Волонтер Синицын о Херсоне: "Людей в городе много. Неделю без света и связи. Окружающие села разрушены дотла. Переодетых орков много. Еще больше фугасов и мин". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во время оккупации жители Херсона натерпелись такого, что не вкладывается в голову.
Об этом на своей фейсбук-странице рассказал волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.
"Написал о Херсоне в твиттере, напишу еще здесь.
В городе такая атмосфера на улицах, будто Украина выиграла сразу два Чемпионата Мира по футболу, но умножьте на десять.
Люди. Невероятно. Искренне. Радуются. Просто до слез. Плачут.
Люди натерпелись такого, что в голову не укладывается.
Людей в городе много. Город неделю без света и связи.
Окрестные села тоже, те которые ближе к линии фронта были, разрушены до основания.
"Вы же нас теперь не покинете?", "ВСУ здесь навсегда, это ведь правда?", "Мы без связи неделю, скажите, что там наши на Донбассе", слышал раз двадцать.
Еще раз двадцать пытались дать пирожки, конфеты, цветы, коньяк, сок и т.д.
Мальчик лет восьми впихнул мне в карман рисунок на площади Свободы.
Молодые пацаны спрашивали, когда заработает приблизительно военкомат, чтобы мобилизоваться.
Развернули у рынка старлинк, чтобы связаться с военными, прибежало пару десятков людей обнимать и звонить родным в Киев, Краматорск, Берлин и куда угодно.
Огромное уважение подразделениям Национальной полиции и Патрульной полиции Украины особенно.
Старлинки на площадях, помощь местным провизией, фильтрационные меры, возобновление работы отделений, патрули чуть ли не на каждом перекрестке.
Уважение СБУ и ЦСО А.
Переодетых орков много, крутили даже у нас на глазах. Еще больше сюрпризов в виде фугасов и мин.
Но все будет Украина.
Мы освободим все наши земли и людей.
Слава ВСУ.
Слава Героям", – рассказал волонтер.
нет документов - в ментовку - разбираться...
но "паляниця і несенітниця" - первый этап))) обязательный!!!
Ось ти й попався, москале!
а писати - як чую)))
читати читаю багато... та коли поспішаю висказати щось - помилок і обдруківок (русизм знаю))) роблю багато.. бо й друкувати швидко важко та й підсліпкуватий вже )))))
і собі з Європи знімає гарні відосіки... І так могли і інші люди виїхати і навіть жити на халяву десь в Нідерландах....
Хоча мій організм аналогічно відреагував на той плакат.
- как пєрєвєсті на русскій язик "це не кит а кіт".
Люди. Невероятно. Искренне. Радуются. Просто до слез. Плачут.
В полной мере херсонцев могут понять те кто пережил оккупацию.
Но представьте что чувствуют глядя на ликование херсонцев те кто всё ещё находится на оккупированных территориях.
Українці знають - не вірять, а знають! - що ЗСУ вже близько. І момент, коли станеться черговий "жєст добрай волі" - не за горами.
А щемливу безнадію відчувають орки з усть ***********, бо їм вже нічого не допоможе, вони народжуються в лайні, вмирають в лайні, а все життя - безкінечне лайно без варіантів і перспектив. Єдина перспектива - хіба орк-самець вернеться з України, привезе унітаза чи пральну машину. Або не вернеться, і можна буде грошиків получить, якщо повезе.