РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11123 посетителя онлайн
Новости Видео Война
18 098 33

День освобождения Херсона: крупнейшее стратегическое поражение России | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

11 ноября украинские защитники освободили Херсон от российских захватчиков. Город являлся единственным областным центром, который смогли оккупировать российские военные во время полномасштабного вторжения с 24 февраля.

О последствиях величайшего стратегического поражения РФ главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов расскажет в прямом эфире на канале "Бутусов плюс".

Начало в 19.00.

Смотрите также: Россия сдает Херсон? Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4410)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
ССО, разведка, прочие спецы перевооружаются на НАТОвское оружие первыми.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:13 Ответить
+22
Вячаслау Сiкора

@SIKORA_slava

Частка 2.

Хочу передати вітання підарні з Херсону!
ви можете скільки завгодно видаляти свої соціальні мережі, видаляти окремі фоточки, намагатись перевзутись, але інтернет пам'ятає все і скріни не горять.

Ми йдемо за вами і по ваші продажні душі!!!

https://twitter.com/i/status/1591106005764640769

Репост будь ласка!
показать весь комментарий
11.11.2022 19:17 Ответить
+21

2022год. Свежий рейтинг.
Топ-10 составляют:
1. США.
2. Китай.
3. ТРО. Киевская область.
4. Харьковские.
5. Николаев.
6. Черниговские.
7. Сумы.
8. Киев.
8. Германия.
9. Вооруженное формирование фермерского хозяйства Свирида Опанасенко
10. Цыгане с трактором
показать весь комментарий
11.11.2022 19:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зверніть увагу на зброю визволителів, немає калашей
показать весь комментарий
11.11.2022 19:00 Ответить
ССО, разведка, прочие спецы перевооружаются на НАТОвское оружие первыми.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:13 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 19:40 Ответить
Ніт, з Воронєжем може не проканати. А от іваново або пєнзу хай би перейменували - нахій вони нікому не треба. Навіть самим кацапам.
показать весь комментарий
12.11.2022 04:55 Ответить
На запрос - "Территория россии", Гугл выдает уточняющий ответ - "Укажите на какую дату".
показать весь комментарий
11.11.2022 19:04 Ответить
На 1.01.23 не пробовал?
показать весь комментарий
11.11.2022 19:06 Ответить
Америка не допустит
показать весь комментарий
11.11.2022 19:09 Ответить
Зависит от способа! И аппетита Китая.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:15 Ответить
Рейтинг военной мощи стран мира на 2020 год:
№ Страна Индекс
1США 0.0453
2Россия 0.0501
3Китай 0.0511
4Индия 0.0979
5Япония 0.1195
6Южная Корея 0.1261
7Франция 0.1283
8Великобритания 0.1382
9Пакистан 0.1572
10Бразилия 0.1695
11Италия 0.1801
12Египет 0.1869
13Турция 0.1961
4Иран 0.2104
15Индонезия 0.2251
16Германия 0.2322
17Австралия 0.2377
18Израиль 0.2621
19Испания0.2901
20Саудовская Аравия 0.2966
21Тайвань 0.3215
22Украина 0.3266
23Канада 0.3601
24Польша 0.4179
25Швеция 0.4231
показать весь комментарий
11.11.2022 19:18 Ответить

2022год. Свежий рейтинг.
Топ-10 составляют:
1. США.
2. Китай.
3. ТРО. Киевская область.
4. Харьковские.
5. Николаев.
6. Черниговские.
7. Сумы.
8. Киев.
8. Германия.
9. Вооруженное формирование фермерского хозяйства Свирида Опанасенко
10. Цыгане с трактором
показать весь комментарий
11.11.2022 19:44 Ответить
Насправді є цей оновлений рейтинг на початок жовтня десь.
Україна там зараз на 4 місці
Рашка полетіла на 12... Після Кримського мосту та Херсона в кінці року буде на 22 місці мабуть...
показать весь комментарий
11.11.2022 20:12 Ответить
От Свирида Опанасенко ви трошки занизили, я б його вище поставив
показать весь комментарий
11.11.2022 20:29 Ответить
та й цигани не довольні )))))
показать весь комментарий
11.11.2022 20:34 Ответить
Найбільша поразка буде, коли в Керчі будуть унітази знімати і драпати з ними через залишки кримського мосту (який потім самі ж і підірвуть)!
Але цього треба ще почекати…
показать весь комментарий
11.11.2022 19:04 Ответить
Блин, да в Ялте есть "орлиные гнезда" 1903-его года, в общих туалетах, древних построек , на стороне центрального рынка.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:23 Ответить
Величайшее стратегическое поражение РФ произошло в марте под Киевом и Черниговом, где были уничтожены многие тысячи орков из лучших отборных частей типа ВДВ и бригада спецназа РФ, а не под Херсоном, который взяли вообще без боя.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:58 Ответить
andrey_poltava_

·

https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1591010783273824257 6h

Підірвати міст... Хммм... А так можна було?
показать весь комментарий
11.11.2022 19:06 Ответить
Це за останній час найбільша поразка, а скільки їх чекає на кацапів попереду.

показать весь комментарий
11.11.2022 19:08 Ответить
otkelevo vermaxtovskie kaski u laptearmeicev?
показать весь комментарий
12.11.2022 02:01 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 02:52 Ответить
Скоріш ТАКТИЧНА,бо стратегія - це на роки і десятилітя,і стратегічною поразкою було захопленя Криму.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:13 Ответить
Украинские войска вошли в ключевой город Херсон
https://www.nytimes.com/
Киев стоит на пороге одной из самых значимых побед войны. Ликующие жители размахивали украинскими флагами после отступления русских.
Отступление - еще одна неудача для президента Владимира Путина, который всего месяц назад объявил Херсон навсегда частью России.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:17 Ответить
Вячаслау Сiкора

@SIKORA_slava

Частка 2.

Хочу передати вітання підарні з Херсону!
ви можете скільки завгодно видаляти свої соціальні мережі, видаляти окремі фоточки, намагатись перевзутись, але інтернет пам'ятає все і скріни не горять.

Ми йдемо за вами і по ваші продажні душі!!!

https://twitter.com/i/status/1591106005764640769

Репост будь ласка!
показать весь комментарий
11.11.2022 19:17 Ответить
подборка из задворка))))







показать весь комментарий
11.11.2022 19:23 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 19:27 Ответить
пани Ирина, респект за шикарный сарказм в картинках по теме "Кто следующий ?" Орковские фрики-коллаборанты проваливаются в преисподнюю один за другим:

спецназ СБУ заканчивает текущий год с положительным САЛЬДО...
показать весь комментарий
12.11.2022 10:05 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 19:57 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 20:06 Ответить
Відтепер назва м. Херсон повинна па російську перекладатися як г. Хервам ))
показать весь комментарий
11.11.2022 22:35 Ответить
Украина отвоевала Херсон - это хорошо
показать весь комментарий
12.11.2022 03:05 Ответить
МОСКВА ТА ПІТЕР НАЙБІЛЬША СТРАТЕГІЧНА ПОРАЗКА !)
показать весь комментарий
12.11.2022 05:25 Ответить
Арестович сказал, что из 20 тыс. 18 ушло. Это плохо.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:25 Ответить
это ужасно
показать весь комментарий
12.11.2022 14:51 Ответить
 
 