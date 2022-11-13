"Пробуждается матушка-Русь", - в Киеве на территории Лавры поют пророссийские песни. ВИДЕО

12 ноября, на 262-й день открытой агрессии России против Украины, в Киево-Печерской Лавре поют откровенно пророссийские песни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал священник ПЦУ Михаил Емельян.

Он отметил: "На территории Киево-Печерской Лавры в 262-й день полномасштабного российского вторжения молятся о России. Какой ужас!

Меня также удивляют проходящие мимо люди, слышат это все, и – молчат. Неужели не стучит сердце и не болит душа от того, что сделали российские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, Харьковской области и на других временно оккупированных территориях???

Люди, пока вы будете поддерживать тех, кто принадлежит к "церкви" оккупанта?!

Наши защитники Родины отдают свою жизнь защищая государство и народ, а в УПЦ, и что вроде бы не МП, и что предала Украину и сейчас пытается отбелиться от крови гуманитарной "помощью" - все еще молятся о России.

"Колокол плывет, плывет над Россией, Пробуждается матушка-Русь"…

Видео получил от выпускника КПБА, который с друзьями вошел в храм Всех святых печерских в Лавре.

