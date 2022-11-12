РУС
В Москве провели марш "На Вашингтон": Требовали ударить по США ядерными ракетами и цитировали Путина. ВИДЕО

Российская партия НОД (Национально-освободительное движение) провела в Москве марш "На Вашингтон".

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в сети.

Отмечается, что участники марша потребовали ударить ядерными ракетами по США.

Также они повторяли слова российского диктатора Путина: "мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут".

Сильна дебилами земля рузькая...
12.11.2022 13:39 Ответить
І це психічно здорові люди ? Куди тільки лікарі дивляться ?
12.11.2022 13:39 Ответить
То чому не вибрати кінцевим пунктом проведенням цього маршу військомат?
Я бачу мотивованих бійців, яки готові підкріпити слово справою!
12.11.2022 13:41 Ответить
Це з якого дурдому їх випустили?
12.11.2022 21:02 Ответить
Свино-собаки !!!
12.11.2022 21:22 Ответить
А добре було б по цій кацапській юрбі з кулемета постріляти.
12.11.2022 21:25 Ответить
хрін ви будети смоктати у центра прійнятя .. і навіть не один , хрін
12.11.2022 21:54 Ответить
Их просто надо стирать, это даже не "Зомбиелнд", это гораздо заразнее и опаснее, это секта сатанистов- фанатиков торжества московитсково поноса.
12.11.2022 22:03 Ответить
А чому вони верещать під "I will rock you" авторства ненависних британців, а не під ісконно русскую "бариню-судариню"?
12.11.2022 22:22 Ответить
ті козли безмозкі просто цього навіть не знають
13.11.2022 10:55 Ответить
струни до балалайок діфіціт.. імпортні ж
13.11.2022 15:47 Ответить
Сатаністи з московії добре щось курнули на проплачені грошенята та не помітили як стали справжніми фашистами-рашистами. Пусто порожньо в їхніх макітрах.......
12.11.2022 22:26 Ответить
яке воно їбануте... брат *****, чи що?
12.11.2022 22:29 Ответить
Не треба їсти кал, одразу почнете одужувати.
13.11.2022 00:42 Ответить
Країна некромантів.............
13.11.2022 00:46 Ответить
Ми принизили рашку. І х..ло це нам не подарує. Буде прилітати... Треба триматися та боротися далі. Не вестися на умови рашки, зберегти Крим. Повний вивід військ. Тільки це нас врятує .
13.11.2022 01:35 Ответить
Це ж скільки хворих без лікування …
13.11.2022 02:48 Ответить
А відморожених дебілів в колоні всього пару десятків. Закінчуються як Іскандери?
13.11.2022 10:11 Ответить
Больной народ.
13.11.2022 10:22 Ответить
и они искренне верят что рассея, сильная
и что их армия 2я в мире
и что ответки не будет..
конченое, пропитое, зомбированное оркостадо..
13.11.2022 11:09 Ответить
Я не хочу использовать матерные слова, но на самом деле! что у них в головах?! Krass..
13.11.2022 11:57 Ответить
Кацап - то клінічний діагноз. Цю "демонстрацію " зазняти і можна вільно демонструвати студентам на лекції з клінічної психіатрії.
13.11.2022 11:59 Ответить
Клінічні ідіоти..Це треба так зазомбувати цю біомасу,що, живучи в лайні,без найменшого базового мінімального рівня достойного життя, ці потвори бачать у всіх небезпеку для своєї країни- помийки, ...
13.11.2022 12:47 Ответить
Як жерти "ніжки Буша",то нема питань,як відбудовувати цю помийку після 1917 року,теж нема питань,як отримувати лендліз у 2гу світову,то пащі були закриті,а зараз трошки віджерлися,то вирішили напасти на Україну...Отримали по пиці по-повній,і знову засмерділи,погрожуючи світу...Дурні,тупі,вони ніяк не розуміють,що, якби Вашингтону було треба,то ці тваринки вже давно співали б зі своїм х.йлом на цвинтарі...
13.11.2022 13:11 Ответить
Путин не поднял расею с колен. Он подарил им наколенники.
13.11.2022 13:14 Ответить
Россия встала с колен и тут-же легла на животик!!!
13.11.2022 15:23 Ответить
Шосподи, они даже в шизофрениии вторичны...
13.11.2022 13:21 Ответить
Кацапи.
13.11.2022 15:26 Ответить
Мамо,я не хочу в дурку!!!
13.11.2022 18:38 Ответить
сразу после войны организовывались военно - дипломатические приемы. На одном в честь французов, как писал очевидец, маршал Жора напившись до того, отказался пить с главой французской миссии но сказал, что их он скоро сбросит в ЛаМанш и приказал переводчику не переводить, мол и так поймут. А это попахивает лапотным религиозным мистицизмом, шас вытащат понятие жидовствуещей ереси и ..... поднимется нечистая сила. Ну мокшанцы ну и дают. Скоро рубахи-косоворотки будут рвать в пьяном угаре.
14.11.2022 00:36 Ответить
В дурке опять выходной
15.11.2022 01:08 Ответить
