Бойцы Запорожской теробороны уничтожают вражеские танки Т-90 и БТР-82. ВИДЕО

Бойцы Мелитопольского батальона Запорожской отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российские танки Т-90 и БТР-82.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ в телеграм-канале.

Также смотрите: День освобождения Херсона: крупнейшее стратегическое поражение России | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

+24
11.11.2022 20:23 Ответить
+13
у меня уже весь пукан прогорел от этого ватограмма... прекращайте!
11.11.2022 20:15 Ответить
+13
На запрос - "Территория россии", Гугл выдает уточняющий ответ - "Укажите на какую дату".
11.11.2022 20:23 Ответить
11.11.2022 20:15 Ответить
11.11.2022 20:23 Ответить
А з Хароном вийде унітазом розрахуватися?
11.11.2022 20:43 Ответить
ні. вони його вже обдристали.
11.11.2022 20:46 Ответить
У Харона для кацапів акція - перевіз ТУДИ безкоштовно.
11.11.2022 22:35 Ответить
Styx.

Стих.

Odin would not let Thor cross the sound.
12.11.2022 03:41 Ответить
Це не Switchblade-600 ?
11.11.2022 20:23 Ответить
11.11.2022 20:23 Ответить
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
11.11.2022 20:37 Ответить
з компа невозможно подивиться ваше відео.
11.11.2022 20:40 Ответить
- Шо , куме , сказать хочу: дивлюся - а в Європі за останні півроку - ні одного теракту чи якихось значних громадських заворушень , пов»язаних з убивствами чи погромами! Що-б то значило?

- Та все просто ! Головний організатор терактів та безпорядків надто зайнятий - з Україною воює!
11.11.2022 20:43 Ответить
Три танкиста, три веселых друга -
Сатана, Иблис и Люцифер.

Короче, умерли все...
11.11.2022 20:45 Ответить
Зачем даете видео которое нельзя посмотреть?
11.11.2022 20:49 Ответить
12.11.2022 06:09 Ответить
 
 