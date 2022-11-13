РУС
Российского зека - "вагнеровца", сдавшегося в плен в ВСУ, а затем опять попавшего в руки россиян, жестоко убили. ВИДЕО 18+

Опубликовано видео убийства россиянами бывшего заключенного Евгения Нужина. Мужчина воевал в ЧВК "Вагнер", сдался в плен ВСУ, а затем во время обмена снова попал к российским захватчикам. Внимание! Видео содержит сцену насилия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Медуза" и "Gulagu.NET".

"Источник из "ЧВК Вагнера" направил нам жуткие кадры жестокой внесудебной расправы над осужденным Евгением Нужным. Этот заключенный из ВК строгого режима был завербован как наемник Евгения Пригожина и отправлен на территорию Украины, где почти сразу попал в Украину". – говорится в сообщении.

Впоследствии Нужин дал интервью журналисту Юрию Бутусову, выступил против Путина и заявил, что решил воевать на стороне Украины. Он рассказал, что был приговорен к 24 годам за убийство человека в 1999 году, а еще четыре года якобы получил за попытку бегства.

По словам Нужина, летом в их колонию прилетел бизнесмен Евгений Пригожин, чтобы вербовать заключенных для участия в войне в Украине. Нужин утверждал в интервью, что "давно решил сдаться и хочет воевать на стороне украинцев в российском легионе. Он также говорил, что у него в Украине живут родственники".

Вечером 12 ноября телеграмм-канал, который связывают с ЧВК Вагнера, опубликовал видео, на котором, как утверждается, показано убийство бывшего узника Евгения Нужина. В телеграмм-канале убийство называют "наказанием предателя".

По информации СМИ, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утром 13 ноября назвал ролик "прекрасной режиссерской работой".

"В этом шоу видно, что (Нужин) не обрел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми", - цитирует Пригожина пресс-служба его компании.

+104
Папе римскому и Маску покажите рузкий гуманизм
показать весь комментарий
13.11.2022 13:30 Ответить
+78
Папі римському покажить най це прокоментує
показать весь комментарий
13.11.2022 13:31 Ответить
+73
Какая креативная реклама для желающих получить паспорт с курицей.
показать весь комментарий
13.11.2022 13:27 Ответить
Блін, люди пишут, що типу хто винен що його віддали, треба було лишити і т.д. Блін, да це зек зі сроком 20+, який прекрасно знає як брехати, як брехали про навчання інші кацапи. Він сказав, що готовий воювати за Україну і вже ви його готові прийняти і пробачити? - ви блін лохи значить.
показать весь комментарий
14.11.2022 08:53 Ответить
Вот-вот - это зек.
И их в России как собак не резанных.
И в плен их можно больше не ждать.
Как и их откровений, на камеру, про нелюбовь к Путину и войне тоже.
показать весь комментарий
14.11.2022 10:11 Ответить
Тут ключове не зек, а що воно навчене гарно брехати коли треба і не треба, як і більшість кацапів, які потрапляють в полон. А коли грабували і убивали, то це інше типу у них і їх силою не тягли на війну, вони добре знали куди їдуть. Поміняли і біс з ним, знав куди їде і не треба розпускти соплі за ним, українців треба жаліти, а це бидло брехливе обмінний фонд на українців і не більше.
показать весь комментарий
14.11.2022 14:40 Ответить
Тогда, после его интервью Бутусову, нужно было сказать - Вы прослушали русского агента брехуна.
А вместо этого преподнесли его интервью как борца с путинским режимом, а потом слили.

Я нисколько не оправдываю русских зеков, которые пошли в Вагнер.
Я констатирую факт - после этого случая, можете пленных зеков не ждать, они будут грызть до конца.
И для них подорвать себя гранатой и прихватить с собой пару украинских войнов будет приятнее, чем кувалдой по голове.

В этом была единственная цель Пригожина, при создании этого ролика.
показать весь комментарий
14.11.2022 15:04 Ответить
"11 ноября находился на улицах Киева"

" сдался в плен ВСУ, а затем во время обмена снова попал к российским захватчикам"

??????????????????????????????????????????????
показать весь комментарий
14.11.2022 10:04 Ответить
ну если обменяли, то можно в принципе всяким амнести интернешнл и оон по правам человека на кацапстане видео в коллекцию отправить со справкой.
показать весь комментарий
14.11.2022 12:17 Ответить
Когда военнослужащий попадает в плен, ему обеспечивают права согласно Женевской конвенции о военнопленных, Нужин не хотел в росию и ненавидел путина . Нужин был честен в интервью доказательство его казнь: https://www.youtube.com/watch?v=c1aZpSbg80M&t=129s
показать весь комментарий
14.11.2022 18:27 Ответить
В этом и прелесть этой ситуации.
На Женевскую Конвенцию можно положить болт, так как он не был военнослужащим. Он был наемник в ЧВК.
Но суть даже не в этом. Суть в том, что его подставили люди, которым он доверился. Он сделал свой выбор в пользу Украины. А им воспользовались и выкинули, но не просто, а в руки палачам.
Ну чтож - другим вагнеровцам будет урок. Видимо отдавая его именно этого добивались.
показать весь комментарий
14.11.2022 22:57 Ответить
пройоб наших служб (чи ОП) у будь-якому випадку, бо тепер бажаючих здатись нам у полон поменшає... а наших встрат побільшає, нажаль
показать весь комментарий
15.11.2022 13:33 Ответить
А чего «хероя с кувалдой» не показали? Сцыкливо ? Раньше не боялись ****** своими светить.
показать весь комментарий
30.11.2022 00:33 Ответить
