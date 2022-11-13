Турникеты наши откуда? Тоже дали? - у пленных оккупантов находят украинскую амуницию. ВИДЕО
У пленных оккупантов, мобилизованных на оккупированном Донбассе, нашли украинские турникеты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал Оперативный ВСУ.
"Мобики пополняют обменный фонд, часть снаряжения ворована", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
Fjall_Raven
12.11.2022 23:17
Vadim Smirnoff
12.11.2022 23:39
Rostyslav Komarnytsky
12.11.2022 23:58
Але якщо дуже цікаво Гугли "CAT application tourniquet" .... або кацапською "турникет".