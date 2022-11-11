Мы возвращаем Херсон. Наши защитники на подступах, спецподразделения уже в городе, – Зеленский. ВИДЕО
Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое.
Об этом идет речь в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня – исторический день. Мы возвращаем юг нашей страны, возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас наши защитники – на подступах к городу. Остается еще совсем немного – и начинаем заходить.
Но специальные подразделения уже находятся в городе.
Я счастлив видеть, как люди – несмотря на все угрозы, репрессии и издевательства оккупантов – хранили украинские флаги, верили в Украину.
И даже когда город еще не полностью очищен от присутствия врага – сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий русскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне.
Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения.
Украина придет ко всем своим людям. Благодаря нашей прочности – на поле боя и в дипломатии – мы восстановим территориальную целостность нашего государства.
И я благодарю каждого воина и каждое подразделение Сил обороны, которые обеспечивают сейчас проведение этой наступательной операции на юге.
Абсолютно каждому – от рядовых до генералов. Вооруженные Силы, разведка, СБУ, Нацгвардия – все, кто приближал сегодняшний день для Херсонщины", - заявил Зеленский.
