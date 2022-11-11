"reNewDay for UKRAINE": Руслана попросила мир помочь украинцам пережить зиму. ВИДЕО

Украинская певица Руслана обратилась ко всему миру с призывом помочь Украине и украинцам пережить эту зиму, а вместе с ней пережить подлую, безжалостную ко всему человеческому войну, развязанную путинской Россией.

Об этом она написала на своей фейсбук-странице, объявляя о старте глобальной инициативы reNewDay for UKRAINE, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Международный День Энергосбережения.

Для всего мира мирная дата.

А в Украине в Винницкой области сегодня в результате ночной ракетной атаки снова взрывается и горит объект мирной инфраструктуры. Вновь акты террора и геноцида в сердце Европы.

Так звучит хаос.

Нас пытаются лишить памяти и лишить дома.

Лишить тепла и лишить света.

У нас пытаются забрать нашу историю и нашу землю.

Нашу энергию и нашу жизнь.

Энергия, рожденная в недрах Земли, в руках путинской России, государства-террориста, превращается в оружие и смерть.

Впервые в истории человечества мирные электростанции становятся военными целями и объектами ядерного шантажа.

Впервые нефть и газ становятся ключевыми инструментами военной агрессии и средствами устрашения и шантажа гуманитарными катастрофами.

Впервые в 21 веке Европа смотрит в глаза пещерному демону войны, выпущенному из сундука Пандоры неадекватным президентом неадекватного государства.

Но в истории, как и в эволюции, нет обратного хода!

Это значит, что мы выстоим и победим!

Мы способны положить конец и этой смертоносной войне, и этой наркотической зависимости от грязной энергии, дилером которой всегда было и до сих пор остается государство-преступник, государство-террорист – путинская Россия, "тюрьма народов", наследница сталинского террора.

Придет новый день!

Украина будет свободной.

Она возобновится и расцветет вместе с Европой.

Человечество избавится от болезненной зависимости от ископаемых источников энергии и перестанет разрушать собственный дом - прекрасную планету.

Энергия станет возобновляемой и чистой, а мир зеленым и мирным.

За такое будущее следует бороться!

Европа, весь мир нуждаются сегодня в чистых, независимых, доступных источниках энергии!

Это уже не вопрос экологии и комфорта, это вопрос безопасности и выживания.

И Украине эта энергия сейчас нужна больше всего!

Я обращаюсь ко всему миру с призывом помочь Украине и украинцам пережить эту зиму, а вместе с ней пережить подлую, безжалостную ко всему человеческому войну, развязанную путинской россией!

Я призываю "собрать энергию для Украины", и это не просто громкая фраза, это призыв к вашему сердцу!

Я хочу, чтобы вы услышали меня сердцем, чтобы этот призыв взбудоражил вас и вдохновил на героизм. Героизм, на который способны настоящие сопереживающие и чувствующие боль этой войны люди.

Нас пытаются замучить не только ракетами и оружием, но и погружая город за городом во тьму и холод, убивая стариков и детей, лишая их дома, света, тепла и жизни.

Я как Глобальный Амбассадор Возобновляемой Энергии обращаюсь от себя и от платформ Global 100% RE и Global 100% RE Ukraine, объединяющих практически все ассоциации возобновляемой энергии в мире и Украине с инициативой "собрать Энергию для Украины"!

Мы знаем, как сделать Украину и всю Европу энергетически независимыми, противостоять "углеродному" шантажу путинского режима, сохранить планету и жизнь миллионов украинцев!

Мы объявляем Глобальный марафон reNewDay for UKRAINE!

reNewDay for UKRAINE - это глобальная инициатива, объединяющая всех нас вокруг идеи, какая энергия нужна Украине и миру уже сегодня.

reNewDay for UKRAINE – это глобальная инициатива, которая должна собрать помощь для Украины со всего мира в виде энергии во всех ее проявлениях – донациях, ресурсах, технологиях, оборудовании, любых других решениях!

Нам необходима помощь, которая избавит Украину и Европу от смертоносной зависимости от российского газа.

Нам необходима помощь, которая не даст украинцам замерзнуть и покинуть свои дома во время жесточайшей зимы в новейшей истории Украины.

Нам необходима помощь, которая даст нам энергию и силу выстоять в поединке с углеродно-ржавым Голиафом путинской россии, принесшим войну, горе и страдания нашей земле.

Нам необходима помощь, чтобы победить во имя свободы, демократии и жизни в гармонии с планетой!

Вся информация об инициативе и как к ней присоединиться, будет объявлена ​​на моих официальных страницах и ресурсах Global 100 RE и Global 100 Ukraine", - рассказала она.