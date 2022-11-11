РУС
Украинские бойцы освободили Барвинок, Зеленый Гай и Музыковку в Херсонской области. ВИДЕО

126-я отдельная бригада Сил территориальной обороны освободила ряд населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм канал подразделения.

Сначала появилось сообщение об освобождении Зеленого Гая и Барвинка.

Позже было записано видео в освобожденной Музыковке. В ролике видно, что собралась толпа. Местные начинают аплодировать бойцам и выкрикивать "Слава Украине". Некоторые собравшиеся держат в руках украинские флаги.

деоккупация (848) Херсонская область (5133)
+17
Та я перестану сьогодні плакати чи ні! Бережи Господь кожного воїна України
11.11.2022 21:21 Ответить
+17
Які ж красиві назви!
Слава нашим ЗСУ!
11.11.2022 21:24 Ответить
+15
шо з ***лом русня
11.11.2022 21:18 Ответить
Новий мальчік в трусіках для пропагандонів))

Сєгодня к нам студію прішол єгор іванов єдінствєний виживший в хєрсонскай рєзнє нацистами рускіх житєлей. Внук Бандери лічна прявязал єво к сталбу і мантажнай пєнай запєніл ему анальнає атвєрствіє, ат пережитава ужаса єгор пєрєстал внятна гаваріть, забили как завут путина і акасаглазєл . Он бил на гранє смєрті і только іскустнає владєніє язиком франтавога ваєнкора спасло мальчіку жизнь і єго будущєє сєксуальнає васпітаніє в срєдє кадиравцев. Доон лічна паабєщал что с сексульной жизню у єгора в чечнє всьо будєт харашо.
11.11.2022 21:36 Ответить
🇺🇦👍🇺🇦👍🇺🇦👍
11.11.2022 21:19 Ответить
Те ж саме. Весь день плачу. Радість за наших людей, що нарешті дочекались ЗСУ!
11.11.2022 21:34 Ответить
...армия всегда была с народом, когда другие переходили скопом на службу к врагу....было это в Донецке, Луганске и Крыму..
11.11.2022 21:21 Ответить
Боже скіки ємоцій, тільки нормальні люди на це проможні.
11.11.2022 21:42 Ответить
12.11.2022 01:27 Ответить
 
 