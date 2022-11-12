РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10617 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
20 373 14

Чего так мало горит, - воины ВСУ демонстрируют бабушке, как уничтожали российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины показывают бабушке в освобожденном селе, как уничтожали оккупантов в близлежащих селах.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео размещено в соцсетях.

"Как красиво... Чего так мало горит?" - отмечает бабушка.

ВСУ (6865) Херсонская область (5133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
бабусе респект!
показать весь комментарий
12.11.2022 21:15 Ответить
+6
Видео хде?
показать весь комментарий
12.11.2022 21:05 Ответить
+6
Ничего она не бабуся. Просто женщина в летах. Да ещё очень остроумная, дай ей бог здоровья)
показать весь комментарий
12.11.2022 23:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Видео хде?
показать весь комментарий
12.11.2022 21:05 Ответить
на телеге
показать весь комментарий
12.11.2022 21:07 Ответить
Тупой пацак?
показать весь комментарий
12.11.2022 21:09 Ответить
Ага
показать весь комментарий
12.11.2022 21:14 Ответить
Там на слово "соцмережі" треба клікнуть
показать весь комментарий
12.11.2022 21:09 Ответить
Олеже, менi 70 рокiв i то я знаю, як побачити вiдео...☺️
показать весь комментарий
13.11.2022 11:31 Ответить
бабусе респект!
показать весь комментарий
12.11.2022 21:15 Ответить
Ось, такі вони українськи бабці-романтіки.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:44 Ответить
ну да, слушать старших надо.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:41 Ответить
Ничего она не бабуся. Просто женщина в летах. Да ещё очень остроумная, дай ей бог здоровья)
показать весь комментарий
12.11.2022 23:45 Ответить
Це питання в мене постіно виникає, після перегляду відео зі знищенням моZZковитів.
показать весь комментарий
13.11.2022 00:03 Ответить
Когда орки поймут, что такой народ им не победить никогда!
показать весь комментарий
13.11.2022 00:49 Ответить
 
 