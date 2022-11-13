РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11142 посетителя онлайн
Новости Видео
46 436 258

"Пробуждается матушка-Русь", - в Киеве на территории Лавры поют пророссийские песни. ВИДЕО

12 ноября, на 262-й день открытой агрессии России против Украины, в Киево-Печерской Лавре поют откровенно пророссийские песни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал священник ПЦУ Михаил Емельян.

Он отметил: "На территории Киево-Печерской Лавры в 262-й день полномасштабного российского вторжения молятся о России. Какой ужас!

Меня также удивляют проходящие мимо люди, слышат это все, и – молчат. Неужели не стучит сердце и не болит душа от того, что сделали российские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, Харьковской области и на других временно оккупированных территориях???

Люди, пока вы будете поддерживать тех, кто принадлежит к "церкви" оккупанта?!

Наши защитники Родины отдают свою жизнь защищая государство и народ, а в УПЦ, и что вроде бы не МП, и что предала Украину и сейчас пытается отбелиться от крови гуманитарной "помощью" - все еще молятся о России.

"Колокол плывет, плывет над Россией, Пробуждается матушка-Русь"…

Видео получил от выпускника КПБА, который с друзьями вошел в храм Всех святых печерских в Лавре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Благодарим воинов подразделения "Z": настоятель УПЦ МП работал на предателя во время оккупации Харьковщины, - СБУ. ФОТО

РПЦ (757) УПЦ МП (1578) клерикальное лобби (25) мракобесие (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+138
П*здець логово сатани прямо в Київі...
показать весь комментарий
13.11.2022 02:01 Ответить
+89
Чому до цієї пори,не погрузили московських попів на рейс до москви? За колабораціонізм, треба притягувати до відповідальності, інакше як ми маємо перемогти ворога який нас вбиває? Чому ми панькаємся з ворогом в середині країни,якщо цей ворог вбиває і закликає вбивати наших людей? Наша русофобія ще зовсім недостатня.
показать весь комментарий
13.11.2022 02:04 Ответить
+67
зелена ,жирна, йбана свиня стіфанчюк говоре, що закривати упц мп ще не на часі.
показать весь комментарий
13.11.2022 02:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Уникальные иконы 17 века похитили недавно в Херсонской области..
Крысы мавзолейные будут орать это все наше мацкальское...
Шакалы вонючие...Обезьяны ..🦍
показать весь комментарий
13.11.2022 09:52 Ответить
Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і - мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях??? і не дивує .що весь цей антиукраїнський шабаш робиться під носом "зеленої влади" і органів.котрі вже давно повині цю прорашистську антиукраїнську секту куйла ліквідувати????
показать весь комментарий
13.11.2022 10:00 Ответить
Агов, дебіли73%, так що зараз не на часі критикувати вашу владу?
показать весь комментарий
13.11.2022 10:02 Ответить
Пробуждается? А по-моему наоборот засыпает. 💤 💤 💤 Причём, вечным сном.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:03 Ответить
.

плывёёёт на рассиииею...прааабуждааается мааатушка-Русь.

очевидно, що для цих завиваючих сук з москальського станату Русь- це москальська паРаша-ерефiя.

це повний капец... 9-ий рiк вiйни...

рашистське кодло москальського сатанату РПЦ-КДБ все ще в святих Лаврах...

.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:04 Ответить
Чому ми досі не згуртувались та не винесли до смітника московських попів, які окупували нашу лавру???
показать весь комментарий
13.11.2022 10:20 Ответить
Бо ви терплячі телепні
показать весь комментарий
13.11.2022 10:40 Ответить
когда накроют это фсбшное кубло?Сколько еще нужно железа,чтобы дошло?
показать весь комментарий
13.11.2022 10:32 Ответить
Достаточно клоуна и Ермака что бьі понять где кодло, а так "все схвачено" как говорил Вовк.

Всего текста не видел но по сути:

Кога голокол Бьет - то беда.
Русь - це Киевская держава.

Потому в єтих словах истина.

Панування українця-руса-арія-скіфа своїй Землі - то найсвятіше право і обов'язок водночасі. Але не тільки орки-москалі його відбирають... ворог хитріший та підліший сидить на нашій шиї.

Єднайтесь - розуму набирайтесь.
показать весь комментарий
13.11.2022 14:36 Ответить
що за маячню ти написало? вони спiвають про рассєю, придурку.

плывёёёт на рассиииею...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:02 Ответить
манкурти не мають в голові знання про істину що таке геноцид 300 років як мінімум, тому вони нехай здохнуть від раку, а прекрасна нація зацвіте.
показать весь комментарий
13.11.2022 19:50 Ответить
Це про Херсон ,друже
показать весь комментарий
14.11.2022 00:26 Ответить
не на часі....кажуть
показать весь комментарий
13.11.2022 21:39 Ответить
Колись, після Майдану ми сиділи в барі та напідпитку одна з нас затягнула про Коня, але коли дійшла до слів "как я в расию влюблён" люди поряд повернули голови та з ненависним вигуком подивилися на нашу компанію, одразу слова пісні було змінено на Украину влюблён. А що взагалі казати зараз, просто треба одразу бити в табло.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:40 Ответить
Це то вірно щоб переобувались і молодші навколо "вчились" бути патріотами... Але.. як гадаєте що робити з окупаційною олігократією?
показать весь комментарий
13.11.2022 19:52 Ответить
А де підтвердження того, що це відбулося саме в Лаврі?
показать весь комментарий
13.11.2022 10:48 Ответить
Пісня якась дебільна, як казав класик дебілізму Добкін. Русь це Київська Русь, а Росія це московія, чи Велика Тартарія але ж ні як не Русь. Мапи та справжня історія горять тільки в московії, але ж на Заході все це в недоторканному вигляді. А співати хай їдуть на Расєю, а через декілька років заспівають цю пісню китайцям. Довго будуть співати? Думаю і одного разу не доспівають.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:50 Ответить
Молодчик за знання минулого та патріотичного ставлення до геноцидного москалівства. Вкрали мову, вкрали душу - підсадили потайки на олігократію. Знайомі є з ОУН? Якщо є, що знаєш про чеченські "кампанії"?
показать весь комментарий
13.11.2022 19:55 Ответить
Так-то воно так, але трішечки не так. "Київська Русь" - це вигадка імперця ******* Погодіна з середини 19 ст. Він перший почав писати про "Київську" Русь, щоби паралельно розповідати казки про нібито наявність в Улусі Джучі "суждальської русі", "володимирської русі", "мацковської русі"... Насправді в жодному історичному документі поняття "Київська Русь" НІКОЛИ не зустрічається. Завжди в літописах чи на мапах була просто "Русь", і вона завжди була на території ******** України. Тож не варто підігравати московітським казкарям поширювати іхні отруйні байки.
показать весь комментарий
14.11.2022 12:14 Ответить
Що ви хочете від секти, якщо в держуправлінні отакий бардак?:
https://t.me/Chornovil_official/10138 Тарас Чорновіл : "За героїзмом ЗСУ та таким неймовірно вмілим звільненням міста Херсону й розгромом цілої армії на правобережжі ми якось забули про одну закономірність. Люди скандують: "Слава ЗСУ!", але ЗСУ, виконавши завдання, з міста відійдуть, а в місто входять сили ночі... Тобто, підручні Зеленського. І навіть не зовсім та не тільки його. Херсонську область ще давніше віддали правій руці та особливо довіреній особі Азарова Ярославу Янушевичу. Один із стовпів того режиму, душитель економічних та підприємницьких свобод, люстрована особа, нафталіновий викидень минулого. Ви ж пригадуєте цього "юного брєжнєва". Чи на це заслуговують місто й область, які стільки натерпілися горя?"
******
Об'єктивка від ворога: " С апреля 1996 года работал в органах государственной налоговой службы в должностях от налогового инспектора до директора департамента. С апреля 2003 по март 2014 года занимал руководящие должности в центральных органах исполнительной власти: заместитель Председателя Государственного департамента финансового мониторинга Министерства финансов Украины, заместитель Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины, заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины, заместитель Начальника налоговой милиции , заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины, заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины."
показать весь комментарий
13.11.2022 11:00 Ответить
Зеленський, ганебна ситуація зі святинею (Лаврою ) - це все одно, що у синагагах заправляла б Хезболла! У Почаєві - те саме...
показать весь комментарий
13.11.2022 11:14 Ответить
Гнать поганной метлой.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:17 Ответить
Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і - мовчать.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вас це дивує!? А вас не дивує той факт, що цей осередок руцького мира в центрі України створила наша влада і вона ж його дбайливо оберігає? Чому очевидне завдання влади ви перекладаєте на людей? Можу ще добавити, що якби люди зібралися і пішли б ліквідовувати цей гадюшник, то 100% влада стане на його захист. Чому б вам не глянути на ПРИЧИНУ цього ганебного явища а не на його наслідки? А причиною завжди була і є дотепер наша влада, яка завжди була некраїнською і, на жаль, до деякої міри залишається такою і тепер. А вирішення цього питання є очевидним: ліквідація законодавчо цього проросійського гадюшника.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:37 Ответить
Ну, щодо "деякою мірою залишається неукраїнською дотепер" ви, певно, обмовилися. Чи ви справді вважаєте, що зелена влада є більш "проукраїнською", ніж була за часів Ющенка або Порошенка? Серйозно???
А в чому ви вбачаєте "проукраїнськість" зелених? Може, в намірах в лютому здати Україну ворогові, що найуспішніше вдалося на Півдні? Чи може в коаліції зеленських з недобитими опіздіжопцями? Чи може у півторах сотнях "слуг"-зрадників? Чи може в числених карних справах проти бойових офіцерів, які завадили владі злити Україну ворогу? Чи може в жодному "слузі", який би захищав Україну в лавах ЗСУ? Чи може в ігноруванні закона про функціонування української мови? Чи може у відключенні 3-х патріотичних каналів?
показать весь комментарий
14.11.2022 12:01 Ответить
Давно пора пересажать тот гадюшник !!!!
Причем кое кого на очень долгие сроки !!!
показать весь комментарий
13.11.2022 11:47 Ответить
УПЦ МП як філія РПЦ-ФСБ повинна бути офіційно заборонена на території України.
Попи цієї секти, як громадяни України, повинні бути направлені на альтернативну службу, та розбирати завали розбомблених міст та зводити лопатою інженерно-захисні споруди.
Більше цього кодла не повинно існувати. Храми потрібно передати в управління ПЦУ.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:55 Ответить
храми треба повернути в управління ПЦУ, це наші храми, які обсіли біси з мп.
показать весь комментарий
14.11.2022 00:18 Ответить
Гасить пидоров кацапских.
показать весь комментарий
13.11.2022 12:16 Ответить
підарьйо свинособаче! знищити виродків!!!💯☦
показать весь комментарий
13.11.2022 12:28 Ответить
Это вполне может быть специальная провокация.
показать весь комментарий
13.11.2022 12:45 Ответить
Не. Они эту песню пели часто до февраля. Максимум что может быть - это новости напутали что-то с датой)).
Поют всегда несколько женщин, скорей всего своих.
показать весь комментарий
13.11.2022 13:44 Ответить
МЕНЯ УДИВЛЯЕТ ЧАСТО СОПЛЕЖЕВАНИЕ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ ! НЕУЖЕЛИ МАЛО ТОГО ЧТО СДЕЛАЛА ПАРАША С НАШЕЙ СТРАНОЙ А СПОСОБСТВУЕТ ЭТОМУ И СУПЕР ТЕРПИМОСТЬ УКРАИНЦЕВ . ВЗЯТЬ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОНЧИК И РАСПЫЛИТЬ В ЭТИ ХРЮКАЮЩИЕ РАСЕЙСКИЕ МОРДЫ ....
показать весь комментарий
13.11.2022 12:55 Ответить
логово врага прямо в центре Киева!почему их до сих пор не зачистили?!
показать весь комментарий
13.11.2022 13:29 Ответить
Про Почаїівську лавру щось не чути, а там кубло таке, що навіть у Києві не снилось(
показать весь комментарий
13.11.2022 22:29 Ответить
Ось наглядно,чому Україні так тяжко,всі ті хто знаходиться на тій службі чекають з нетерпінням карлика---це очевидно!!!!
показать весь комментарий
13.11.2022 13:33 Ответить
Так или иначе митрополит Онуфрий осудил вторжение раши в Украину в первые его часы, а прихожан-сепаратистов можно привлечь к ответственности за пособничество врагу
показать весь комментарий
13.11.2022 13:44 Ответить
А згадування в молитвах гундяя, який продовжує "благословляти" орків на вбивство українців - це не сепаратизм???
показать весь комментарий
14.11.2022 11:48 Ответить
"Формовка" УПЦ МП

Треба визнати, що УПЦ МП - структура потужна, і зламати її швидко не вдасться.

Тут підходить паралель з визволенням Херсона і ліквідацією пам`ятника Катерині ІІ в Одесі.

Зробити це ударом "в лоб" було неможливо. Дві великі спроби наступати на Херсон закінчились провалом і значними втратами. Спроби пошкодити пам`ятник закінчились притягенням учасників до адміністративної відповідальності. Досягти мети дозволив процес, який військові називають "формовкою" - не атакою безпосередньо на об`єкт зацікавленості, а створенням таких обставин довкола нього, щоб цьому об`єкту, виходячи з характеру навколишнього середовища, не залишалось нічого, окрім зробити "жєст доброй волі". В Херсоні це було зроблено шляхом перерізання транспортних артерій, ураження командних пунктів і складів, серіями дрібних непокоючих атак і малих просувань поперемінно в різних місцях. З Катькою це було зроблено неодноразовими і наполегливими "корегуваннями" зовнішнього вигляду і переважною більшістю голосів за повний демонтаж споруди - на міському електронному опитуванні (хоча пам`ятник ще не демонтовано, однак до того йде, тому "формовка" продовжується).

У випадку з УПЦ МП "жєст доброй волі" неможливий: надто важливу роль для москви відіграє (буде наказ "ні шагу назад"), і надто багато матеріально зацікавлених осіб у складі церковної ієрархії. Отже, діяти треба не на УПЦ МП, а на двох інших "акторів": суспільство і владу. Перше має побачити ворожу і аморальну сутність УПЦ МП, друга - загрозу існування України і численні порушення Закону. Тоді кількість пастви впаде, кількість кримінальних проваджень зросте, і бути у складі УПЦ МП стане небезпечно і неприбутково.

Для реалізації цього можна збирати і широко розголошувати де тільки можливо а) всі факти русофілії та колабораціонізму з боку церковників і пастви УПЦ МП, б) всі факти порушення будь-яких законів з боку церковників УПЦ МП (відмивання грошей, афери з нерухомістю, участь у кримінальних угрупованнях, розбещення неповнолітніх тощо).

Якщо хтось має бажання і фізичні дані для того, щоб ризикнути, можна з'явитись на території Лаври (або інших релігійних споруд, поряд з ними, але в жодному разі не всередині) з українською символікою (капелюх, куртка, шарф, добре помітна стрічка, прапорець), пересуваючись територією Лаври, час від часу голосно вмикати на телефоні Державний Гімн, вдаючи, що це рінгтон. Дуже бажано мати при собі замаскований, постійно увімкнений нагрудний відеорегістратор. Всі напади чортів - фіксувати на відео і оприлюднювати. Біля церков і храмів УПЦ МП розвішувати листівки з написами "Слава Україні", "Слава ЗСУ" та іншими подібними, але без згадки росії. На листівках обов'язково має бути або Герб, або Прапор України. Також можна розміщувати невеликі прапорці або стрічки відповідних кольорів. Факти знищення документувати і теж оприлюднювати.

Запам'ятайте: Стаття 338 Кримінального кодексу України. Наруга над державними символами. Частина 1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України - карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

При спробі чортів змусити вимкнути Гімн, або зняти зображення Герба чи Прапора - аргументувати тим, що це є державні символи, які не заборонено демонструвати у публічних місцях (не стосується приміщення церкви або храму, тому що хоч воно і є публічним місцем, але там діють деякі свої норми). Спроба зірвати державний символ - це вже щонайменше дві статті, 338 і 296 (***********).

Факти нападу через демонстрацію державних символів - широко разголошувати.

Таким чином у суспільства і представників влади буде формуватись образ УПЦ МП як структури, що є джерелом небезпеки, нестабільності, порушень. Це впливатиме на рішення, що приймаються у спірних ситуаціях.
показать весь комментарий
13.11.2022 15:01 Ответить
ну катьку-то труханов перенесе до парку історії імперіалізму ще, курва, буде там шкільні екскурсії хотіти проводити. Сподіваюся що школяри обпишуть цю розбещену кобилу нехорошими словами. На хиба нам парк історії чужого імперіалізму, в якому очільники загарбників, що тут все псули і нищили будуть представлені, як "основатєлі і просвєтітєлі", мовляв без них, українці би пропали. Якось не пропали без них, пропадати стали, як раз коли вони приперлися.
показать весь комментарий
14.11.2022 00:22 Ответить
Почему СБУ дрочит и не наводит порядок.
показать весь комментарий
13.11.2022 15:56 Ответить
Мы ведь любим терпеть беспредел....коррупция, сепаратизм, кумовство и т.п. все стерпим...уж такие мы...
показать весь комментарий
13.11.2022 16:16 Ответить
Все це попівське-мирянське "поющєє кодло" треба брати "на карандаш" і притягувати до аідповідальності.
показать весь комментарий
13.11.2022 16:18 Ответить
Та який там олівець?!!! Требі їх одним фугасом. А сбу розігнати.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P93ntF5OwzM
показать весь комментарий
13.11.2022 18:57 Ответить
Сколько людей погибло за всю историю большинства религий под эгидой этих самых религий. То, как религия постоянно используется для политических целей, как жирно обогащаются высшие эшелоны религиозных институтов, да и просто многие попы в церквях... Как много раз облажалась православная церковь, сколько людей сожгла на костре католическая церковь и сколько маленьких мальчиков изнасиловали католические священники (и наверняка продолжают насиловать)... И это я ещё глубоко не копал мусульманство или Тору. https://site.ua/konstantin.akopyan/religiya-eto-zlo-i-nevezestvo-amin-i7nemmq
показать весь комментарий
13.11.2022 19:07 Ответить
світська влада завжди намогається підкорити собі ще й духовну, щоб мати цілу повноту влади і вирішувати що правильно що ні, творити злочини іменем Бога, звісно ж розставляють свої люди, які до духовності мають відношення меньше ніж кінь до опери. Часом це їм вдається, часом ні.
показать весь комментарий
14.11.2022 00:26 Ответить
таке враження, що Лавра та інші українські церкви окуповані московським патріархатом
показать весь комментарий
14.11.2022 08:50 Ответить
А хіба ні?
показать весь комментарий
14.11.2022 11:41 Ответить
Ось де СБУ неоране поле для діяльності...
показать весь комментарий
14.11.2022 08:52 Ответить
СБУ сама є полем неораним для чисток.
показать весь комментарий
14.11.2022 11:44 Ответить
От же ж бл@дський гадюшник. Розвели фсб-шне кубло в Україні! А ми ще дивуємося, як могли так Південь злити? Та отак і змогли, бо одні - відверті вороги, а іншим "какаяразніца".
показать весь комментарий
14.11.2022 11:40 Ответить
на месте Хйла песенку то надо бы и запретить, а то звон обычно похоронный, а Русь как известно - Киевская. но если таки прикроют лавочку то вообще отлично. сами отпелись сами похоронились.
показать весь комментарий
14.11.2022 11:49 Ответить
НЕ пии...деть нужно, собрать корректным образом оформленные доказательства и писать заявление в полицию.
Если я напьюсь и вспоминая молодость завою "А Ленин - такой молодой и юный октябрь впереди!" - меня что, в тюрьму за это сажать?
показать весь комментарий
14.11.2022 11:50 Ответить
а що там робить натовп який це все слухає???
показать весь комментарий
14.11.2022 12:09 Ответить
засланые агенты исполняют, почему нет
показать весь комментарий
14.11.2022 21:05 Ответить
Страница 3 из 3
 
 