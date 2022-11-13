Российского зека - "вагнеровца", сдавшегося в плен в ВСУ, а затем опять попавшего в руки россиян, жестоко убили. ВИДЕО 18+

Опубликовано видео убийства россиянами бывшего заключенного Евгения Нужина. Мужчина воевал в ЧВК "Вагнер", сдался в плен ВСУ, а затем во время обмена снова попал к российским захватчикам. Внимание! Видео содержит сцену насилия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Медуза" и "Gulagu.NET".

"Источник из "ЧВК Вагнера" направил нам жуткие кадры жестокой внесудебной расправы над осужденным Евгением Нужным. Этот заключенный из ВК строгого режима был завербован как наемник Евгения Пригожина и отправлен на территорию Украины, где почти сразу попал в Украину". – говорится в сообщении.

Впоследствии Нужин дал интервью журналисту Юрию Бутусову, выступил против Путина и заявил, что решил воевать на стороне Украины. Он рассказал, что был приговорен к 24 годам за убийство человека в 1999 году, а еще четыре года якобы получил за попытку бегства.

По словам Нужина, летом в их колонию прилетел бизнесмен Евгений Пригожин, чтобы вербовать заключенных для участия в войне в Украине. Нужин утверждал в интервью, что "давно решил сдаться и хочет воевать на стороне украинцев в российском легионе. Он также говорил, что у него в Украине живут родственники".

Вечером 12 ноября телеграмм-канал, который связывают с ЧВК Вагнера, опубликовал видео, на котором, как утверждается, показано убийство бывшего узника Евгения Нужина. В телеграмм-канале убийство называют "наказанием предателя".

По информации СМИ, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утром 13 ноября назвал ролик "прекрасной режиссерской работой".

"В этом шоу видно, что (Нужин) не обрел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми", - цитирует Пригожина пресс-служба его компании.