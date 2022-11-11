РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10774 посетителя онлайн
Новости Видео
37 583 52

"Я не знаю, кто там "отжимает" танки, но мы "отжали" вертолет": 28 ОМБр нашла российский вертолет. ВИДЕО

Бойцы 1-го батальона 28 ОМБр обнаружили брошенный российским оккупантами вертолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ в телеграм-канале.

28 отдельная механизированная бригада (194) вертолёт (1114) трофеи (183)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+62
та наши тракторные войска могут фсё !!! )))))

показать весь комментарий
11.11.2022 22:11 Ответить
+61
показать весь комментарий
11.11.2022 22:01 Ответить
+48
вертолет ???
показать весь комментарий
11.11.2022 22:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.11.2022 22:01 Ответить
вертолет ???
показать весь комментарий
11.11.2022 22:01 Ответить
сиди на диване ровно
показать весь комментарий
11.11.2022 22:03 Ответить
хлопці крутяки вопше без питан'
показать весь комментарий
11.11.2022 22:03 Ответить
Так и в крыму корабли будут бросать.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:05 Ответить
ага так у мовзолеі і трупак чЛеніна !!!! залишать...........
показать весь комментарий
11.11.2022 22:22 Ответить
Так і було у 1918 році. Але половину більшовики все ж таки відвели на рейд Новоросійська і затопили
показать весь комментарий
11.11.2022 22:35 Ответить
Геройськи затопили!
Спец операція під назвою "жест доброї волі"!
показать весь комментарий
11.11.2022 22:43 Ответить
Тааакс ми виїшли на новий рівень.))Тааакс що там в русні в космосі))
показать весь комментарий
11.11.2022 22:07 Ответить
та наши тракторные войска могут фсё !!! )))))

показать весь комментарий
11.11.2022 22:11 Ответить
Та скоро рашисти й МКС покинуть!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
11.11.2022 22:07 Ответить
"отрицательное наступление прошло без единой потери в живой силе и технике" (гдэ-то так по какашенкову) ))
показать весь комментарий
11.11.2022 22:08 Ответить
читав у кацапів цікаву штуку, за нищення військової техніки там карна стаття

тож хай живе і квітне кацапський лендліз)
показать весь комментарий
11.11.2022 22:12 Ответить
Стаття... Зда€ться, ***** робить усе до перемоги Неньки. Шпигун.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:33 Ответить
"Что ни делает дурак, Все он делает не так" (с)
показать весь комментарий
11.11.2022 22:39 Ответить
😁Це точнiceнько про нього. Унiвер прогулював, тезiс скатафф. Замiсть школи пiд пiтерським парканом шляфся. мiль кацарила. Miль моля гризе, коли нема що.
показать весь комментарий
11.11.2022 23:05 Ответить
Шановні, нє забувайте шо Кітай цє сила, Кітай до Урала цє біґ ноу, ґулаґ під кадировим, чі дісінтеґрейтед руска, цє дуже серіозне питання.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:17 Ответить
таки швидше "біг нью гулаг", не виключено що на цю війну кацапів підбурили саме китайці, адже напередеодні путін туди особисто мотався, на олімпіаду
показать весь комментарий
11.11.2022 22:21 Ответить
мені ідея за ґулаґ для усіх кацапів теж біл'ше подобается, хочя я дуже толерантний і мултікул'турний
показать весь комментарий
11.11.2022 22:31 Ответить
треба не забувати що "гулаг" ніколи не зупиняється, наявність ворога - основа його існування, бо інакше у народу виникає питання "а чому ми так погано живемо?"
показать весь комментарий
11.11.2022 22:34 Ответить
i don't give a shit what they think, gulag babe is their domicile
показать весь комментарий
11.11.2022 22:44 Ответить
нам нах не вперся великий Китай! краще Ніпон
показать весь комментарий
11.11.2022 22:58 Ответить
але вони щось мають проти нас, мабуть теж вважають нас частиною рф, і допомогатимуть рашці у війні проти нас.
показать весь комментарий
12.11.2022 00:52 Ответить
Китайці не в курсі, як воювати
показать весь комментарий
12.11.2022 09:47 Ответить
на пукіна вже всяка собака на московських болотах гавка. скоро побачимо балєт.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:18 Ответить
нє, будуть ворогів народа ловити
показать весь комментарий
11.11.2022 22:23 Ответить
новина прикольна, але то наш гвинтокрил який покинули при відступі
показать весь комментарий
11.11.2022 22:18 Ответить
Там Арестович уже заявил что Антоновский мост взорвали ЗСУ ( попав по машине с БК ) , так что еще будут СУРПРЫЗЫ.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:20 Ответить
Красунчики, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показать весь комментарий
11.11.2022 22:25 Ответить
Гвинтокрил - це вже епік підїхав.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:46 Ответить
Хлопці з гумором…..😂🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
11.11.2022 22:47 Ответить
красавчеги
показать весь комментарий
11.11.2022 23:04 Ответить
Схоже, що він був раніше українським.
На хвості замальовані дві білі смуги, а на борту коло, схоже на український знак
показать весь комментарий
11.11.2022 23:08 Ответить
Круговорот вертолётов в природе... Ну, главное, что теперь он вернулся к законным хозяевам.
показать весь комментарий
12.11.2022 00:54 Ответить
В Криму захопили у 2014, а тепер повернувся
показать весь комментарий
12.11.2022 09:48 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1591170538273402880 26 мин

Тетяна Чорновіл в Бериславі. Її підрозділ зайшов туди одним з перших...

https://twitter.com/i/status/1591170538273402880
показать весь комментарий
11.11.2022 23:16 Ответить
Басота, харе блатувати!
Хто шо знайшов - то те й віджав...
показать весь комментарий
11.11.2022 23:35 Ответить
Кацапы друг друга учат как технику при бегстве сжигать,чтобы ВСУ не досталась,но вертолёт судя по всему в эту категорию не входит)
показать весь комментарий
11.11.2022 23:56 Ответить
не віджали, а "наколядували"
показать весь комментарий
12.11.2022 01:04 Ответить
Helli did not fly, heli was damaged.

Russia could not use it therefore.

Colouration indicates an Ukrainian copter,
not an Russian one.
показать весь комментарий
12.11.2022 01:10 Ответить
Russian camo indicates it was used by Russians. Possibly was captured by ruscista in 2014 Crimea
показать весь комментарий
12.11.2022 09:49 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 01:25 Ответить
Гвинтокрил? цілий? не спалений? Хайпанули схоже від душі. А навіть, якщо ні то і так супер)
показать весь комментарий
12.11.2022 04:43 Ответить
Це Український МІ 8 бортовий номер 89 червоний захоплений рашистами в Чорнобаївці.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:27 Ответить
як ви знаєте, що це саме 89, а не з кримських?
показать весь комментарий
12.11.2022 09:50 Ответить
Якби авіаносець Кузя не був на перманентному ремонті його б також віджали.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:07 Ответить
 
 