Российская пропаганда запугивает население зимним наступлением ВСУ на Белгородскую и Курскую области. ВИДЕО
Россию пугают тем, что киевские войска планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом рассказал взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.
"Я слышал, что на территории России работают группы ДРГ (диверсанты), осуществляют подрывную деятельность, оставляют вооружение, взрывчатку для того, чтобы провести полномасштабное наступление. Ориентировочно это планируют зимой, когда почва будет жесткая и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров - так 50, пройдут 100 километров - так 100 километров. Не очень я разбираюсь в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское", - рассказал военнопленный.
Также мужчина на видео озвучивает тезис, что власти Украины и России нужно договариваться. Такие нарративы довольно часты в последние дни со стороны оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
задовбася я кидати карту розповсюдження Української мови на почвтку минулого століття, та й карту Укрвїни 1918 року. Зауважу, вони майже співпадають!
З ким ви будете працювати ?
Тут хоч би криссіян і дамбасян перевчити.
Сусідом нам там буде Вільна Ічкерія. Можна буде військовий союз з ними утворити, відрізавши московське князівство від Кавказу.
Написав Кама, бо каци і тут вкрали - з місця злиття Волги і Ками , остання по всім канонам мала називатися і нижче.
Ну нічого, скажете бидломасі, що то третій міжгалактичний фронт на них напав і все.
Ray
@Ray_net_ua
·
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1591078240663531520 6 ч
рФ просит помощи у США остановить ВСУ