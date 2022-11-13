На популярной пешеходной улице Стамбула раздался взрыв, есть погибшие. МИД проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На улице Истикляль, одной из самых популярных туристических улиц в Стамбуле, в воскресенье раздался взрыв. Вследствие взрыва в воскресенье днем в Стамбуле есть погибшие, прокуратура начала расследование относительно терроризма.
Об этом сообщают турецкие СМИ, среди которых Sabah, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Пока нет никакой официальной информации о причинах взрыва и о том, может ли это быть террористической атакой. Медиа публикуют фото с места происшествия.
На место взрыва было направлено большое количество бригад медиков и полиции. Телеканал CNN Türk сообщил, что 11 человек получили ранения.
Впоследствии в сети опубликовали видео с места взрыва.
There was an explosion in Istanbul: there are injured— T2TNEWS (@T2T_News) November 13, 2022
The blast took place on the Istiklal pedestrian street popular with tourists. CNN reports that 11 people were injured pic.twitter.com/hxB1NSFihn
Breaking: Bomb attack on Istanbul’s istiklal street. Video captures moment of terror pic.twitter.com/yS79Sa6NmC— Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 13, 2022
Гражданское население просят покинуть район взрыва.
Как пишет Sabah, взрыв произошел в 6 минутах ходьбы от площади Таксим на популярной пешеходной улице Истикляль. Издание пишет, что главная прокуратура Стамбула начала расследование терроризма, хотя официальных заявлений о причинах взрывов пока не звучало.
По данным губернатора Стамбула Али Ерликая, в результате взрыва есть погибшие. Ранее сообщалось о около 10 раненых.
"Сегодня, около 16:20, на улице Истикляль в нашем районе Бейоглу произошел взрыв. На место происшествия были направлены наши бригады полиции, здравоохранения и пожарные. Есть погибшие и пострадавшие. О развитии событий будет сообщено общественности", - отметил губернатор.
Наряды полиции на улице принимают меры безопасности. Все дороги, ведущие к площади Таксим, закрыты для движения.
Генеральное консульство Украины в Стамбуле по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы держит на особом контроле ситуацию в связи с взрывами на улице Истикляль. Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует. Об этом сообщил в твиттере спикер МИД Олег Николенко.
"Дмитрий Кулеба срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывами на улице Истикляль. Информация о пострадавших украинцах отсутствует. Телефон "горячей линии" украинского консульства: +905306125577", - написал спикер.
