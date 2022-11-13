Железобетонный забор с колючей проволокой: на Волыни возводят стену на границе с Беларусью. ВИДЕО

В Офисе президента обнародовали видео того, как строится стена на границе с Беларусью (Волынская область). На кадрах заметно возведен забор с колючей проволокой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Так строится стена на границе Волынской области с Беларусью – железобетонный забор с колючей проволокой", - написал Тимошенко.

При этом он подчеркнул, что это один из элементов инженерных ограждений, которые обустраивают для защиты границы.

"Конечно, работы идут не только на Волыни. Это касается всех регионов, граничащих с Беларусью и Россией", - добавил Тимошенко.

