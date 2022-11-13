Российский танкист рассказывает о больших потерях техники в Херсонской области: "Каждый день груз-200, груз-300… Нас тут всего 2 экипажа… Остальные восьмидесятки (танки Т-80), 12 танчиков наши - расп#здошили", - перехват ГУР. АУДИО
В Херсонской области оккупант-танкист с позывным Турист рассказывает о больших потерях техники и постоянном огневом поражении от ВСУ.
Новый перехват разговора российского оккупанта опубликовало Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
Це зворушлива пісня презентована сьогодні прямо на заправці... Слухати всім! Пісня до сліз... Пробирає..
мокшаньська....
А ось вам і ложка дьогтю в бочці меду. За героїзмом ЗСУ та таким неймовірно вмілим звільненням міста й розгромом цілої армії на правобережжі ми якось забули про одну закономірність. Люди скандують: "Слава ЗСУ!", але збройні сили, виконавши завдання, з міста відійдуть, а в місто входять сили ночі... Тобто, підручні Зеленського. І навіть не зовсім та не тільки його. Херсонську область ще давніше віддали правій руці та особливо довіреній особі Азарова Ярославу Янушевичу. Один із стовпів того режиму, душитель економічних та підприємницьких свобод, люстрована особа, нафталіновий викидень минулого. Ви ж пригадуєте цього "юного брєжнєва".
Чи на це заслуговують місто й область, які стільки натерпілися горя?
Чи на це заслуговують місто й область, які стільки натерпілися горя?