Железобетонный забор с колючей проволокой: на Волыни возводят стену на границе с Беларусью. ВИДЕО

В Офисе президента обнародовали видео того, как строится стена на границе с Беларусью (Волынская область). На кадрах заметно возведен забор с колючей проволокой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Так строится стена на границе Волынской области с Беларусью – железобетонный забор с колючей проволокой", - написал Тимошенко.

При этом он подчеркнул, что это один из элементов инженерных ограждений, которые обустраивают для защиты границы.

"Конечно, работы идут не только на Волыни. Это касается всех регионов, граничащих с Беларусью и Россией", - добавил Тимошенко.

+51
На самом деле забор Яценюка был рассчитан только на то чтобы кто попало через границу не шастал. Как в принципе и любой забор. И эффективность проволочного забора такая же самая как и бетонного - против людей - весьма высокая, а против танка - никакая.
13.11.2022 13:07 Ответить
+32
это наше отношение к ***********. БРАВО !!!!
13.11.2022 13:02 Ответить
+25
не заважайте придуркуватій Мосьці самоутверджуватись...
p.s. Яценюк- найкращий прем'єр-міністр із усіх, що були, але Рукзакяна йому не пробачу.
13.11.2022 13:20 Ответить
Что это за вороватое чмо с бегающими глазками и руками в карманах, которое говорит "Бєларусія" и инспектирует погранцов?
13.11.2022 13:12 Ответить
А поки воїни життя віддають за звільнення від окупантів, на Волині спокійно проповідують московські попи, фсбешники в рясах, це нормально? Місто Володимир-Волинський, де багато військових і багато загинуло у війні проти росії - окуповане московськими попами... Вони ззовні звичайно перефарбувалися, але ж так не може бути... Пропоганда під час війни - це зброя. Чому зброя ворога під час війни, вільно працює в Україні?
13.11.2022 13:13 Ответить
Яка Волинь? Тут в Лаврі пісеньки кацапські співають
13.11.2022 13:25 Ответить
Як би ж то тільки Лавра в Києві, а Лавра в Почаєві ще є....
13.11.2022 14:54 Ответить
Хочу нагадати,що саме ЦЕЙ типок Кірюша прислуговував на богослужінні ОНУФРІЮ.
13.11.2022 16:12 Ответить
Ну не безпілотники ж хлопцям закуповувати! На них хрін заробиш, а хлопцям треба грошей
13.11.2022 13:14 Ответить
13.11.2022 13:15 Ответить
Стіна в нинішніх реаліях виглядає дивно. Сподіваюсь десь там ставлять бетонні ДОТи, це виглядає набагато доречнішим
13.11.2022 13:16 Ответить
що за черговий хмир небритий, невже духовний брат "араХламії"?
13.11.2022 13:19 Ответить
Нужно кролика позвать. На первой стене он стал миллиардером, а на второй станет дважды миллиардером.
13.11.2022 13:19 Ответить
що не свіжо вилуплене ко-ко, то інвалід розумової діяльності у 3-му поколінні. Тужся дабл кугуте із хРанції, подарує тобі ОПа, панталони мами Рими із автографом.
13.11.2022 13:31 Ответить
Ты уже со свинарника вылезло. Теперь иди в курятник, птичка певчая.
13.11.2022 13:35 Ответить
І кудись пропали "крикуни", що звірі не пройдуть!
13.11.2022 13:20 Ответить
от "хороших "соседей лучше отгородиться заборами минными полями и прочими преградами ...бульбаши стадо овец в стойло
13.11.2022 13:21 Ответить
Це добре. Шенгенська зона має бути відокремлена від філіалу мордора.
13.11.2022 13:22 Ответить
На фото ьуло видно, що вони ямкі під стовпи лопатою копають. Охренітельна міць стінки.....
13.11.2022 13:26 Ответить
Нужно в уровень забора со стороны Украины - засыпать землей и строить еще выше - еще забор и так ступеньками настроить и у Украины будет стратегическая высота с которой все будет видно внизу, а с той стороны невозможно будет ни проехать ни пройти. Камерами и датчиками завешать еще и мин море и перед забором выбросить шланги и создать болта, чтобы все тонуло в грязи.
13.11.2022 13:27 Ответить
Это либо дурость, либо коррупция, либо обман спонсора этого строительства. Толку ноль.
13.11.2022 13:28 Ответить
Ця огорожа від нелегалів і не більше.
13.11.2022 13:29 Ответить
Якщо нелегал з мозгами лося, тоді да, але навряд.
13.11.2022 13:38 Ответить
а когда будет ров с морозостойкими крокодилами ?
13.11.2022 13:34 Ответить
Кордон кордоном, треба в головах міняти кордони. Поки все російське а особливо мова не буде визнана загрозою національній безпеці, мами не перестануть вчити і говорити в домах кацапської, Україна буде барахтатись і важко буде вибратись з лайна
13.11.2022 13:36 Ответить
Паркан з стіною теж потрібен. Поляки, литовці не дурніші від нас, і американські бригади там стоять але паркани роблять. Хлопці що там стоять кажуть що тільки чекають щоб з ********* щось рушилось до нас, руки *********, русофобія і бульбофобія в них зашкалює. Чекають офіційноі причини вдарити по бєларускіх аеродромах і залізничних мостах.
13.11.2022 13:49 Ответить
Я розумію що хочеться написати круто , із застосуванням якихось словечок грамотних , але для хера писати що у наших воїнів "зашкалює фобія" ? Кого вони бояться ? Ненависть у воїнів до кацапні та бульбашів є як і у інших українців , але оцього : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%97 - тобто "фобії" думаю що днем з вогнем не знайти ! І ради Бога - не плутайте офіційний наказ із підставою (( підстав ударити по аеродромах у нас вище даху - наказу це робити не віддають ((
14.11.2022 00:54 Ответить
З пріорітетністю проблеми?
Зараз, навіть повному ідіоту зрозуміло, що звідти йде загроза військового характеру.
Не нелегали з дрг можуть полізти, а ворожа армія.
Потрібен не паркан, а ешелонована система оборони!
Мінні поля, облаштовані позиції для піхоти, артилерії, танків.
13.11.2022 13:51 Ответить
Є там все, не панікуй
13.11.2022 15:43 Ответить
Тоді якого ... кошти з пустого бюджету ще на цей непотріб витрачати?
13.11.2022 21:31 Ответить
Це потрібна справа а не непотріб
13.11.2022 21:46 Ответить
Не пройшло і року війни, як Україна почала підозрювати. Що білорусь не дружня країна....
13.11.2022 13:53 Ответить
в білорусь треба було зайти, вбити лукашеко і поставити тіхановську.

замість того, щоб від них відгороджатися.
13.11.2022 13:58 Ответить
Дурепу Тіхановську? Цю операцію поручаємо тобі...
13.11.2022 19:59 Ответить
Безполезное сооружение, кошкой сривается проволока а стену одним висрелом валется, опять бабки у..**** пилит и нихто ему ничего не отпилит, раз и наасегда
13.11.2022 14:11 Ответить
К Тимошенко жестко пиарят
13.11.2022 14:55 Ответить
Раз бульбаші протестують значить все по темі.
13.11.2022 14:55 Ответить
ну тут хоть видна работа!кулявлобный мудагон а где твой забор кролятина??????????.........................
13.11.2022 15:05 Ответить
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, - генерал-майор Бідило
Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, тому проєкт "Стіна" був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації.

Про це в інтерв'ю http://LB.ua LB.ua заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило "Дивує і шокує, коли частина людей розповсюджує зневажливе ставлення до глобального безпекового проєкту країни. Особливо що для цього використовуються російський наратив і фейки", - бойовий генерал Будило
Джерело:
13.11.2022 15:59 Ответить
Дуже шкода, що така інформація маловідома українцям. Я візьму її собі на замітку. Думаю, придуаки з 95 кварталу не малу роль зіграли для зомбі народу проти стіни. Зато хаб і сральні на чангарі вони збудували.
13.11.2022 20:13 Ответить
Ненавижу ідіотів. Яценюк мудрий, передбачливий прем'єр перший сказав, що від таких сусідів треба стіну. Стіни поробили прибалтійські країни, Польща. І Яценюк би зробив, якби не хейтери українського маштабу 95 квартал, і такі як вони. Виділено було кілька мільйонів гривень. А знаєте скільки ЗЕ сказав, що виділяється? 2 мільярди. Відчуваєте різницю...
13.11.2022 20:08 Ответить
Яценюк був би мудрим, якби збудував стіну! Витратили близько 1,2 млрд грн., відрапортували 52% завершення проекту, а збудували майже ні**я! Бо яйценюх казнокрад ще той був! Так само як крали на Широкому Лані, на Богданах і ьагатьох інших схемах Порошенка та його прибічників!
14.11.2022 02:25 Ответить
Кірюшина пика завжди з'являється там де "пахне" грошима та змогою їх "освоіти".
13.11.2022 16:06 Ответить
Йому поручили таку роботу, освоювати гроші.
13.11.2022 20:15 Ответить
Для РЗСО - на 5 секунд. Скіки грошей - краще купували ПНВ 4 покоління для війскових.
13.11.2022 17:48 Ответить
Яценюк відпочиває. Чергове в ОЧЬКОвтіратєльство від "влади".
13.11.2022 17:58 Ответить
кретино идиото- бачив відосік, стовбчики залізобетоні закопують на метр в глиб-що воно витримає? невже не ясно ставьте єкскаватор драглайн і рийте траншею метрів п``ять глибиною, грунтові води заповнять її і ніяка техніка не пройде, а понтонів мабуть після Дарьївки, Львово, Іванівки в Херсоні та Білогорівки на Донетчині вже в кацапа немає
13.11.2022 19:54 Ответить
от шкода, що ви там не керуете.
13.11.2022 20:05 Ответить
для того щоб визначити довбойобізм Тимошенка єнд Компані не треба бути академіком- для мене достатньо 30 років стажу у будівництві (пять років будівництва зрошувальних систем до речі на Херсонщіні) та двохрічного стажу механіком водіем танку Т-62
13.11.2022 21:31 Ответить
Так це вони виставляють як нездоланний захист як виправдання для довбойобів чи лохів, кому як до вподоби, а самі бюджетні кошти спиляють по повній.
13.11.2022 21:39 Ответить
Дивимся фото. В основному так і є. Ще б ягід терну накидати)))
06.04.2023 11:23 Ответить
тимоха решил освоить еще и велике стиневництво.
Будешь сидеть, мудень!
13.11.2022 23:40 Ответить
Не все там так гарно (кордон України з Белоруссю), є кордон йде через ліс, через сіла, в деяких випадках кордон не визначений сторонами + - 5 км. Зараз не знаю, треба робити цей паркан, гарно виглядає, а в комплекті з ровом з водою зовсім файно.
14.11.2022 02:02 Ответить
приїхав подивитися "що ще можна вкрасти"
14.11.2022 07:31 Ответить
Ще років сім тому писав що треба в ту канаву на Сході (вже викопану) накидати ягід терну. Вже б мали гарний живопліт... Можна і там так зробити
15.11.2022 13:25 Ответить
