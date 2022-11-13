Железобетонный забор с колючей проволокой: на Волыни возводят стену на границе с Беларусью. ВИДЕО
В Офисе президента обнародовали видео того, как строится стена на границе с Беларусью (Волынская область). На кадрах заметно возведен забор с колючей проволокой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.
"Так строится стена на границе Волынской области с Беларусью – железобетонный забор с колючей проволокой", - написал Тимошенко.
При этом он подчеркнул, что это один из элементов инженерных ограждений, которые обустраивают для защиты границы.
"Конечно, работы идут не только на Волыни. Это касается всех регионов, граничащих с Беларусью и Россией", - добавил Тимошенко.
Зараз, навіть повному ідіоту зрозуміло, що звідти йде загроза військового характеру.
Не нелегали з дрг можуть полізти, а ворожа армія.
Потрібен не паркан, а ешелонована система оборони!
Мінні поля, облаштовані позиції для піхоти, артилерії, танків.
замість того, щоб від них відгороджатися.
"Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, тому проєкт "Стіна" був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації.
Про це в інтерв'ю http://LB.ua LB.ua заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило "Дивує і шокує, коли частина людей розповсюджує зневажливе ставлення до глобального безпекового проєкту країни. Особливо що для цього використовуються російський наратив і фейки", - бойовий генерал Будило
Будешь сидеть, мудень!