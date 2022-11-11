"reNewDay for UKRAINE": Руслана попросила мир помочь украинцам пережить зиму. ВИДЕО
Украинская певица Руслана обратилась ко всему миру с призывом помочь Украине и украинцам пережить эту зиму, а вместе с ней пережить подлую, безжалостную ко всему человеческому войну, развязанную путинской Россией.
Об этом она написала на своей фейсбук-странице, объявляя о старте глобальной инициативы reNewDay for UKRAINE, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Международный День Энергосбережения.
Для всего мира мирная дата.
А в Украине в Винницкой области сегодня в результате ночной ракетной атаки снова взрывается и горит объект мирной инфраструктуры. Вновь акты террора и геноцида в сердце Европы.
Так звучит хаос.
Нас пытаются лишить памяти и лишить дома.
Лишить тепла и лишить света.
У нас пытаются забрать нашу историю и нашу землю.
Нашу энергию и нашу жизнь.
Энергия, рожденная в недрах Земли, в руках путинской России, государства-террориста, превращается в оружие и смерть.
Впервые в истории человечества мирные электростанции становятся военными целями и объектами ядерного шантажа.
Впервые нефть и газ становятся ключевыми инструментами военной агрессии и средствами устрашения и шантажа гуманитарными катастрофами.
Впервые в 21 веке Европа смотрит в глаза пещерному демону войны, выпущенному из сундука Пандоры неадекватным президентом неадекватного государства.
Но в истории, как и в эволюции, нет обратного хода!
Это значит, что мы выстоим и победим!
Мы способны положить конец и этой смертоносной войне, и этой наркотической зависимости от грязной энергии, дилером которой всегда было и до сих пор остается государство-преступник, государство-террорист – путинская Россия, "тюрьма народов", наследница сталинского террора.
Придет новый день!
Украина будет свободной.
Она возобновится и расцветет вместе с Европой.
Человечество избавится от болезненной зависимости от ископаемых источников энергии и перестанет разрушать собственный дом - прекрасную планету.
Энергия станет возобновляемой и чистой, а мир зеленым и мирным.
За такое будущее следует бороться!
Европа, весь мир нуждаются сегодня в чистых, независимых, доступных источниках энергии!
Это уже не вопрос экологии и комфорта, это вопрос безопасности и выживания.
И Украине эта энергия сейчас нужна больше всего!
Я обращаюсь ко всему миру с призывом помочь Украине и украинцам пережить эту зиму, а вместе с ней пережить подлую, безжалостную ко всему человеческому войну, развязанную путинской россией!
Я призываю "собрать энергию для Украины", и это не просто громкая фраза, это призыв к вашему сердцу!
Я хочу, чтобы вы услышали меня сердцем, чтобы этот призыв взбудоражил вас и вдохновил на героизм. Героизм, на который способны настоящие сопереживающие и чувствующие боль этой войны люди.
Нас пытаются замучить не только ракетами и оружием, но и погружая город за городом во тьму и холод, убивая стариков и детей, лишая их дома, света, тепла и жизни.
Я как Глобальный Амбассадор Возобновляемой Энергии обращаюсь от себя и от платформ Global 100% RE и Global 100% RE Ukraine, объединяющих практически все ассоциации возобновляемой энергии в мире и Украине с инициативой "собрать Энергию для Украины"!
Мы знаем, как сделать Украину и всю Европу энергетически независимыми, противостоять "углеродному" шантажу путинского режима, сохранить планету и жизнь миллионов украинцев!
Мы объявляем Глобальный марафон reNewDay for UKRAINE!
reNewDay for UKRAINE - это глобальная инициатива, объединяющая всех нас вокруг идеи, какая энергия нужна Украине и миру уже сегодня.
reNewDay for UKRAINE – это глобальная инициатива, которая должна собрать помощь для Украины со всего мира в виде энергии во всех ее проявлениях – донациях, ресурсах, технологиях, оборудовании, любых других решениях!
Нам необходима помощь, которая избавит Украину и Европу от смертоносной зависимости от российского газа.
Нам необходима помощь, которая не даст украинцам замерзнуть и покинуть свои дома во время жесточайшей зимы в новейшей истории Украины.
Нам необходима помощь, которая даст нам энергию и силу выстоять в поединке с углеродно-ржавым Голиафом путинской россии, принесшим войну, горе и страдания нашей земле.
Нам необходима помощь, чтобы победить во имя свободы, демократии и жизни в гармонии с планетой!
Вся информация об инициативе и как к ней присоединиться, будет объявлена на моих официальных страницах и ресурсах Global 100 RE и Global 100 Ukraine", - рассказала она.
