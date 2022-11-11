Украинские бойцы освободили Барвинок, Зеленый Гай и Музыковку в Херсонской области. ВИДЕО

126-я отдельная бригада Сил территориальной обороны освободила ряд населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм канал подразделения.

Сначала появилось сообщение об освобождении Зеленого Гая и Барвинка.

Позже было записано видео в освобожденной Музыковке. В ролике видно, что собралась толпа. Местные начинают аплодировать бойцам и выкрикивать "Слава Украине". Некоторые собравшиеся держат в руках украинские флаги.