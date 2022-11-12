Волонтер Синицын о Херсоне: "Людей в городе много. Неделю без света и связи. Окружающие села разрушены дотла. Переодетых орков много. Еще больше фугасов и мин". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время оккупации жители Херсона натерпелись такого, что не вкладывается в голову.

Об этом на своей фейсбук-странице рассказал волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

"Написал о Херсоне в твиттере, напишу еще здесь.

В городе такая атмосфера на улицах, будто Украина выиграла сразу два Чемпионата Мира по футболу, но умножьте на десять.

Люди. Невероятно. Искренне. Радуются. Просто до слез. Плачут.

Люди натерпелись такого, что в голову не укладывается.

Смотрите: Бабушка в Херсоне на коленях встречает своего внука-освободителя. ВИДЕО

Людей в городе много. Город неделю без света и связи.

Окрестные села тоже, те которые ближе к линии фронта были, разрушены до основания.

"Вы же нас теперь не покинете?", "ВСУ здесь навсегда, это ведь правда?", "Мы без связи неделю, скажите, что там наши на Донбассе", слышал раз двадцать.

Еще раз двадцать пытались дать пирожки, конфеты, цветы, коньяк, сок и т.д.

Мальчик лет восьми впихнул мне в карман рисунок на площади Свободы.

Молодые пацаны спрашивали, когда заработает приблизительно военкомат, чтобы мобилизоваться.

Развернули у рынка старлинк, чтобы связаться с военными, прибежало пару десятков людей обнимать и звонить родным в Киев, Краматорск, Берлин и куда угодно.

Огромное уважение подразделениям Национальной полиции и Патрульной полиции Украины особенно.

Старлинки на площадях, помощь местным провизией, фильтрационные меры, возобновление работы отделений, патрули чуть ли не на каждом перекрестке.

Уважение СБУ и ЦСО А.

Переодетых орков много, крутили даже у нас на глазах. Еще больше сюрпризов в виде фугасов и мин.

Но все будет Украина.

Мы освободим все наши земли и людей.

Слава ВСУ.

Слава Героям", – рассказал волонтер.













