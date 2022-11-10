"Каждый день молились": в освобожденных населенных пунктах на юге Украины встречают воинов ВСУ. ВИДЕО
В сети были опубликованы кадры встречи украинских воинов-освободителей в населенных пунктах на юге Украины.
Соответствующие видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
Бережи вас всіх Господь
На самом деле. Убрать его , а то хотел от китайцев промышленность вернуть назад в Америку и не хотел покупать нефть у рашки , убеждал Германию
покупать природный газ у США, да и ставил всяческие заслоны нелегальным мигрантам из южной америки, убил 150 росийских вагнеровцев в Сирии и Иранского командующего нацгвардией, того самого Ирана который поставляет дроны и ракеты рашке убивающей украинцев. И еще каков мерзавец этот Трамп, наложил санкции на Северный Поток 2. Слава богу пришел Байден и все быстренько исправил. Сейчас просто прелесть как при байдене хорошо.
я в шоке просто
И распространять эти видео на весь мир.
В том числе и на россию, а то там некоторые упоротые еще верят, что украинцы за россию.