Жители Херсонщины, утирая слезы, с цветами и объятиями встречают бойцов ССО. ВИДЕО

Херсонщина - невероятная реакция мирных людей на операторов ССО Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Впервые с прошлой весны эти украинцы увидели своих воинов, находясь до сегодняшнего дня в оккупации российских палачей. Еще один населенный пункт на юге вернул свободу", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Херсонцы празднуют освобождение города от российских захватчиков. ВИДЕО

+27
Эх, если бы можно было, как в свое время в Нюрнберге, всю эту кодлу кремлевскую вместе с дугиным и пропогандонами отправить на эшафот
11.11.2022 23:33 Ответить
+25
пропагандонов первыми вешать нужно....
11.11.2022 23:38 Ответить
+24
накер пошли со своим телехрамом, необучаемые
11.11.2022 23:22 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1591170538273402880 35 мин

Тетяна Чорновіл в Бериславі. Її підрозділ зайшов туди одним з перших...

https://twitter.com/i/status/1591170538273402880
11.11.2022 23:22 Ответить
накер пошли со своим телехрамом, необучаемые
11.11.2022 23:22 Ответить
та да.....
11.11.2022 23:23 Ответить
а де українська соцсіть?
12.11.2022 00:23 Ответить
Дугин на деда наехал.... ))
11.11.2022 23:25 Ответить
Эх, если бы можно было, как в свое время в Нюрнберге, всю эту кодлу кремлевскую вместе с дугиным и пропогандонами отправить на эшафот
11.11.2022 23:33 Ответить
пропагандонов первыми вешать нужно....
11.11.2022 23:38 Ответить
Так и делают всегда

И они это знают
11.11.2022 23:40 Ответить
А с каких пор Херсон рузким стал? Только потому что орки в него ворвались, насрали, убили людей и разрушили инфраструктуру, а главный маразматик обявил его рузким? Так если на то пошло ту же церемонию русификации нужно провести с другими росийскими городами начиная с масквы
11.11.2022 23:46 Ответить
Когда до этих идиотов дойдет что ничего рузкого нет в помине. Все было отжато у других народов.
11.11.2022 23:58 Ответить
дугин дело говорит. Ответственность за провал на шайге, суровикине. А ***** это даст еще пару недель власти, хай наслаждается в Геленджике
12.11.2022 00:47 Ответить
руzzкие неадекватные фашисты пускай рыдают и беснуются, а вся Украина радуется до слёз за украинский Херсон с которого выбили чужеземную саранчу.
12.11.2022 09:52 Ответить
УРА!!!!!!!!
кацапські ******** попердолили на расєю
Херсон наш !!!!!
11.11.2022 23:28 Ответить
Опять эта "информативная" ссылка на телегу
11.11.2022 23:29 Ответить
Скуштували херсонських кавунів і нах.
11.11.2022 23:31 Ответить
Шановні редактори ідіть нах зі звоїм телеграмом, який ще не відкривається
11.11.2022 23:32 Ответить
ватники, на подсосе фсб. только дебилы полезут добровольно в ватограмм
11.11.2022 23:34 Ответить
Випадково почув фінал сімейної сварки, з вікна багатоповерхівки:
- Мамо, знаєте шо, йдіть нах№й будь-ласка.
Тепер часто ставлю в приклад сварливим: будьте ввічливі, як отой зять.
11.11.2022 23:49 Ответить
Почему все видео в ТГ ?
Неудобно
11.11.2022 23:38 Ответить
Вот кого на самом деле украинцы встречают с цветами!
11.11.2022 23:38 Ответить
Задолбали вы со своим телеграммом. Его нельзя загрузить особенно при нынешней связи и интернете. Хоть бы ссылки на ютуб бросали
11.11.2022 23:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yorCsn9QS4Y
11.11.2022 23:54 Ответить
11.11.2022 23:46 Ответить
12.11.2022 00:07 Ответить
12.11.2022 00:11 Ответить
зрозуміло шо біл'шіст' на цензорі малі, і не знают' хто такі The Rainbow & Ritchie Blackmore, never heard of Beethoven`s Ninth Ode to Joy, or may be stupid me is wrong.
12.11.2022 00:19 Ответить
більшість на цензорі старі, you are wrong. Time for soldier fortune.
12.11.2022 00:34 Ответить
of you forgot, boyo....Ode to Joy to our ZSU lions yo
12.11.2022 00:43 Ответить
яа яа натюрліх
12.11.2022 05:41 Ответить
Навіщо втирати сльози ?
Їх треба витирати.
12.11.2022 01:03 Ответить
12.11.2022 01:22 Ответить
https://youtu.be/6aRg1cWe2TI ...потери РабSeи огромны... кажуть в США...
12.11.2022 08:46 Ответить
 
 