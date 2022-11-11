РУС
11 913 113

Мы возвращаем Херсон. Наши защитники на подступах, спецподразделения уже в городе, – Зеленский. ВИДЕО

Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое.

Об этом идет речь в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня – исторический день. Мы возвращаем юг нашей страны, возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас наши защитники – на подступах к городу. Остается еще совсем немного – и начинаем заходить.

Но специальные подразделения уже находятся в городе.

Я счастлив видеть, как люди – несмотря на все угрозы, репрессии и издевательства оккупантов – хранили украинские флаги, верили в Украину.

И даже когда город еще не полностью очищен от присутствия врага – сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий русскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне.

Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения.

Украина придет ко всем своим людям. Благодаря нашей прочности – на поле боя и в дипломатии – мы восстановим территориальную целостность нашего государства.

И я благодарю каждого воина и каждое подразделение Сил обороны, которые обеспечивают сейчас проведение этой наступательной операции на юге.

Абсолютно каждому – от рядовых до генералов. Вооруженные Силы, разведка, СБУ, Нацгвардия – все, кто приближал сегодняшний день для Херсонщины", - заявил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21714) Херсон (3023) деоккупация (848)
Топ комментарии
+54
Варто не забувати хто здав Херсон, хто розмінував шляхи з Криму і не зруйнував мости.
Винного має бути покарано.
Винний нервово чекає на вирок.
Щодня плете нісенітниці.
показать весь комментарий
11.11.2022 19:53 Ответить
+53
Зе презедент поясніть народу України, хтож дав наказ розмінувати Каланчак та відвести ЗСУ з Херсонського напрямку,це все напевно путін ?
показать весь комментарий
11.11.2022 19:52 Ответить
+40
показать весь комментарий
11.11.2022 19:49 Ответить
Свіженьку методичку підвезли, да, ольгінський гандон?
Який на смак український прутень? Запам'ятай цей смак. Це смак дутого вялічія.
показать весь комментарий
11.11.2022 21:56 Ответить
да какаяразница под каким флагом, памятником и каким языком лишь бы дороги..

ми пам'ятаємо як ти виродок послаблював і демотивував Україну та її народ перед початком вторгнення
показать весь комментарий
11.11.2022 20:51 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 21:01 Ответить
розмови про "дагаварняк" виключно для внутрішньокацапського споживання, бо там раби "недоумєвают"

в міжнародній політиці всі подібні "договорняки" укладаються при свідках і юридично фіксуються, на кшталт "зернових коридорів", щоб не було потім питань хто саме гівнюк
показать весь комментарий
11.11.2022 21:19 Ответить
формула_Салливана
Большая сделка как механизм заморозки войны в Украине, который позволит россии зафиксировать свои завоевания на левом берегу Днепра. Пока все радуются победе в Херсоне, никто не задался вопросом, а какую цену заплатит Украина ?
показать весь комментарий
11.11.2022 21:53 Ответить
ты предатель
показать весь комментарий
11.11.2022 22:30 Ответить
А мав би сказати «ми здали Херсон, тепер ЗСУ його повертають».
Слідчому…
показать весь комментарий
12.11.2022 07:45 Ответить
Ти його так класно здав, а тепер так класно повернув, воїн ти наш святійший. Народ хаває Валодю, навіть війна нічому не навчила.
показать весь комментарий
12.11.2022 07:53 Ответить
А де орденоносці пікалов і Лисий? Де юзік, коля котлєта, верещалка, арахамія та решта "зеленої" шобли? Чому їх не видно на фронті? Чому їхні "обличчя" тільки на "Єдиному марафоні"?
показать весь комментарий
12.11.2022 11:25 Ответить
