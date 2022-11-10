РУС
"Каждый день молились": в освобожденных населенных пунктах на юге Украины встречают воинов ВСУ. ВИДЕО

В сети были опубликованы кадры встречи украинских воинов-освободителей в населенных пунктах на юге Украины.

Соответствующие видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Жители освобожденной Снегиревки на Николаевщине встречают бойцов ВСУ. ВИДЕО

Николаевская область (2196) Херсонская область (5117)
Він токсичний, - республіканці надумали "звільнити" Трампа
10.11.2022 22:27 Ответить
Боже , скільки ці люди витерпіли ! Слава ЗСУ , СЛАВА УКРАЇНІ !
10.11.2022 22:33 Ответить
Немає слів.
Бережи вас всіх Господь
10.11.2022 22:26 Ответить
https://twitter.com/antiputler_news/status/1590796569103970304 23 мин В пригороде Херсона идет бой, слышны автоматные очереди. Также пишут о стрельбе в Новой Каховке.
10.11.2022 22:25 Ответить
Орки пишуть, що розвідка України тихенько провіряє переходи в місті. Будемо чекати на добрі новини
10.11.2022 22:29 Ответить
вагнеры пишут такое:
10.11.2022 23:26 Ответить
Немає слів.
Бережи вас всіх Господь
10.11.2022 22:26 Ответить
Він токсичний, - республіканці надумали "звільнити" Трампа
10.11.2022 22:27 Ответить
не прошло и 5 лет...
10.11.2022 22:29 Ответить
в США є багато лохторату схожого на наші 73(45) відсотків, тому 5 років
11.11.2022 00:01 Ответить
Він токсичний, - республіканці надумали "звільнити" Трампа

На самом деле. Убрать его , а то хотел от китайцев промышленность вернуть назад в Америку и не хотел покупать нефть у рашки , убеждал Германию
покупать природный газ у США, да и ставил всяческие заслоны нелегальным мигрантам из южной америки, убил 150 росийских вагнеровцев в Сирии и Иранского командующего нацгвардией, того самого Ирана который поставляет дроны и ракеты рашке убивающей украинцев. И еще каков мерзавец этот Трамп, наложил санкции на Северный Поток 2. Слава богу пришел Байден и все быстренько исправил. Сейчас просто прелесть как при байдене хорошо.

11.11.2022 02:02 Ответить
Не надо врать. Все перечисленное выше сделал Конгресс, а не Трамп. А Трамп в это время вылизивал жопу бункерному гаду. За это и получил пиз?юлей.
11.11.2022 07:39 Ответить
Хто більше бреше, то це ліваки-ліберали та їхня клієнтура. Вашого Барака Хусейновича наша Україна ще довго не забуде. Як і того, що Бідон був при ньому.
11.11.2022 09:44 Ответить
2ое видео, где собакевичи шалениють от счастья! невероятно просто, неужели они понимают??
10.11.2022 22:32 Ответить
понимают...!
10.11.2022 22:37 Ответить
Собачка і на першому відео доволі активно радіє )))
10.11.2022 22:44 Ответить
Мені брат відео був скинув де собаки плачуть коли ********
10.11.2022 22:50 Ответить
можете сюда скинуть? может если не нас, так хоть собак красный крест пожалеет....
10.11.2022 23:02 Ответить
я ее и имел в виду! ну как чумовая радуется. А 1ое видео - из Снегиревки (новость внизу ленты), где она на всех парах летит навстречу нашим ЗСУ!!
я в шоке просто
10.11.2022 23:01 Ответить
Боже , скільки ці люди витерпіли ! Слава ЗСУ , СЛАВА УКРАЇНІ !
10.11.2022 22:33 Ответить
10.11.2022 22:39 Ответить
Героям Слава❤️🙏🙏🙏💙💛‼️✊👍👍👍
10.11.2022 22:39 Ответить
Нужно будет с Херсона масштабные видео снимать, как наших будут встречать.
И распространять эти видео на весь мир.

В том числе и на россию, а то там некоторые упоротые еще верят, что украинцы за россию.
10.11.2022 22:54 Ответить
Один вибір у 2019 привів до таких наслідків ....
11.11.2022 01:00 Ответить
не знаю, ким гордитись більше - людьми в камуфляжі чи людьми, які їх зустрічають.
11.11.2022 08:10 Ответить
Всіма,звісно!
11.11.2022 09:39 Ответить
І радісно, і сумно одночасно. Прокляття тим, хто здав Південь України!
11.11.2022 09:47 Ответить
 
 