Вот москали так убегали. Голыми!, - воины ВСУ нашли на берегу Днепра свалку российской формы. ВИДЕО
Украинские воины нашли на берегу Днепра кучу российской военной формы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал журналист Андрей Цаплиенко.
Он отметил: "Украинские бойцы нашли у реки на Херсонщине свалку российской формы и оружия. Шлемы с георгиевскими лентами, бронежилеты, оружие, боеприпасы, элементы одностроя. Все это подтверждает признание российских военных в том, что командиры отдавали приказ переодеваться в гражданское и бежать из города, кто как может".
Чи можливо я помеляюся, і було то не на Харківщині, а в бік бєлорашки...ще весною.
але розумію за шо хлопці розмову ведуть....
за цю телегу, вже давно розмови йдуть на які ніхто не звертає уваги....
нажерлися кацапні - не клюємо, ік... і не кажіть, ік, що вас не попереджали...
"Відведення військ є публічним визнанням труднощів, з якими стикаються російські війська на західному березі Дніпра", - йдеться в щоденному резюме британського Міністерства оборони, опублікованому в Twitter.
Британські військові припускають, що процес виведення військ почався 22 жовтня 2022 року, коли призначені Росією чиновники в Херсоні закликали мирних жителів покинути місто.
Зазначається, що російські військові, в тому числі в цивільному одязі, можливо, покинули місто разом із заявленими 80 тисячами "евакуйованих" осіб.
Технічно Зе влада зробила - спочатку здала Херсон, а тепер через 8 місяців типу
це вони героїчно його звільнили. Самі здали, а тепер типу герої, от тільки за це
життям наших бійців прийшлось заплатити, особливо на початку літа, коли наших
вояків гинуло декілька сотень на день на Донбасі і на Півдні.
P. S. Після Закінчення 2ї світової війни Сер В. Черчіль програв вибори.
ніколи Київ не повірить, шо квартальний мопс захистив Київ...
https://t.me/+PrLok3ySBnljZWMy