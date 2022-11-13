РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11142 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
32 525 41

Вот москали так убегали. Голыми!, - воины ВСУ нашли на берегу Днепра свалку российской формы. ВИДЕО

Украинские воины нашли на берегу Днепра кучу российской военной формы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Украинские бойцы нашли у реки на Херсонщине свалку российской формы и оружия. Шлемы с георгиевскими лентами, бронежилеты, оружие, боеприпасы, элементы одностроя. Все это подтверждает признание российских военных в том, что командиры отдавали приказ переодеваться в гражданское и бежать из города, кто как может".

Смотрите также: При освобождении Благодатного ВСУ захватили склад боеприпасов. ВИДЕО

побег (382) ВСУ (6866) Херсонская область (5137)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
показать весь комментарий
13.11.2022 01:10 Ответить
+33
показать весь комментарий
12.11.2022 23:40 Ответить
+32
показать весь комментарий
12.11.2022 23:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
добре якщо ті жаби попливли, а якщо перевдяглись в цивільне - погано
показать весь комментарий
12.11.2022 23:31 Ответить
орки дали драпа по полной...
показать весь комментарий
12.11.2022 23:37 Ответить
Такое уже было на Харьковщине - тоже покидали броню, одежду и автоматы.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:49 Ответить
Так це ж, і є те старе відео ?
Чи можливо я помеляюся, і було то не на Харківщині, а в бік бєлорашки...ще весною.
показать весь комментарий
13.11.2022 07:27 Ответить
Кацапи на тих "георгіївських стрічках" скоро вішатися будуть.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:37 Ответить
и кому это гавно нужно?
показать весь комментарий
12.11.2022 23:37 Ответить
Media is too big. wtf?
показать весь комментарий
12.11.2022 23:37 Ответить
It is Telegram!
показать весь комментарий
12.11.2022 23:39 Ответить
так само - також нічого не побачив,
але розумію за шо хлопці розмову ведуть....
за цю телегу, вже давно розмови йдуть на які ніхто не звертає уваги....
показать весь комментарий
12.11.2022 23:47 Ответить
на які ніхто не "Цензор" не звертає уваги...
показать весь комментарий
12.11.2022 23:57 Ответить
Херсон - это ночной хер в заднице пуцькинда
показать весь комментарий
12.11.2022 23:40 Ответить
А можна не постити лінки на вшивий прикацаплений телеграм? Ви точно впевнені що Дуров не зливає все що може?
показать весь комментарий
12.11.2022 23:40 Ответить
Живемо в Україні, але більшість живе в "какая разница".
показать весь комментарий
13.11.2022 00:28 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 23:40 Ответить
😄😄😄👍👍👍
показать весь комментарий
13.11.2022 00:16 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 23:46 Ответить
Брехня. За здачу "живьем" дают два гектара земли и два раба.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:51 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 23:54 Ответить
шарикофф всегда верит на слово любой антиукраинской пропаганде.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:57 Ответить
Мабуть спідниць та блузок намародерили для конспірації, вітязі билінниє
показать весь комментарий
12.11.2022 23:51 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 23:52 Ответить
ніхт рибалкен у Херсоні років з 3... сказали раки і риби...
нажерлися кацапні - не клюємо, ік... і не кажіть, ік, що вас не попереджали...
показать весь комментарий
12.11.2022 23:53 Ответить
кацапи, а давайте ми вас всіх замандячимо, як сук які прийшли вбивати нас?
показать весь комментарий
13.11.2022 08:05 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 23:59 Ответить
Меняю танк на три новых унитаза. Т-62 не предлагать.
показать весь комментарий
13.11.2022 00:04 Ответить
За даними британської розвідки, виведення російської армії з Херсона завдає «значної репутаційної шкоди» Російській Федерації, оскільки це був єдиний обласний центр, захоплений окупантами з початку війни.
"Відведення військ є публічним визнанням труднощів, з якими стикаються російські війська на західному березі Дніпра", - йдеться в щоденному резюме британського Міністерства оборони, опублікованому в Twitter.
Британські військові припускають, що процес виведення військ почався 22 жовтня 2022 року, коли призначені Росією чиновники в Херсоні закликали мирних жителів покинути місто.
Зазначається, що російські військові, в тому числі в цивільному одязі, можливо, покинули місто разом із заявленими 80 тисячами "евакуйованих" осіб.
показать весь комментарий
13.11.2022 00:13 Ответить
Краще б цих рахітів у полон взяли, а так втекли до своїх кацапських частин.
Технічно Зе влада зробила - спочатку здала Херсон, а тепер через 8 місяців типу
це вони героїчно його звільнили. Самі здали, а тепер типу герої, от тільки за це
життям наших бійців прийшлось заплатити, особливо на початку літа, коли наших
вояків гинуло декілька сотень на день на Донбасі і на Півдні.
показать весь комментарий
13.11.2022 00:15 Ответить
Раша-параша, путін ху4ло, о о о...
показать весь комментарий
13.11.2022 00:43 Ответить
А може орків забрали косміти для вивчення нащадків андрофагів?
показать весь комментарий
13.11.2022 00:53 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 00:56 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 01:10 Ответить
ты какой то ваинственный, весь порохом пропах?
показать весь комментарий
13.11.2022 01:28 Ответить
Подоляцький, з окопу мабуть пишеш гніда
показать весь комментарий
13.11.2022 01:32 Ответить
в них там ферма. З одного боку годують, з іншого лайно забирають. А хлопці трудяца, нє пакладая рук.
показать весь комментарий
13.11.2022 01:54 Ответить
ЗеКоМанді такі потрібні, бо вони слухняні, тому що якщо що то є за що посадити. Обережно Українці не вигодуйте диктатора ЗЕ собі, бо виганяти може виявитись важче ніж януковоча!
P. S. Після Закінчення 2ї світової війни Сер В. Черчіль програв вибори.
показать весь комментарий
13.11.2022 02:04 Ответить
ніколи не приводьте в Київ криворогатих перевертней
ніколи Київ не повірить, шо квартальний мопс захистив Київ...
показать весь комментарий
13.11.2022 05:51 Ответить
Видео старое. Снятое возле Ирпеня. Фейк закинули офф СМИ…

https://t.me/+PrLok3ySBnljZWMy
показать весь комментарий
13.11.2022 06:15 Ответить
Избавились как зэки при побеге от тюремной робы.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:19 Ответить
 
 