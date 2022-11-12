Плакали и благодарили за освобождение: На окраинах Херсона местные радуются деоккупации города. ВИДЕО

Корреспондент Sky News Алекс Росси побывал на освобожденных территориях Херсона. Жители искренне радовались деоккупации города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал издания.

Счастливые жители на окраинах Херсона обнимали журналиста, плакали и благодарили Вооруженные силы за освобождение.

