00:50 Ответить
Парамедикиня Грамотії недороблені. Нові правила введені шкарлетом, вважаю повним дибілізмом, як і його самого. Це при зеленому "явамниченедолжен" так спаплюжили мову.
10.11.2022 22:48 Ответить
Піцейолкиня, шеф-кухаркиня, баристикиня. Та стриптизеркиня, врешті-решт
10.11.2022 23:34 Ответить
Кацапи з Русской Служби ВВС вже подсуєтілісь, тільки такою вони бачать Україну і ЗСУ :

https://www.bbc.com/russian/features-63481948 "Мой жених - военный, и у него есть любимый. Но я должна выйти за него"
33-летняя крымчанка Леда Космачевская, которая живет в Киеве, объявила, что выходит замуж за украинского военного, у которого уже 15 лет есть любимы.
11.11.2022 00:49 Ответить
Не бачу різниці. Кожен робить те що може.
11.11.2022 00:26 Ответить
Ясно що до жінки уваги більше, на то вона і жінка, це природно.
11.11.2022 00:47 Ответить
 
 