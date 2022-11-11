День освобождения Херсона: крупнейшее стратегическое поражение России | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

11 ноября украинские защитники освободили Херсон от российских захватчиков. Город являлся единственным областным центром, который смогли оккупировать российские военные во время полномасштабного вторжения с 24 февраля.

О последствиях величайшего стратегического поражения РФ главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов расскажет в прямом эфире на канале "Бутусов плюс".

Начало в 19.00.

