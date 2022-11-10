РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12100 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 180 8

Сегодня есть хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 260-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня имеем хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции - уже десятки. 41 населенный пункт освобожден. Спасибо всем нашим героям, которые обеспечивают это продвижение.

Но, радуясь, все мы должны помнить и сейчас, и всегда, что означает это движение: каждый шаг наших Сил обороны – это жизнь наших воинов. Жизнь, которая отдается за свободу для украинцев. Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг идет – это украинцы большой ценой гонят оккупантов.

Как и на востоке нашей страны – в Харьковской области. Как еще раньше на севере – Киевской, Сумской, Черниговской. Сейчас – Николаевщина, Херсонщина. А должны пройти весь путь – на поле боя и в дипломатии – чтобы на всей нашей земле, по всей нашей международно признанной границе, были наши флаги – украинские флаги. И больше никогда никаких вражеских триколоров", – сказал Зеленский.

Читайте: Флаг Украины над ранее оккупированным населенным пунктом еще не означает полного освобождения, - Минобороны

Зеленский Владимир (21616) Херсонская область (5117)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що тепер маляр скаже? Після об'явлення від найвеличнішого шашличника, вже можна нашим солдатам вішати прапори і знімати це, а людям просто радіти гарним новинам?
показать весь комментарий
10.11.2022 22:27 Ответить
И снова с вами ведущий новостей!!!гундосный наркоман,не разу не уклонист!янелох-бонэвтик,гений асфальта и разминирования чонгара
показать весь комментарий
11.11.2022 00:55 Ответить
Здати південь за день було набагато легше, скажи?
показать весь комментарий
10.11.2022 22:32 Ответить
Это не ЗЕля сдал.....нашли виновного настоящего...это памятник Пушкину....за это его решили и завалить в Одессе.(
показать весь комментарий
10.11.2022 22:57 Ответить
И почему ни одного предателя чиновника саботажника не разоблачили ⁉️Где баканов
показать весь комментарий
10.11.2022 22:45 Ответить
- Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?
- Вова, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:31 Ответить
А Запоріжжя ,а Атомна....вже мовчиш ?А що наш курувник - оманськийкнур бєнякаламой ,придумує як краще догодити кремлівському паханату ?Чи переправляє доляри камазами на Ростов?А "козирь" , старається ? мамаріма і таткосаша не бідують в Ізраїлі в резиденціях ?Може треба пайок від притуло?...українці скинуться всій шоблі українського паханату.
показать весь комментарий
11.11.2022 08:15 Ответить
 
 