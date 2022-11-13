РУС
На популярной пешеходной улице Стамбула раздался взрыв, есть погибшие. МИД проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На улице Истикляль, одной из самых популярных туристических улиц в Стамбуле, в воскресенье раздался взрыв. Вследствие взрыва в воскресенье днем в Стамбуле есть погибшие, прокуратура начала расследование относительно терроризма.

Об этом сообщают турецкие СМИ, среди которых Sabah, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Пока нет никакой официальной информации о причинах взрыва и о том, может ли это быть террористической атакой. Медиа публикуют фото с места происшествия.

Читайте также: Эрдоган заявил, что Запад "нападает на Россию"

На место взрыва было направлено большое количество бригад медиков и полиции. Телеканал CNN Türk сообщил, что 11 человек получили ранения.

Впоследствии в сети опубликовали видео с места взрыва.

There was an explosion in Istanbul: there are injured

The blast took place on the Istiklal pedestrian street popular with tourists. CNN reports that 11 people were injured pic.twitter.com/hxB1NSFihn

— T2TNEWS (@T2T_News) November 13, 2022

Breaking: Bomb attack on Istanbul’s istiklal street. Video captures moment of terror pic.twitter.com/yS79Sa6NmC

— Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 13, 2022

Гражданское население просят покинуть район взрыва.

Как пишет Sabah, взрыв произошел в 6 минутах ходьбы от площади Таксим на популярной пешеходной улице Истикляль. Издание пишет, что главная прокуратура Стамбула начала расследование терроризма, хотя официальных заявлений о причинах взрывов пока не звучало.

По данным губернатора Стамбула Али Ерликая, в результате взрыва есть погибшие. Ранее сообщалось о около 10 раненых.

"Сегодня, около 16:20, на улице Истикляль в нашем районе Бейоглу произошел взрыв. На место происшествия были направлены наши бригады полиции, здравоохранения и пожарные. Есть погибшие и пострадавшие. О развитии событий будет сообщено общественности", - отметил губернатор.

Наряды полиции на улице принимают меры безопасности. Все дороги, ведущие к площади Таксим, закрыты для движения.

Генеральное консульство Украины в Стамбуле по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы держит на особом контроле ситуацию в связи с взрывами на улице Истикляль. Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует. Об этом сообщил в твиттере спикер МИД Олег Николенко.

"Дмитрий Кулеба срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывами на улице Истикляль. Информация о пострадавших украинцах отсутствует. Телефон "горячей линии" украинского консульства: +905306125577", - написал спикер.

+46
Пропоную Ердогану знайти терористів і ... укласти з ними зернову угоду.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:12
+41
За любым поражением каZZапов в войне тут же следуют теракты в мире.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:07
+31
Дайте угадаю кто! Тот кто тряс кулачками "помидорами не отделаетесь"?
показать весь комментарий
13.11.2022 17:10
Комментировать
Російські пропагандони зараз скажуть що то були Українці https://www.youtube.com/watch?v=KAmyp0yghsA https://www.youtube.com/watch?v=KAmyp0yghsA

показать весь комментарий
13.11.2022 17:04
Первое видео - старое.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:05
так !!! так і казали... що попутали і на цій вулиці в цьому ж місті вже був вибух (рік не запам"ятав)
показать весь комментарий
13.11.2022 17:14
За любым поражением каZZапов в войне тут же следуют теракты в мире.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:07
ета проста савпадєніє...
показать весь комментарий
13.11.2022 17:16
Дайте угадаю кто! Тот кто тряс кулачками "помидорами не отделаетесь"?
показать весь комментарий
13.11.2022 17:10
Пропоную Ердогану знайти терористів і ... укласти з ними зернову угоду.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:12
І сісти за стіл переговорів.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:20
жесть, сколька я по той улице потопался...
показать весь комментарий
13.11.2022 17:12
Будьте обережними із вживанням сленговихслів. «Топтун» - співробітник зовнішнього спостереження.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:32
«Топтун» - той, що топче.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:22
Звичайна стратегія мєлкої мстивої чмоні - куйла. Ядерну зброю йому сказали куди запхнуть, то тепер через всяких коричневих арабських фанатиків буде кошмарити терактами.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:13
І до ворожки не треба іти, або іранські пси, або кацапські собаки!
показать весь комментарий
13.11.2022 17:13
русня вже виє, що це українці, бо десь там поруч ****************...
показать весь комментарий
13.11.2022 17:15
Торгпредство там кацапське!
показать весь комментарий
13.11.2022 18:20
На этой улице находится русское консульство, насколько я помню. Хорошо бы это его ...
показать весь комментарий
13.11.2022 17:16
кто то очень хочет разжечь очередной конфликт , отвлечь внимание от Украины , предупреждение эрдогану о том , что он много на себя взял.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:17
думаю це відповідь кацапів за приниження у зерновій угоді та за недопущення кацапських військових кораблів через Босфор...
показать весь комментарий
13.11.2022 17:18
"...Ми переживаємо не звичайний процес. Терорист - це не звичайна людина, це потужний терорист. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на цього терориста практично безмежно. На тлі всього цього, безумовно, терорист наразі чинить опір", - сказав президент Туреччини журналістам по поверненні із саміту Тюркської ради в Самарканді, що в Узбекистані.

Так ти пердогандон вчора про кацапських вбивць говорив?

Так ти пердогандон вчора про кацапських вбивць говорив?
показать весь комментарий
13.11.2022 17:22
Можливо ось і відповідь алйух не забарилися на лестощі Ердогана.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:24
ну що Ердоганіще-помогли тобі твої касаби? хто там на когонапав і хто захищаеться? так отож
показать весь комментарий
13.11.2022 17:26
Кацапи.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:28
***********?
показать весь комментарий
13.11.2022 17:28
Баба яга против G20
показать весь комментарий
13.11.2022 17:32
Управляемый смертник.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:34
Это не теракт, это предупреждение. Местные разборки.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:42
Путлер мстит Эрдогану за зерновой коридор для Украины и что не пустил через Босфор дальневосточные корабли путлера в Чёрное море весной этого года....
Крыса🦍 мстительная...
Крыса🦍 мстительная...
показать весь комментарий
13.11.2022 17:46
Всем притонам будет пипец, это не политика это убийство.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:46
Начили учить турецкий
показать весь комментарий
13.11.2022 18:25
Хмырь мавзолейный дома на Мацковии взрывал и станции Метро в Питере и Москве...а то какой то Стамбул...проще пареной репы...Бошировых и Петровых на концлагере путлера пруд пруди...
показать весь комментарий
13.11.2022 17:53
Предполагаю что взрывы начнутся по всей Европе...
показать весь комментарий
13.11.2022 17:57
В Турции обычно взрывают курды. Надо смотреть кому это выгодно.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:00
Спецслужбам стран НАТО надо смотреть кто прибыл в Европу из РабZeи после объявления Могилизации путлера 22 сентября...с беженцами от призыва могли сто пудов проникнуть очередные Бошировы...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:04
Вся кацапская разведка передала из ЕС в Стамбул
события были ожидаемы
события были ожидаемы
показать весь комментарий
13.11.2022 18:24
В Казахстан после 22 сентября заехало 200 000 рюSSkих беженцев...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:06
Эрдоган запретил путлеру летать через Турцию...Стерхолеты летают мимо...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:10
Не було там кацапов - и взрывов не было, а пустили руцкий мир и сразу хаос
показать весь комментарий
13.11.2022 18:22
Или Эрдоган слишком поздно и слишком вяло промычал про то, что Запад нападает на роисю, и пыня ему напомнил.
Или турецкий "фсб взрывает дома"(с) на своей территории, чтобы сплотиться против этого самого Запада. Под управление Эрдогана, разумеется.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:32
В Турцию удрали после 22 сентября около 100 000 рюSSkих
показать весь комментарий
13.11.2022 18:33
Там десь поруч кацапське консульство
показать весь комментарий
13.11.2022 18:34
Пропагандоны путлера грозят Казахстану и Молдове... типа это наша Зямля рюSSkaя...
Стадо баранов🦍🦍🦍
Стадо баранов🦍🦍🦍
показать весь комментарий
13.11.2022 18:38
Казахи маладца..заставляют рюZkих снимать на тачках приклеенную литеру z..., Иначе вали на РабZeю....🤣🤣
показать весь комментарий
13.11.2022 18:48
Хай побільше рейсів запускають,хай завозять нечисть кацапську. Ердоган хай ручкається з бункерним.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:51
Нужели Эртокан на 3 срок собрался как пупа?
показать весь комментарий
13.11.2022 19:59
мацква послала сигнал Ердогану.
показать весь комментарий
14.11.2022 02:12
 
 