13 489 27

Российский танкист рассказывает о больших потерях техники в Херсонской области: "Каждый день груз-200, груз-300… Нас тут всего 2 экипажа… Остальные восьмидесятки (танки Т-80), 12 танчиков наши - расп#здошили", - перехват ГУР. АУДИО

В Херсонской области оккупант-танкист с позывным Турист рассказывает о больших потерях техники и постоянном огневом поражении от ВСУ.

Новый перехват разговора российского оккупанта опубликовало Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

разведка (4223) перехват (351) Херсонская область (5137)
+18
13.11.2022 09:30 Ответить
13.11.2022 09:30 Ответить
+18
13.11.2022 09:41 Ответить
13.11.2022 09:41 Ответить
+17
З рівня розмови - з нами воює тільки російська високодуховна російська інтелігенція вихована на творах Пушкіна І Достоєвського.
13.11.2022 09:44 Ответить
13.11.2022 09:44 Ответить
13.11.2022 09:30 Ответить
13.11.2022 09:30 Ответить
13.11.2022 09:41 Ответить
13.11.2022 09:41 Ответить
Гордится воровством?
показать весь комментарий
13.11.2022 09:54 Ответить
дякую... бідний єнот...
показать весь комментарий
13.11.2022 10:15 Ответить
А що з єнотом сталось??
показать весь комментарий
13.11.2022 09:56 Ответить
я надеюсь, что он таки вырвался от похитетелей-долбо*** и вернулся домой...(или на пути к дому)
показать весь комментарий
13.11.2022 09:58 Ответить
13.11.2022 11:25 Ответить
13.11.2022 11:25 Ответить
Пральні машинки закінчилися, а прати треба. То ж хоч єнот...
показать весь комментарий
13.11.2022 11:47 Ответить
Хотів відтягнутися а тут вітер з ******* .
показать весь комментарий
13.11.2022 09:31 Ответить
Разговорчивый труп.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:32 Ответить
Зараз в коментарях повинні з*явитись хахло-кацапські істоти, які почнуть звиздіти, що всі ці розмови це постановка бєндєровцов.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:33 Ответить
Ще з літа усі писали СБУ, що це вони спонсори постановки. Я навіть новини від загону Прада закрила,бо реально відчуття що сценарій
показать весь комментарий
13.11.2022 10:17 Ответить
А ти шо думав?
показать весь комментарий
13.11.2022 09:41 Ответить
З рівня розмови - з нами воює тільки російська високодуховна російська інтелігенція вихована на творах Пушкіна І Достоєвського.
13.11.2022 09:44 Ответить
13.11.2022 09:44 Ответить
Кацапи, не хвилюйтесь! Здохните УСІ!
показать весь комментарий
13.11.2022 09:49 Ответить
13.11.2022 09:57 Ответить
13.11.2022 09:57 Ответить
Накладочка ... діди погано ваєвалі раз фашистів повен світ проти рашки став
показать весь комментарий
13.11.2022 10:00 Ответить
Гурт Kozak System презентував нову пісню про Херсон https://youtu.be/TfHZ5P5ciyk

Це зворушлива пісня презентована сьогодні прямо на заправці... Слухати всім! Пісня до сліз... Пробирає..
показать весь комментарий
13.11.2022 10:06 Ответить
13.11.2022 10:24 Ответить
13.11.2022 10:24 Ответить
У всіх орків говор якийсь зеківський...блотота
мокшаньська....
показать весь комментарий
13.11.2022 10:29 Ответить

А ось вам і ложка дьогтю в бочці меду. За героїзмом ЗСУ та таким неймовірно вмілим звільненням міста й розгромом цілої армії на правобережжі ми якось забули про одну закономірність. Люди скандують: "Слава ЗСУ!", але збройні сили, виконавши завдання, з міста відійдуть, а в місто входять сили ночі... Тобто, підручні Зеленського. І навіть не зовсім та не тільки його. Херсонську область ще давніше віддали правій руці та особливо довіреній особі Азарова Ярославу Янушевичу. Один із стовпів того режиму, душитель економічних та підприємницьких свобод, люстрована особа, нафталіновий викидень минулого. Ви ж пригадуєте цього "юного брєжнєва".

Чи на це заслуговують місто й область, які стільки натерпілися горя?
показать весь комментарий
13.11.2022 10:32 Ответить
А ось вам і ложка дьогтю в бочці меду. За героїзмом ЗСУ та таким неймовірно вмілим звільненням міста й розгромом цілої армії на правобережжі ми якось забули про одну закономірність. Люди скандують: "Слава ЗСУ!", але збройні сили, виконавши завдання, з міста відійдуть, а в місто входять сили ночі... Тобто, підручні Зеленського. І навіть не зовсім та не тільки його. Херсонську область ще давніше віддали правій руці та особливо довіреній особі Азарова Ярославу Янушевичу. Один із стовпів того режиму, душитель економічних та підприємницьких свобод, люстрована особа, нафталіновий викидень минулого. Ви ж пригадуєте цього "юного брєжнєва".

Чи на це заслуговують місто й область, які стільки натерпілися горя?
13.11.2022 10:33 Ответить
13.11.2022 10:33 Ответить
13.11.2022 11:35 Ответить
13.11.2022 11:35 Ответить
сміється той, хто крайній.... недовго вам, свинособаки! оттоді посміємось!!!🐙
показать весь комментарий
13.11.2022 12:07 Ответить
Яка сумна новина.
показать весь комментарий
13.11.2022 13:05 Ответить
 
 