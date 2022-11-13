Вот москали так убегали. Голыми!, - воины ВСУ нашли на берегу Днепра свалку российской формы. ВИДЕО

Украинские воины нашли на берегу Днепра кучу российской военной формы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Украинские бойцы нашли у реки на Херсонщине свалку российской формы и оружия. Шлемы с георгиевскими лентами, бронежилеты, оружие, боеприпасы, элементы одностроя. Все это подтверждает признание российских военных в том, что командиры отдавали приказ переодеваться в гражданское и бежать из города, кто как может".

Смотрите также: При освобождении Благодатного ВСУ захватили склад боеприпасов. ВИДЕО