Сегодня есть хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 260-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня имеем хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции - уже десятки. 41 населенный пункт освобожден. Спасибо всем нашим героям, которые обеспечивают это продвижение.

Но, радуясь, все мы должны помнить и сейчас, и всегда, что означает это движение: каждый шаг наших Сил обороны – это жизнь наших воинов. Жизнь, которая отдается за свободу для украинцев. Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг идет – это украинцы большой ценой гонят оккупантов.

Как и на востоке нашей страны – в Харьковской области. Как еще раньше на севере – Киевской, Сумской, Черниговской. Сейчас – Николаевщина, Херсонщина. А должны пройти весь путь – на поле боя и в дипломатии – чтобы на всей нашей земле, по всей нашей международно признанной границе, были наши флаги – украинские флаги. И больше никогда никаких вражеских триколоров", – сказал Зеленский.

