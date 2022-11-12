РУС
Волонтер Синицын о Херсоне: "Людей в городе много. Неделю без света и связи. Окружающие села разрушены дотла. Переодетых орков много. Еще больше фугасов и мин". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время оккупации жители Херсона натерпелись такого, что не вкладывается в голову.

Об этом на своей фейсбук-странице рассказал волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

"Написал о Херсоне в твиттере, напишу еще здесь.

В городе такая атмосфера на улицах, будто Украина выиграла сразу два Чемпионата Мира по футболу, но умножьте на десять.

Люди. Невероятно. Искренне. Радуются. Просто до слез. Плачут.

Люди натерпелись такого, что в голову не укладывается.

Смотрите: Бабушка в Херсоне на коленях встречает своего внука-освободителя. ВИДЕО

Людей в городе много. Город неделю без света и связи.

Окрестные села тоже, те которые ближе к линии фронта были, разрушены до основания.

"Вы же нас теперь не покинете?", "ВСУ здесь навсегда, это ведь правда?", "Мы без связи неделю, скажите, что там наши на Донбассе", слышал раз двадцать.

Еще раз двадцать пытались дать пирожки, конфеты, цветы, коньяк, сок и т.д.

Мальчик лет восьми впихнул мне в карман рисунок на площади Свободы.

Молодые пацаны спрашивали, когда заработает приблизительно военкомат, чтобы мобилизоваться.

Развернули у рынка старлинк, чтобы связаться с военными, прибежало пару десятков людей обнимать и звонить родным в Киев, Краматорск, Берлин и куда угодно.

Огромное уважение подразделениям Национальной полиции и Патрульной полиции Украины особенно.

Старлинки на площадях, помощь местным провизией, фильтрационные меры, возобновление работы отделений, патрули чуть ли не на каждом перекрестке.

Уважение СБУ и ЦСО А.

Переодетых орков много, крутили даже у нас на глазах. Еще больше сюрпризов в виде фугасов и мин.

Но все будет Украина.

Мы освободим все наши земли и людей.

Слава ВСУ.

Слава Героям", – рассказал волонтер.

Волонтер Синицын о Херсоне: Людей в городе много. Неделю без света и связи. Окружающие села разрушены дотла. Переодетых орков много. Еще больше фугасов и мин 01
Волонтер Синицын о Херсоне: Людей в городе много. Неделю без света и связи. Окружающие села разрушены дотла. Переодетых орков много. Еще больше фугасов и мин 02
Волонтер Синицын о Херсоне: Людей в городе много. Неделю без света и связи. Окружающие села разрушены дотла. Переодетых орков много. Еще больше фугасов и мин 03
Волонтер Синицын о Херсоне: Людей в городе много. Неделю без света и связи. Окружающие села разрушены дотла. Переодетых орков много. Еще больше фугасов и мин 04
Волонтер Синицын о Херсоне: Людей в городе много. Неделю без света и связи. Окружающие села разрушены дотла. Переодетых орков много. Еще больше фугасов и мин 05
Волонтер Синицын о Херсоне: Людей в городе много. Неделю без света и связи. Окружающие села разрушены дотла. Переодетых орков много. Еще больше фугасов и мин 06
Волонтер Синицын о Херсоне: Людей в городе много. Неделю без света и связи. Окружающие села разрушены дотла. Переодетых орков много. Еще больше фугасов и мин 07

+37
документы...простые документы - паспорт не новоделанный))0 с пропиской...шо сложного?
нет документов - в ментовку - разбираться...
но "паляниця і несенітниця" - первый этап))) обязательный!!!
12.11.2022 19:27 Ответить
12.11.2022 19:27 Ответить
+30
пропоную перевдягнених орків перевіряти паляницею і садовити на міни.. два в одному
показать весь комментарий
12.11.2022 19:22 Ответить
+30
Плакат де - узькіє і українці один народ... Курва! Мене знудило ніби після отруєння 🤮🤮🤮🤮🤮🤬
показать весь комментарий
12.11.2022 19:33 Ответить
Комментировать
пропоную перевдягнених орків перевіряти паляницею і садовити на міни.. два в одному
показать весь комментарий
12.11.2022 19:22 Ответить
100500%
показать весь комментарий
12.11.2022 19:26 Ответить
документы...простые документы - паспорт не новоделанный))0 с пропиской...шо сложного?
нет документов - в ментовку - разбираться...
но "паляниця і несенітниця" - первый этап))) обязательный!!!
показать весь комментарий
12.11.2022 19:27 Ответить
нІсенітниця!

Ось ти й попався, москале!
показать весь комментарий
12.11.2022 19:49 Ответить
ну сказать то я скажу)))))
а писати - як чую)))
показать весь комментарий
12.11.2022 19:52 Ответить
Я вам раджу більше читати українською, тоді спрацьовуватиме зорова пам'ять.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:09 Ответить
дякую...
читати читаю багато... та коли поспішаю висказати щось - помилок і обдруківок (русизм знаю))) роблю багато.. бо й друкувати швидко важко та й підсліпкуватий вже )))))
показать весь комментарий
12.11.2022 20:13 Ответить
Пишіть українською. Не зважайте, що робите помилки. Тут всі свої - зрозуміють.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:33 Ответить
Від "нісенітниці" у москаля відразу переламати щелепи трапиться
показать весь комментарий
12.11.2022 21:42 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 21:46 Ответить
Нi.У них язик помiж зубами у вузлики позавязуться !!!
показать весь комментарий
13.11.2022 12:56 Ответить
У орков после какДыровцев очелла разработанные 👌🤣🤣
показать весь комментарий
12.11.2022 19:34 Ответить
А симпатична блондинка виїхала за кордон вчасно і тепер шикує танцюючи і сексуально гладячи себе https://www.youtube.com/watch?v=dVjB1tq2pqA https://www.youtube.com/watch?v=dVjB1tq2pqA

і собі з Європи знімає гарні відосіки... І так могли і інші люди виїхати і навіть жити на халяву десь в Нідерландах....
показать весь комментарий
12.11.2022 19:27 Ответить
Вони так і зробили, і тепер здають свої Львіські і Ужгородські квартири за потрійну ціну, в долярах
показать весь комментарий
12.11.2022 20:17 Ответить
Дякую ЗСУ !!! Слава УкраЇні!!!🇺🇦
показать весь комментарий
12.11.2022 19:29 Ответить
Херсон освободили и Арахамия на ТВ объявился. Сейчас и Марфа Безумная из "засады" выползет
показать весь комментарий
12.11.2022 19:31 Ответить
Будет агрохимия с безмозглой рассказывать, как благодаря им Херсон освободился, как они с базуками впереди всех бежали его вызволять
показать весь комментарий
12.11.2022 19:36 Ответить
забули про "котлєту по ліванські"
показать весь комментарий
12.11.2022 19:57 Ответить
А арестович з гранатомьотом насилу встигав за ними.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:36 Ответить
І Зе збацає черговий відосик.
показать весь комментарий
12.11.2022 19:45 Ответить
А смереки в місті ще залишилися?
показать весь комментарий
12.11.2022 19:31 Ответить
там не растет наверное...альтернатива добротные бетонные столбы.
показать весь комментарий
12.11.2022 19:37 Ответить
Акации с тополями вполне подойдут.
показать весь комментарий
12.11.2022 19:44 Ответить
Плакат де - узькіє і українці один народ... Курва! Мене знудило ніби після отруєння 🤮🤮🤮🤮🤮🤬
показать весь комментарий
12.11.2022 19:33 Ответить
Ото дійсно, вибрав місце для ''селфі".
показать весь комментарий
12.11.2022 19:36 Ответить
Та нормально, для історії. Бо того плаката за годину вже не буде.
Хоча мій організм аналогічно відреагував на той плакат.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:40 Ответить
Бандерівці вичисляють орків по віршику - паролю: "Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці"
показать весь комментарий
12.11.2022 19:36 Ответить
паляниці не бувають зі смаком полуниці))
показать весь комментарий
12.11.2022 21:26 Ответить
Щоб спіймати орка, можна і нісенітницю городити.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:41 Ответить
класик кацапської літератури булгаков придумав для них іншу загадку:

- как пєрєвєсті на русскій язик "це не кит а кіт".
показать весь комментарий
12.11.2022 22:32 Ответить
"Паляниця" реальна допомога в пошуках скрєпних чєртєй.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:01 Ответить
паляница у крамниці біля укрзалізниці
показать весь комментарий
12.11.2022 20:40 Ответить
В городе такая атмосфера на улицах, будто Украина выиграла сразу два Чемпионата Мира по футболу, но умножьте на десять.

Люди. Невероятно. Искренне. Радуются. Просто до слез. Плачут.
---

В полной мере херсонцев могут понять те кто пережил оккупацию.
Но представьте что чувствуют глядя на ликование херсонцев те кто всё ещё находится на оккупированных территориях.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:37 Ответить
Надію?
показать весь комментарий
12.11.2022 20:43 Ответить
Хоч і навчився ти, кацапіку, користуваться гуглтранслейтом - а може, хтозна, і мову вивчив! - але про українців ти не знаєш ні хріна. І це прекрасно.
Українці знають - не вірять, а знають! - що ЗСУ вже близько. І момент, коли станеться черговий "жєст добрай волі" - не за горами.
А щемливу безнадію відчувають орки з усть ***********, бо їм вже нічого не допоможе, вони народжуються в лайні, вмирають в лайні, а все життя - безкінечне лайно без варіантів і перспектив. Єдина перспектива - хіба орк-самець вернеться з України, привезе унітаза чи пральну машину. Або не вернеться, і можна буде грошиків получить, якщо повезе.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:15 Ответить
Коли надія перевищує страх, то вона породжує відвагу‼️⚔️🇺🇦❤️✊✌️👍‼️⚔️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
12.11.2022 20:42 Ответить
кого переодетые орки хотят обмануть...
показать весь комментарий
12.11.2022 20:47 Ответить
 
 