РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10617 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
26 309 54

Командующий ОК "Південь" генерал Ковальчук прибыл в освобожденный Херсон, горожане устроили ему овацию. ВИДЕО

Командующий Оперативным командованием "Південь" Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Андрей Ковальчук прибыл в освобожденный Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОК "Південь".

Прохожие на одной из центральных площадей областного центра встречали командующего овациями и аплодисментами.

"Я вас благодарю всех за выдержку, за то, что вы выдержали и за то, что вы здесь сделали прямо здесь. Потому что без вас мы, наверное, еще долго шли бы сюда, без вашей помощи, без вашей веры. Все будет хорошо. Мы все отстроим, мы вернем все", - отметил Ковальчук.

Смотрите: Сегодня мы все вместе чувствуем подъем, - Зеленский об освобожденном Херсоне. ВИДЕО

Также смотрите: Волонтер Синицын о Херсоне: "Людей в городе много. Неделю без света и связи. Окружающие села разрушены дотла. Переодетых орков много. Еще больше фугасов и мин". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

освобождение (570) Херсон (3023) ВСУ (6865) Ковальчук Андрей (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
а ви звернули увагу, що люди в Херсоні та області кричать слава ЗСУ і ніколи президенту? - президент для них ніхто

показать весь комментарий
12.11.2022 21:12 Ответить
+35
показать весь комментарий
12.11.2022 20:52 Ответить
+30
Джонсонюк.то ще той кадр...тихенько..без помпезності купив квиток на потяг і приїхав в Київ.Хто б міг подумати.прямо як агент 007..Джонсон....Борис...Джонсон
показать весь комментарий
12.11.2022 21:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де відео?
показать весь комментарий
12.11.2022 20:49 Ответить
Є відео 😕
показать весь комментарий
12.11.2022 20:51 Ответить
У мене нема.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:52 Ответить
Не матюкайся, салага.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:27 Ответить
Одне питання - чого нам брехали в той час як орда благополучно переходила на лівий берег ще тиждень чи два тому. Йшлося про те, що на правобережжя прибуває рашинська орда, питається для чого прибуває, якщо вони робили протилежні рухи. І рашисти вже на других фронтах.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:51 Ответить
наше іпсо про те що ми повірили в їхнє іпсо
показать весь комментарий
12.11.2022 20:52 Ответить
Положили, сколько смогли. Договорняк был бы просто ниочем.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:54 Ответить
https://vlasti.net/news/353374 Окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку: мережа вибухнула жартами та мемами
показать весь комментарий
12.11.2022 20:56 Ответить
то той, що танцював? З тростиною в руках?
показать весь комментарий
12.11.2022 21:02 Ответить
енот херсонский клеток не любит !!! покусал там всех и приплыл обратно!!!
показать весь комментарий
12.11.2022 21:11 Ответить
Ніхто не брехав - вони влаштували «каруселі» і до якогось моменту було не зрозуміло більше виїзжає чи прибуває на правий берег. Днів зо 5ть назад стало зрозуміло,що все таки виводять війська.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:57 Ответить
А наша розвідка теж не вчора народилась...
показать весь комментарий
12.11.2022 21:16 Ответить
Це про нашу розвідку, Скібицький та Резніков 10-11 листопада:

Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО, Скібицький

14:10 11.11.2022

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росії знадобиться принаймні тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона
10 листопада, 23:41

В цей час, коли робились ці заяви, орки вже вивели важку техніку та найбільш боєздатні підрозділи, жахнули мобільні вишки і мости на правому березі Дніпра.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:24 Ответить
Виводили елітні з'єднання під прикриттям прибуваючих чмобіків
показать весь комментарий
13.11.2022 15:57 Ответить
я писав теж про це,задавав питання.....обізвали мене, що то я пропаганда рашистська.
.Але це вже не на часі,звільнили Херсон-це чудово.Треба рухатись далі.після війни розкажуть,можливо...як все відбувалось. А що сталось-то вже не вернеш.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:59 Ответить
Це вчорашня публікація на цензорі:

Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО

14:10 11.11.2022

Серьозних розвідників ніхто не знає в обличчя.
Розвідників, які розповідають "па телевизору" про те, як "кавказці" колись там готували замах на путлєра (при цьому не маючи до цього відношення) знають всі.
Але якість роботи...
показать весь комментарий
12.11.2022 21:06 Ответить
Предствляю - как у кацапов пуканы рвет
показать весь комментарий
12.11.2022 20:52 Ответить
Победители в портянки рыдают,верховный Акела промахнулся и подскользнулся на собственном дерьме.Скрепы зашатались.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:54 Ответить
Кацьі обсуждают проблемьі как расказьівать внукам о том, что дедьі сосали.
Но єто не страшно, пару поколений, и они привьікнут, что дедьі сосут, и будут продолжать платить репарации.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:07 Ответить
Не думаю что они это смотрят.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:56 Ответить
"Кому надо" смотрят. И у них тоже рвет
показать весь комментарий
12.11.2022 21:01 Ответить
Особливо упороті дивляться. Пишуть коменти, що Росгвардії буде простіше по цих відео шукати людей, і тому подібне лайно
показать весь комментарий
12.11.2022 21:02 Ответить
дивляться...дивляться..тому то їх злість і нагла кров заливає..що українці так їх не зустрічали."асвабадітєлєй".
показать весь комментарий
12.11.2022 21:04 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 20:52 Ответить
п.лять, мої співчуття херсонцям, бо беняМараФайна чи ТВмарафет- це взагалі не українське телебачення...
показать весь комментарий
12.11.2022 21:48 Ответить
коменти зайві, СЛАВА УКРАЇНІ
показать весь комментарий
12.11.2022 20:53 Ответить
И не боится выходить к людям в только что освобожденном городе. Переодетых орков там достаточно, снайперов тоже. Такая встреча очень важна для людей, но, может быть, не стоило так рисковать?
показать весь комментарий
12.11.2022 20:55 Ответить
Видно є система 100% охорони. Бо коли Джонсон з нашим малюком бігали Києвом, теж моторошно було.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:59 Ответить
Джонсонюк.то ще той кадр...тихенько..без помпезності купив квиток на потяг і приїхав в Київ.Хто б міг подумати.прямо як агент 007..Джонсон....Борис...Джонсон
показать весь комментарий
12.11.2022 21:07 Ответить
Don't be paranoid.

Snipers, terrorists, whatever.

For the military worthiness of the commander:

Everyone could mark enemy positions and bombard those remotely.

There had been only one successfull offensive south of Krivij Righ,
but otherwise it had been Verdun for months,
mainly due to lack of appropriate tools.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:09 Ответить
у меня один вопрос...
почему ты немец пишешь по английски...?
показать весь комментарий
12.11.2022 21:46 Ответить
I write in English, due to

using Chrome browser and it's translation feature,
since I am a West-German, not an Ozzi.

We had English as first foreign language in school
in the 1980s, French second,
and the Ozzis had Russian.

I did not practice French much,
so lost it almost totally.

Though there are quite some freaks in the
East, supporting Putin,
they do not reach 50% and more there.
показать весь комментарий
16.11.2022 01:19 Ответить
Набір слів: There had been only one successfull offensive south of Krivij Righ.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:01 Ответить
я б приєднався але я не з Херсона..
все одна СЛАВА ЗСУ
показать весь комментарий
12.11.2022 20:56 Ответить
Треба підтягувати ППО до Херсона, бо підари будуть зараз мститись
показать весь комментарий
12.11.2022 21:04 Ответить
))) тим часом https://mrakopedia.net/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 один із моїх улюблених ресурсів хоррор-тематики , який із перших днів війни виступив з чіткою проукраїнською позицією (і заліковим логотипом), сьогодні додав у банер-пам'ятку ще один елемент... мале-е-енький такий елементик ліворуч 🍉 але тролювання вийшло 80 рівня 😂🤣
Респект Мракопедії! 💀👻🎃

показать весь комментарий
12.11.2022 21:06 Ответить
ой..не памятаю хто з військових..в тому телемарафоні..під час прямого ефіру взяв і так смачно вкусив кавуна
показать весь комментарий
12.11.2022 21:11 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
12.11.2022 21:08 Ответить
а ви звернули увагу, що люди в Херсоні та області кричать слава ЗСУ і ніколи президенту? - президент для них ніхто

показать весь комментарий
12.11.2022 21:12 Ответить
Він всього лиш президент . Україна не параша щоб сцаря возвеличувати .
Слава ЗСУ !!! Це наші захисники
показать весь комментарий
12.11.2022 21:32 Ответить
Гарний чиновник (зокрема, Президент), це той, якого не помічають.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:03 Ответить
Ну, тоді це не про Янелоха
показать весь комментарий
12.11.2022 22:41 Ответить
А я переключаю і тому не помічаю Але все одно не гарний.
показать весь комментарий
13.11.2022 01:52 Ответить
Зворушлеве видео - бабця зустрила онука, котрий відвоьовував Херсон - https://t.me/a_shtirlitz/22579 https://t.me/a_shtirlitz/22579

показать весь комментарий
12.11.2022 21:30 Ответить
Кинулось у вічі, яка величезна прірва між нашими генералами в кацапськими. Я вже мовчу, що у кацапських животи, як у вагітних і рязи свинські, так кацапських генералів оточують підабузи різних звань до взвода і як мінімум - взвод охорони. Бояться кацапські всього, у першу чергу ЗСУ і навіть мирних українців.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:43 Ответить
О, земляк, з сусіднього села Любешівського району - а я й не знав...
показать весь комментарий
12.11.2022 21:44 Ответить
Страшний сон кацапи ...
Солдат НАТО відкручує поштову скриньку десь у мухосранську ...
показать весь комментарий
12.11.2022 22:22 Ответить
або крейдою нумерує дошки вуличного туалету щоб акуратно розібрати ....
показать весь комментарий
12.11.2022 23:11 Ответить
хорошо, что приехал Ковальчук, а не зеленский с его канцелярской шоблой...
показать весь комментарий
13.11.2022 00:15 Ответить
 
 