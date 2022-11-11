"Я не знаю, кто там "отжимает" танки, но мы "отжали" вертолет": 28 ОМБр нашла российский вертолет. ВИДЕО
Бойцы 1-го батальона 28 ОМБр обнаружили брошенный российским оккупантами вертолет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ в телеграм-канале.
Спец операція під назвою "жест доброї волі"!
Слава ЗСУ!
тож хай живе і квітне кацапський лендліз)
На хвості замальовані дві білі смуги, а на борту коло, схоже на український знак
@13Hellis_13
·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1591170538273402880 26 мин
Тетяна Чорновіл в Бериславі. Її підрозділ зайшов туди одним з перших...
https://twitter.com/i/status/1591170538273402880
Хто шо знайшов - то те й віджав...
Russia could not use it therefore.
Colouration indicates an Ukrainian copter,
not an Russian one.