Командующий ОК "Південь" генерал Ковальчук прибыл в освобожденный Херсон, горожане устроили ему овацию. ВИДЕО

Командующий Оперативным командованием "Південь" Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Андрей Ковальчук прибыл в освобожденный Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".

Прохожие на одной из центральных площадей областного центра встречали командующего овациями и аплодисментами.

"Я вас благодарю всех за выдержку, за то, что вы выдержали и за то, что вы здесь сделали прямо здесь. Потому что без вас мы, наверное, еще долго шли бы сюда, без вашей помощи, без вашей веры. Все будет хорошо. Мы все отстроим, мы вернем все", - отметил Ковальчук.

