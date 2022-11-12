В Москве провели марш "На Вашингтон": Требовали ударить по США ядерными ракетами и цитировали Путина. ВИДЕО
Российская партия НОД (Национально-освободительное движение) провела в Москве марш "На Вашингтон".
Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в сети.
Отмечается, что участники марша потребовали ударить ядерными ракетами по США.
Также они повторяли слова российского диктатора Путина: "мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут".
