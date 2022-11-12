Чего так мало горит, - воины ВСУ демонстрируют бабушке, как уничтожали российских оккупантов. ВИДЕО
Украинские воины показывают бабушке в освобожденном селе, как уничтожали оккупантов в близлежащих селах.
Как сообщает Цензор.НЕТ видео размещено в соцсетях.
"Как красиво... Чего так мало горит?" - отмечает бабушка.
