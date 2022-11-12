Командующий ОК "Південь" генерал Ковальчук прибыл в освобожденный Херсон, горожане устроили ему овацию. ВИДЕО
Командующий Оперативным командованием "Південь" Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Андрей Ковальчук прибыл в освобожденный Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".
Прохожие на одной из центральных площадей областного центра встречали командующего овациями и аплодисментами.
"Я вас благодарю всех за выдержку, за то, что вы выдержали и за то, что вы здесь сделали прямо здесь. Потому что без вас мы, наверное, еще долго шли бы сюда, без вашей помощи, без вашей веры. Все будет хорошо. Мы все отстроим, мы вернем все", - отметил Ковальчук.
Топ комментарии
+44 Volodymyr Volodymyr #490180
показать весь комментарий12.11.2022 21:12 Ответить Ссылка
+35 YU ST
показать весь комментарий12.11.2022 20:52 Ответить Ссылка
+30 Bob Fayn
показать весь комментарий12.11.2022 21:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО, Скібицький
14:10 11.11.2022
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росії знадобиться принаймні тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона
10 листопада, 23:41
В цей час, коли робились ці заяви, орки вже вивели важку техніку та найбільш боєздатні підрозділи, жахнули мобільні вишки і мости на правому березі Дніпра.
.Але це вже не на часі,звільнили Херсон-це чудово.Треба рухатись далі.після війни розкажуть,можливо...як все відбувалось. А що сталось-то вже не вернеш.
Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО
14:10 11.11.2022
Серьозних розвідників ніхто не знає в обличчя.
Розвідників, які розповідають "па телевизору" про те, як "кавказці" колись там готували замах на путлєра (при цьому не маючи до цього відношення) знають всі.
Але якість роботи...
Но єто не страшно, пару поколений, и они привьікнут, что дедьі сосут, и будут продолжать платить репарации.
Snipers, terrorists, whatever.
For the military worthiness of the commander:
Everyone could mark enemy positions and bombard those remotely.
There had been only one successfull offensive south of Krivij Righ,
but otherwise it had been Verdun for months,
mainly due to lack of appropriate tools.
почему ты немец пишешь по английски...?
using Chrome browser and it's translation feature,
since I am a West-German, not an Ozzi.
We had English as first foreign language in school
in the 1980s, French second,
and the Ozzis had Russian.
I did not practice French much,
so lost it almost totally.
Though there are quite some freaks in the
East, supporting Putin,
they do not reach 50% and more there.
все одна СЛАВА ЗСУ
Респект Мракопедії! 💀👻🎃
Слава ЗСУ !!! Це наші захисники
Солдат НАТО відкручує поштову скриньку десь у мухосранську ...