"Никто не смотрит, как стреляет мужчина. Стреляет женщина, все замечают ее промахи",- парамедик Куба. ВИДЕО
Полномасштабное вторжение России в Украину заставило Юлию Сидорову, парамедика с позывным Куба, вернуться в строй. Планы о собственном бизнесе, дизайне одежды и раскрутке собственного бренда пришлось отложить. Еще в начале февраля она участвовала в Украинской неделе моды (Ukrainian Fashion Week), а уже в конце месяца создавала штаб оперативного реагирования в Киеве. Куба принимала участие в Революции Достоинства, 5 лет провела на войне, с 2014-го по 2019-й, работала с "Госпитальерами", вместе с другой парамедиком Алиной Михайловой создала медицинскую службу "Ульф" при 1-й отдельной штурмовой роте ДУК ПС, смогла преодолеть ПТСР и возвратиться к полноценной жизни. Однако после 24 февраля ветеранка снова организовала медицинскую службу и уехала на Харьковское направление спасать раненых. О профессиональном хладнокровии на войне, ветеранском бизнесе, или этично спрашивать у парамедика о первом раненом, погибшем на руках, а также почему женщины в армии себя недооценивают.
Обо всем этом смотрите в интервью с Юлией "Кубой" Сидоровой на Цензор.НЕТ.
Автор: Ирина Сампан
Оператор: Роман Крюков
Фото: Кошкин Сергей
Та ну?
Я за своє життя настрілявсь достатньо. За різних обставин не помічав, щоб "ніхто не дививсь, як я стріляю"!
Хлопці!
Може у когось з вас є інший досвід?
Но еще раз: когда стреляют мужики - всем покуй, все зевают, смотрят в другую сторону?
Всі хто зараз будуть накидатись-іди воюй, йдуть лісом тут не про воїна але Михайлова настільки стала токсичною((((
Недойоб, чи що?..
https://www.bbc.com/russian/features-63481948 "Мой жених - военный, и у него есть любимый. Но я должна выйти за него"
33-летняя крымчанка Леда Космачевская, которая живет в Киеве, объявила, что выходит замуж за украинского военного, у которого уже 15 лет есть любимы.