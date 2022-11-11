РУС
14 482 73

Российская пропаганда запугивает население зимним наступлением ВСУ на Белгородскую и Курскую области. ВИДЕО

Россию пугают тем, что киевские войска планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом рассказал взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.

"Я слышал, что на территории России работают группы ДРГ (диверсанты), осуществляют подрывную деятельность, оставляют вооружение, взрывчатку для того, чтобы провести полномасштабное наступление. Ориентировочно это планируют зимой, когда почва будет жесткая и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров - так 50, пройдут 100 километров - так 100 километров. Не очень я разбираюсь в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское", - рассказал военнопленный.

Также мужчина на видео озвучивает тезис, что власти Украины и России нужно договариваться. Такие нарративы довольно часты в последние дни со стороны оккупантов.

армия РФ (20377) пропаганда (3723) Белгород (462) Курск (1185)
Топ комментарии
+33
Та нафіга нам ті мокші здались.. це ніби воювати за свинарник. Ще чого !
11.11.2022 21:12 Ответить
11.11.2022 21:12 Ответить
+29
11.11.2022 21:20 Ответить
11.11.2022 21:20 Ответить
+26
Білгород - це Україна Як і Кубань Так що час покаже
11.11.2022 21:20 Ответить
11.11.2022 21:20 Ответить
Та нафіга нам ті мокші здались.. це ніби воювати за свинарник. Ще чого !
11.11.2022 21:12 Ответить
11.11.2022 21:12 Ответить
Білгород - це Україна Як і Кубань Так що час покаже
11.11.2022 21:20 Ответить
11.11.2022 21:20 Ответить
Території українські, але населення зросійщене.
11.11.2022 21:45 Ответить
11.11.2022 21:45 Ответить
труднощі не лякають! треба відновлювати занапащене парашею!
задовбася я кидати карту розповсюдження Української мови на почвтку минулого століття, та й карту Укрвїни 1918 року. Зауважу, вони майже співпадають!
11.11.2022 23:58 Ответить
11.11.2022 23:58 Ответить
Ну що ж , доведеться молодим попрацювати ночами щоб було ким заселяти звільнені території , а зкацаплених - на парашію , за уралом місця вистачить
12.11.2022 09:37 Ответить
12.11.2022 09:37 Ответить
Только часть белгородской области. Гайворон - украинское название
12.11.2022 05:18 Ответить
12.11.2022 05:18 Ответить
вся
12.11.2022 07:54 Ответить
12.11.2022 07:54 Ответить
Ну - тут Ви "трішки неправі" Дивлячись який "свинарник"! Якщо український - то він того вартий щоб за нього воювать!
11.11.2022 21:43 Ответить
11.11.2022 21:43 Ответить
А що потім робити зі свинями, які акают да штокают ?
11.11.2022 21:49 Ответить
11.11.2022 21:49 Ответить
Перевчать Дрючком! Щоб не "хрюкали" а "рохкали"
11.11.2022 21:53 Ответить
11.11.2022 21:53 Ответить
аи не повірите, там у селах, до сих пір Український суржик!
11.11.2022 23:59 Ответить
11.11.2022 23:59 Ответить
Тамтешній народєц воює проти нас.
З ким ви будете працювати ?
Тут хоч би криссіян і дамбасян перевчити.
12.11.2022 07:41 Ответить
12.11.2022 07:41 Ответить
Ну так буде широкомасштабна програма перенавчання , чого його розмінюватися по дрібницях , а потім знову повертатися до пройденого
12.11.2022 09:40 Ответить
12.11.2022 09:40 Ответить
Ага... людина з Дніпра, яка свідомо перейшла на українську мову спілкування, скаржиться на булінг і нерозуміння навіть родичів, не те що більшості оточуючих.
12.11.2022 09:43 Ответить
12.11.2022 09:43 Ответить
я не проти ...ні залякувань, ні наступу
11.11.2022 21:12 Ответить
11.11.2022 21:12 Ответить
Сибирь большая, так что есть куда бежать
11.11.2022 22:08 Ответить
11.11.2022 22:08 Ответить
там исконно китайские территории. даже в китайских учебниках об этом пишут , да и по факту уже большая часть Сибири уже китайская. кроме тактики наступления и обороны у китайцев есть еще тактика поглощения......
12.11.2022 07:06 Ответить
12.11.2022 07:06 Ответить
Переживаєте що кацапом у сибіру місця не вистачить ? (( Нічого страшного - на територію гулагу , де українців тисячами розстрілювали , китайці не претендують ((
12.11.2022 09:43 Ответить
12.11.2022 09:43 Ответить
Нє, ну а шо?
11.11.2022 21:12 Ответить
11.11.2022 21:12 Ответить
Там ще й бульбашам Гомель з Брестом явно муляють...
11.11.2022 22:49 Ответить
11.11.2022 22:49 Ответить
eeee, Brastos neliesk. Brasta - naš
12.11.2022 02:43 Ответить
12.11.2022 02:43 Ответить
Не жаднічайте - то Литовському князівству нехай відходить , нам чим більше єврокордону - тим краще
12.11.2022 09:45 Ответить
12.11.2022 09:45 Ответить
Слова іноді матеріалізуються! Ну що ж, вони сказали!
11.11.2022 21:13 Ответить
11.11.2022 21:13 Ответить
та вони там самі все спалять та попідривають... страшилки мають стати наочними... але ж яка приємна шизофренія...
11.11.2022 21:18 Ответить
11.11.2022 21:18 Ответить
Та нехай палять і підривають - сірники і вибухівку їм в руки!
11.11.2022 21:49 Ответить
11.11.2022 21:49 Ответить
"Бойся, бойся, волчий хвост!" Их сказка?
11.11.2022 22:26 Ответить
11.11.2022 22:26 Ответить
Ні , казку вкрали ! В оригіналі : " Мерзни мерзни вовчий хвіст " Мейд ін Юкрейн
12.11.2022 09:47 Ответить
12.11.2022 09:47 Ответить
За великим рахунком треба повертати історичну землю - Кубань, відрізавши московське князівство від виходу до Азовського і Чорного морів.
Сусідом нам там буде Вільна Ічкерія. Можна буде військовий союз з ними утворити, відрізавши московське князівство від Кавказу.
11.11.2022 21:46 Ответить
11.11.2022 21:46 Ответить
Та я ж не проти!
11.11.2022 21:47 Ответить
11.11.2022 21:47 Ответить
А тема сухопутного коридору до казахів не розкрита.
11.11.2022 22:50 Ответить
11.11.2022 22:50 Ответить
Ічкерія там сусідом ніяк не буде. Історично ми можемо претендувати тільки на частину Краснодарського краю - там , де розселилися вірні цариці катьці запорожці. Це чорноморський, краснодарський і білореченський (з натяжкою) округа. Майкоп і армавір, на жаль, ніякого відношення до українства не мають. А до Ічкерії ще 200+ кілометрів ставропольского краю, який заселяли кАзаками з нижньої Ками і Уралу річки.
Написав Кама, бо каци і тут вкрали - з місця злиття Волги і Ками , остання по всім канонам мала називатися і нижче.
12.11.2022 00:25 Ответить
12.11.2022 00:25 Ответить
Сусідом нам Азербайджан буде Подивіться на карту 1919 року там Україна аж до каспійського берега !
12.11.2022 09:49 Ответить
12.11.2022 09:49 Ответить
Дык а чей? праблемы-та?
11.11.2022 21:14 Ответить
11.11.2022 21:14 Ответить
Русскіє! В будь-яких "нєпонятках" топіть флот і паліть мААскву!)
11.11.2022 21:15 Ответить
11.11.2022 21:15 Ответить
а хіба Херсон РФ не визнала своєю територією? то яка вже різниця
11.11.2022 21:15 Ответить
11.11.2022 21:15 Ответить
11.11.2022 21:16 Ответить
11.11.2022 21:16 Ответить
кацапы!!!!! то-ли ишшшо будет!!!!! за все ответите сссуки!!!!
11.11.2022 21:17 Ответить
11.11.2022 21:17 Ответить
Тобто вони вважають, що в них друга армія, але вони все ж ссуться?
Ну нічого, скажете бидломасі, що то третій міжгалактичний фронт на них напав і все.
11.11.2022 21:18 Ответить
11.11.2022 21:18 Ответить
11.11.2022 21:20 Ответить
11.11.2022 21:20 Ответить
шо за жопа, с ушами?
11.11.2022 21:27 Ответить
11.11.2022 21:27 Ответить
why not? деза- великая штука...
11.11.2022 21:19 Ответить
11.11.2022 21:19 Ответить
Як мінімум, бажано їм без світла і електрики посидіти у бомбосховищах під вий сирен. Щоб їм той звук тривоги закарбувався до останнього
11.11.2022 21:21 Ответить
11.11.2022 21:21 Ответить
"Кордони росії ніде не закінчуються" (с)

11.11.2022 21:24 Ответить
11.11.2022 21:24 Ответить
Ще казахи мріють мати спільний кордон з Україною.
11.11.2022 21:44 Ответить
11.11.2022 21:44 Ответить
По Волзі...
11.11.2022 21:51 Ответить
11.11.2022 21:51 Ответить
А я не дуже. Хай буде краще 500 км сірої зони.
12.11.2022 06:09 Ответить
12.11.2022 06:09 Ответить
а кто там из за горизонта тоже хочет тортика?
11.11.2022 21:45 Ответить
11.11.2022 21:45 Ответить
tam mokšanec vanja utopaet v Ledovitom okeane
12.11.2022 02:47 Ответить
12.11.2022 02:47 Ответить
пусть бомбят Воронеж для устрашения...!
11.11.2022 21:29 Ответить
11.11.2022 21:29 Ответить
11.11.2022 21:30 Ответить
11.11.2022 21:30 Ответить
запорожская аэс как и Чернобыль это вообще ядерный терроризм (от ядерного же государства) и должен аукаться совсем не так как сейчас.
12.11.2022 02:30 Ответить
12.11.2022 02:30 Ответить
Правильно. Пускай бегут за Урал или в тайгу.
11.11.2022 21:31 Ответить
11.11.2022 21:31 Ответить
В Китай )
11.11.2022 22:57 Ответить
11.11.2022 22:57 Ответить
Ето типа предложение? Никому ваши вонючие клоповники не нужЬІ, хватит торговать собой как проститутки на трасе.
11.11.2022 21:38 Ответить
11.11.2022 21:38 Ответить
Апырацыя идет па плану но с Курска и Белгорода а может и с Мацквы лучше евакуироваться
11.11.2022 21:38 Ответить
11.11.2022 21:38 Ответить
naikrašče v murmansk
12.11.2022 02:48 Ответить
12.11.2022 02:48 Ответить
Ну так все ж за планом.
11.11.2022 21:52 Ответить
11.11.2022 21:52 Ответить
Кацапи у такий спосіб намагаються заохочити населення активніше долучатися до могилізації.
11.11.2022 21:52 Ответить
11.11.2022 21:52 Ответить
Далба*оп, ты меня называла..
11.11.2022 22:16 Ответить
11.11.2022 22:16 Ответить
Будет Таганрог, Ростов, Волгоград... ховайтесь у#бки конченные...
11.11.2022 22:19 Ответить
11.11.2022 22:19 Ответить
очередная бредятина от свинособаки.........................да вы ****** УКРАНЦАМ и в *** не впирались..................................тьфу ***.........
11.11.2022 22:23 Ответить
11.11.2022 22:23 Ответить
Кацапи, будуйте стіну на кордоні! Нам менше роботи буде
11.11.2022 22:24 Ответить
11.11.2022 22:24 Ответить
Ну, що кацапи? "Пазади масква" ))
11.11.2022 22:25 Ответить
11.11.2022 22:25 Ответить
Український Білгород, а не бєлгород.
11.11.2022 22:41 Ответить
11.11.2022 22:41 Ответить


Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1591078240663531520 6 ч

рФ просит помощи у США остановить ВСУ
11.11.2022 22:51 Ответить
11.11.2022 22:51 Ответить
КАЦАПИ МОЛІТЬСЯ НЕ МОЛІТЬСЯ, ХОЧ БОГУ, ХОЧ САТАНІ, А ВІДПОВІСТЕ СВОЄЮ КРОВЮ ЗА ВСЕ СКОЄНЕ В УКРАЇНІ.
11.11.2022 22:56 Ответить
11.11.2022 22:56 Ответить
у-ха-ха, тремтіть!
11.11.2022 23:08 Ответить
11.11.2022 23:08 Ответить
Белгород, Курск, Брянск и Ставрополье - исконно-УКРАИНСКИЕ земли
11.11.2022 23:08 Ответить
11.11.2022 23:08 Ответить
Приднестровье до хрущёва с маленковым, было частью ОДЕССКОЙ области
11.11.2022 23:10 Ответить
11.11.2022 23:10 Ответить
Ні ,хлопці пропустить, ми маємо житиме по закону ,шо наше,то заберемо,шо не наше ...,референдум
12.11.2022 00:35 Ответить
12.11.2022 00:35 Ответить
12.11.2022 01:23 Ответить
12.11.2022 01:23 Ответить
Історія, звичайно, гарна справа і корисна, але давайте перше до 91 року...а там "будем посмотреть"
12.11.2022 06:03 Ответить
12.11.2022 06:03 Ответить
СЛОБОЖАНЩИНА НАШ!!!!
12.11.2022 07:57 Ответить
12.11.2022 07:57 Ответить
 
 