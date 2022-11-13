Российский танкист рассказывает о больших потерях техники в Херсонской области: "Каждый день груз-200, груз-300… Нас тут всего 2 экипажа… Остальные восьмидесятки (танки Т-80), 12 танчиков наши - расп#здошили", - перехват ГУР. АУДИО