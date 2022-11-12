Жители Херсонщины, утирая слезы, с цветами и объятиями встречают бойцов ССО. ВИДЕО

Херсонщина - невероятная реакция мирных людей на операторов ССО Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Впервые с прошлой весны эти украинцы увидели своих воинов, находясь до сегодняшнего дня в оккупации российских палачей. Еще один населенный пункт на юге вернул свободу", - говорится в сообщении.

