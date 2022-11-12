Жители Херсонщины, утирая слезы, с цветами и объятиями встречают бойцов ССО. ВИДЕО
Херсонщина - невероятная реакция мирных людей на операторов ССО Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
"Впервые с прошлой весны эти украинцы увидели своих воинов, находясь до сегодняшнего дня в оккупации российских палачей. Еще один населенный пункт на юге вернул свободу", - говорится в сообщении.
@13Hellis_13
·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1591170538273402880 35 мин
Тетяна Чорновіл в Бериславі. Її підрозділ зайшов туди одним з перших...
https://twitter.com/i/status/1591170538273402880
И они это знают
кацапські ******** попердолили на расєю
Херсон наш !!!!!
- Мамо, знаєте шо, йдіть нах№й будь-ласка.
Тепер часто ставлю в приклад сварливим: будьте ввічливі, як отой зять.
Неудобно
Їх треба витирати.