"Пробуждается матушка-Русь", - в Киеве на территории Лавры поют пророссийские песни. ВИДЕО
12 ноября, на 262-й день открытой агрессии России против Украины, в Киево-Печерской Лавре поют откровенно пророссийские песни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал священник ПЦУ Михаил Емельян.
Он отметил: "На территории Киево-Печерской Лавры в 262-й день полномасштабного российского вторжения молятся о России. Какой ужас!
Меня также удивляют проходящие мимо люди, слышат это все, и – молчат. Неужели не стучит сердце и не болит душа от того, что сделали российские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, Харьковской области и на других временно оккупированных территориях???
Люди, пока вы будете поддерживать тех, кто принадлежит к "церкви" оккупанта?!
Наши защитники Родины отдают свою жизнь защищая государство и народ, а в УПЦ, и что вроде бы не МП, и что предала Украину и сейчас пытается отбелиться от крови гуманитарной "помощью" - все еще молятся о России.
"Колокол плывет, плывет над Россией, Пробуждается матушка-Русь"…
Видео получил от выпускника КПБА, который с друзьями вошел в храм Всех святых печерских в Лавре.
Крысы мавзолейные будут орать это все наше мацкальское...
Шакалы вонючие...Обезьяны ..🦍
плывёёёт на рассиииею...прааабуждааается мааатушка-Русь.
очевидно, що для цих завиваючих сук з москальського станату Русь- це москальська паРаша-ерефiя.
це повний капец... 9-ий рiк вiйни...
рашистське кодло москальського сатанату РПЦ-КДБ все ще в святих Лаврах...
Всего текста не видел но по сути:
Кога голокол Бьет - то беда.
Русь - це Киевская держава.
Потому в єтих словах истина.
Панування українця-руса-арія-скіфа своїй Землі - то найсвятіше право і обов'язок водночасі. Але не тільки орки-москалі його відбирають... ворог хитріший та підліший сидить на нашій шиї.
Єднайтесь - розуму набирайтесь.
плывёёёт на рассиииею...
https://t.me/Chornovil_official/10138 Тарас Чорновіл : "За героїзмом ЗСУ та таким неймовірно вмілим звільненням міста Херсону й розгромом цілої армії на правобережжі ми якось забули про одну закономірність. Люди скандують: "Слава ЗСУ!", але ЗСУ, виконавши завдання, з міста відійдуть, а в місто входять сили ночі... Тобто, підручні Зеленського. І навіть не зовсім та не тільки його. Херсонську область ще давніше віддали правій руці та особливо довіреній особі Азарова Ярославу Янушевичу. Один із стовпів того режиму, душитель економічних та підприємницьких свобод, люстрована особа, нафталіновий викидень минулого. Ви ж пригадуєте цього "юного брєжнєва". Чи на це заслуговують місто й область, які стільки натерпілися горя?"
Об'єктивка від ворога: " С апреля 1996 года работал в органах государственной налоговой службы в должностях от налогового инспектора до директора департамента. С апреля 2003 по март 2014 года занимал руководящие должности в центральных органах исполнительной власти: заместитель Председателя Государственного департамента финансового мониторинга Министерства финансов Украины, заместитель Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины, заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины, заместитель Начальника налоговой милиции , заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины, заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины."
Вас це дивує!? А вас не дивує той факт, що цей осередок руцького мира в центрі України створила наша влада і вона ж його дбайливо оберігає? Чому очевидне завдання влади ви перекладаєте на людей? Можу ще добавити, що якби люди зібралися і пішли б ліквідовувати цей гадюшник, то 100% влада стане на його захист. Чому б вам не глянути на ПРИЧИНУ цього ганебного явища а не на його наслідки? А причиною завжди була і є дотепер наша влада, яка завжди була некраїнською і, на жаль, до деякої міри залишається такою і тепер. А вирішення цього питання є очевидним: ліквідація законодавчо цього проросійського гадюшника.
А в чому ви вбачаєте "проукраїнськість" зелених? Може, в намірах в лютому здати Україну ворогові, що найуспішніше вдалося на Півдні? Чи може в коаліції зеленських з недобитими опіздіжопцями? Чи може у півторах сотнях "слуг"-зрадників? Чи може в числених карних справах проти бойових офіцерів, які завадили владі злити Україну ворогу? Чи може в жодному "слузі", який би захищав Україну в лавах ЗСУ? Чи може в ігноруванні закона про функціонування української мови? Чи може у відключенні 3-х патріотичних каналів?
Причем кое кого на очень долгие сроки !!!
Попи цієї секти, як громадяни України, повинні бути направлені на альтернативну службу, та розбирати завали розбомблених міст та зводити лопатою інженерно-захисні споруди.
Більше цього кодла не повинно існувати. Храми потрібно передати в управління ПЦУ.
Поют всегда несколько женщин, скорей всего своих.
Треба визнати, що УПЦ МП - структура потужна, і зламати її швидко не вдасться.
Тут підходить паралель з визволенням Херсона і ліквідацією пам`ятника Катерині ІІ в Одесі.
Зробити це ударом "в лоб" було неможливо. Дві великі спроби наступати на Херсон закінчились провалом і значними втратами. Спроби пошкодити пам`ятник закінчились притягенням учасників до адміністративної відповідальності. Досягти мети дозволив процес, який військові називають "формовкою" - не атакою безпосередньо на об`єкт зацікавленості, а створенням таких обставин довкола нього, щоб цьому об`єкту, виходячи з характеру навколишнього середовища, не залишалось нічого, окрім зробити "жєст доброй волі". В Херсоні це було зроблено шляхом перерізання транспортних артерій, ураження командних пунктів і складів, серіями дрібних непокоючих атак і малих просувань поперемінно в різних місцях. З Катькою це було зроблено неодноразовими і наполегливими "корегуваннями" зовнішнього вигляду і переважною більшістю голосів за повний демонтаж споруди - на міському електронному опитуванні (хоча пам`ятник ще не демонтовано, однак до того йде, тому "формовка" продовжується).
У випадку з УПЦ МП "жєст доброй волі" неможливий: надто важливу роль для москви відіграє (буде наказ "ні шагу назад"), і надто багато матеріально зацікавлених осіб у складі церковної ієрархії. Отже, діяти треба не на УПЦ МП, а на двох інших "акторів": суспільство і владу. Перше має побачити ворожу і аморальну сутність УПЦ МП, друга - загрозу існування України і численні порушення Закону. Тоді кількість пастви впаде, кількість кримінальних проваджень зросте, і бути у складі УПЦ МП стане небезпечно і неприбутково.
Для реалізації цього можна збирати і широко розголошувати де тільки можливо а) всі факти русофілії та колабораціонізму з боку церковників і пастви УПЦ МП, б) всі факти порушення будь-яких законів з боку церковників УПЦ МП (відмивання грошей, афери з нерухомістю, участь у кримінальних угрупованнях, розбещення неповнолітніх тощо).
Якщо хтось має бажання і фізичні дані для того, щоб ризикнути, можна з'явитись на території Лаври (або інших релігійних споруд, поряд з ними, але в жодному разі не всередині) з українською символікою (капелюх, куртка, шарф, добре помітна стрічка, прапорець), пересуваючись територією Лаври, час від часу голосно вмикати на телефоні Державний Гімн, вдаючи, що це рінгтон. Дуже бажано мати при собі замаскований, постійно увімкнений нагрудний відеорегістратор. Всі напади чортів - фіксувати на відео і оприлюднювати. Біля церков і храмів УПЦ МП розвішувати листівки з написами "Слава Україні", "Слава ЗСУ" та іншими подібними, але без згадки росії. На листівках обов'язково має бути або Герб, або Прапор України. Також можна розміщувати невеликі прапорці або стрічки відповідних кольорів. Факти знищення документувати і теж оприлюднювати.
Запам'ятайте: Стаття 338 Кримінального кодексу України. Наруга над державними символами. Частина 1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України - карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.
При спробі чортів змусити вимкнути Гімн, або зняти зображення Герба чи Прапора - аргументувати тим, що це є державні символи, які не заборонено демонструвати у публічних місцях (не стосується приміщення церкви або храму, тому що хоч воно і є публічним місцем, але там діють деякі свої норми). Спроба зірвати державний символ - це вже щонайменше дві статті, 338 і 296 (***********).
Факти нападу через демонстрацію державних символів - широко разголошувати.
Таким чином у суспільства і представників влади буде формуватись образ УПЦ МП як структури, що є джерелом небезпеки, нестабільності, порушень. Це впливатиме на рішення, що приймаються у спірних ситуаціях.
Если я напьюсь и вспоминая молодость завою "А Ленин - такой молодой и юный октябрь впереди!" - меня что, в тюрьму за это сажать?