Плакали и благодарили за освобождение: На окраинах Херсона местные радуются деоккупации города. ВИДЕО

Корреспондент Sky News Алекс Росси побывал на освобожденных территориях Херсона. Жители искренне радовались деоккупации города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал издания.

Счастливые жители на окраинах Херсона обнимали журналиста, плакали и благодарили Вооруженные силы за освобождение.

Читайте также: Освобождение Херсона – это чрезвычайная победа украинцев, - Салливан

+50
Украинцы наши дорогие...храни вас господь на благо всего мира. Встать против Мордора, против мировой грязи, гнать эту грязь со своей земли - это гигантская сила и великое мужество
12.11.2022 13:54
+33
Ура теперь у Херсона добавился один праздник города: день освобождения от фашистко-рашистких захватчиков
12.11.2022 14:10
+31
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
12.11.2022 13:59
12.11.2022 13:54
Спасибо. Но надо все-таки писать Господь с большой, а мордор с маленькой
12.11.2022 16:28
12.11.2022 16:28 Ответить
а шо на дне днепра вниз по течению делается. у каждого рака свой смартфон, а то й по два!!! завтрікають та ненавихваляються ними один поперед одним ))
12.11.2022 13:57
12.11.2022 13:57 Ответить
там ****** полный , не все разрешают выкладывать , там жесть , роиссяне с перепугу свою переправу ********** , всех кто пытался самостоятельно переправится через реку *********** , там пидаров в реке не одна сотня , может и тысяча .................
12.11.2022 15:44
12.11.2022 15:44 Ответить
"дружеский огонь" )) там сами парашные пропагандоны есть попрощёлкивали и поскидали видео, где на расхераченной под антоновским мостом понтонной переправе, стоит их техника, которой они со слов какашенкова ни одной единицы не потеряли, и даже сломанную повывозили ))
12.11.2022 15:49
12.11.2022 15:49 Ответить
Я теж розчулився від такоі сцени ,бо радісно до сліз 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙂
показать весь комментарий
12.11.2022 13:58

еще и так принимают настоящих Героев-освободителей

https://t.me/warradarukraine/3732
12.11.2022 14:00
12.11.2022 17:56
англійська мова повинна бути другою державною
12.11.2022 14:06
Эта война войдет в историю!

Когда маленькая, разоруженная, мирная страна, ДАЛА ПИСТЫ(!!!!) "второй армии" мира, которая все свое существование воевала, вооружалась, разрушала, грабила и убивала
показать весь комментарий
12.11.2022 14:13
Помимо миллионов беженцев, у нас по прежнему безвиз. Теперь кацапских тварей нужно начинать отлавливать по "загнивающим западам" и "убеждать" их в необходимости вернуться в родной *************. Желательно аргументировать ногами по роже.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:47

12.11.2022 20:48
Пробирає до сліз!
12.11.2022 14:14
***** а где твои 193%, которые жаждали сдохнуть в выгребной яме-404??? Ай,яй,яй.., на кладбище тебе уже прогулы ставят, а ты как шпанёныш, до сих пор обманываешь!!!
12.11.2022 14:30
Чорнобаївському Супротиву Слава!
12.11.2022 14:40
12.11.2022 17:58
«Самыми болезненными кадрами, которыми нас будут терзать, будет то, как организовано будут встречать украинские Вооруженные силы»https://t.me/glavredinfo/52981
12.11.2022 14:40
👍😁😻
12.11.2022 18:03
12.11.2022 22:33
От вам і референдум! Ну як кацапики?
12.11.2022 18:14
 
 