Плакали и благодарили за освобождение: На окраинах Херсона местные радуются деоккупации города. ВИДЕО
Корреспондент Sky News Алекс Росси побывал на освобожденных территориях Херсона. Жители искренне радовались деоккупации города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал издания.
Счастливые жители на окраинах Херсона обнимали журналиста, плакали и благодарили Вооруженные силы за освобождение.
еще и так принимают настоящих Героев-освободителей
https://t.me/warradarukraine/3732
Когда маленькая, разоруженная, мирная страна, ДАЛА ПИСТЫ(!!!!) "второй армии" мира, которая все свое существование воевала, вооружалась, разрушала, грабила и убивала