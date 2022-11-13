РУС
Турникеты наши откуда? Тоже дали? - у пленных оккупантов находят украинскую амуницию. ВИДЕО

У пленных оккупантов, мобилизованных на оккупированном Донбассе, нашли украинские турникеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал Оперативный ВСУ.

"Мобики пополняют обменный фонд, часть снаряжения ворована", - отмечается в сообщении.

Донбасс (26964) пленные (2221) ВСУ (6866)
ещё курить мудаку дали
показать весь комментарий
12.11.2022 23:15 Ответить
Тому що ЗСУ Люди а не рашиські нелюди мерзотні.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:57 Ответить
Схоже тому що ті хто давав цигарку орку мабуть просто нікого зі своєї родини не ховали.
показать весь комментарий
13.11.2022 00:04 Ответить
то есть в ответ на мародерство кофе, сигареты... это не люди называется, а другим словом
показать весь комментарий
13.11.2022 00:04 Ответить
Дуже цікаво звідки?
показать весь комментарий
12.11.2022 23:22 Ответить
з захоплених складів в кращому разі,про гірший варіант не дуже хочеться думати.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:53 Ответить
Вочевидь - трофейні....
показать весь комментарий
12.11.2022 23:56 Ответить
Склади, пленние, у погібших аптечкі, много в Маруполє, Сєвєродонєцке, Хєрсонє і т.д. плюс колони були розбіти, сколько аккупіровано терріторій
показать весь комментарий
13.11.2022 05:16 Ответить
Підари кацапські!
показать весь комментарий
12.11.2022 23:31 Ответить
А ща це таке турнікети ?
показать весь комментарий
12.11.2022 23:47 Ответить
Не заморочуйся якщо досі не знаєш....
Але якщо дуже цікаво Гугли "CAT application tourniquet" .... або кацапською "турникет".
показать весь комментарий
12.11.2022 23:59 Ответить
Ага, знайшов. Жгут короче.
показать весь комментарий
13.11.2022 00:03 Ответить
Це не жгут, але призначення те й саме, жгутами допотопними кацапи користуються
показать весь комментарий
13.11.2022 00:34 Ответить
Казав же "не заморочуйся" ..... "жгут" .... насмішив ти Рома.
показать весь комментарий
13.11.2022 01:37 Ответить
Он так и называется. - Медицинский турникет. Жгут кровоостанавливающий CAT (Combat-Application-Tourniquet)
показать весь комментарий
13.11.2022 07:32 Ответить
Роман, вы абсолютно правы это просто жгут (как бы он не назывался) которым останавливают кровотечение. А подкалывают вас диванные вояки, для которых автоматный магазин «рожок»….
показать весь комментарий
13.11.2022 16:00 Ответить
Звідкіля звідкіля, у мертвих, або полонених взяли.
показать весь комментарий
13.11.2022 00:26 Ответить
Звідти ж і талани на одному з виродків, надіюсь, що вже дохлому
показать весь комментарий
13.11.2022 01:43 Ответить
В последнее время почти лугандонских мобиков в плен и не брали наверное почти выдохли все.
показать весь комментарий
13.11.2022 07:09 Ответить
Чоботи на передньому, здається, також наші?
показать весь комментарий
13.11.2022 09:12 Ответить
 
 