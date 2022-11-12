В Москве провели марш "На Вашингтон": Требовали ударить по США ядерными ракетами и цитировали Путина. ВИДЕО

Российская партия НОД (Национально-освободительное движение) провела в Москве марш "На Вашингтон".

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в сети.

Отмечается, что участники марша потребовали ударить ядерными ракетами по США.

Также они повторяли слова российского диктатора Путина: "мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут".

