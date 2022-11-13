Российского зека - "вагнеровца", сдавшегося в плен в ВСУ, а затем опять попавшего в руки россиян, жестоко убили. ВИДЕО 18+
Опубликовано видео убийства россиянами бывшего заключенного Евгения Нужина. Мужчина воевал в ЧВК "Вагнер", сдался в плен ВСУ, а затем во время обмена снова попал к российским захватчикам. Внимание! Видео содержит сцену насилия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Медуза" и "Gulagu.NET".
"Источник из "ЧВК Вагнера" направил нам жуткие кадры жестокой внесудебной расправы над осужденным Евгением Нужным. Этот заключенный из ВК строгого режима был завербован как наемник Евгения Пригожина и отправлен на территорию Украины, где почти сразу попал в Украину". – говорится в сообщении.
Впоследствии Нужин дал интервью журналисту Юрию Бутусову, выступил против Путина и заявил, что решил воевать на стороне Украины. Он рассказал, что был приговорен к 24 годам за убийство человека в 1999 году, а еще четыре года якобы получил за попытку бегства.
По словам Нужина, летом в их колонию прилетел бизнесмен Евгений Пригожин, чтобы вербовать заключенных для участия в войне в Украине. Нужин утверждал в интервью, что "давно решил сдаться и хочет воевать на стороне украинцев в российском легионе. Он также говорил, что у него в Украине живут родственники".
Вечером 12 ноября телеграмм-канал, который связывают с ЧВК Вагнера, опубликовал видео, на котором, как утверждается, показано убийство бывшего узника Евгения Нужина. В телеграмм-канале убийство называют "наказанием предателя".
По информации СМИ, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утром 13 ноября назвал ролик "прекрасной режиссерской работой".
"В этом шоу видно, что (Нужин) не обрел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми", - цитирует Пригожина пресс-служба его компании.
И их в России как собак не резанных.
И в плен их можно больше не ждать.
Как и их откровений, на камеру, про нелюбовь к Путину и войне тоже.
А вместо этого преподнесли его интервью как борца с путинским режимом, а потом слили.
Я нисколько не оправдываю русских зеков, которые пошли в Вагнер.
Я констатирую факт - после этого случая, можете пленных зеков не ждать, они будут грызть до конца.
И для них подорвать себя гранатой и прихватить с собой пару украинских войнов будет приятнее, чем кувалдой по голове.
В этом была единственная цель Пригожина, при создании этого ролика.
" сдался в плен ВСУ, а затем во время обмена снова попал к российским захватчикам"
??????????????????????????????????????????????
На Женевскую Конвенцию можно положить болт, так как он не был военнослужащим. Он был наемник в ЧВК.
Но суть даже не в этом. Суть в том, что его подставили люди, которым он доверился. Он сделал свой выбор в пользу Украины. А им воспользовались и выкинули, но не просто, а в руки палачам.
Ну чтож - другим вагнеровцам будет урок. Видимо отдавая его именно этого добивались.