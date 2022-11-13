Бронемашина SHIELD выдержала прямое попадание 120-мм мины: все воины на борту уцелели. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал в 79-й ОДШБ комплекты шин для итальянских бронемашин SHIELD, а также полностью укомплектованную медицинским оборудованием машину скорой помощи.
Как рассказывают десантники, броневики очень надежны, но колеса время от времени не выдерживают такой нагрузки: "По-всякому бывает. Просто можешь ехать и наехать на осколок, бывает "прилет" рядом". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
О "прилетах" рассказывают неохотно: недавно одна из машин выдержала прямое попадание 120-мм мины, все бойцы на борту уцелели.
Петр Порошенко поблагодарил волонтеров, приобщившихся к покупке этих бронемашин. "Сначала я увидел это фото. Выбитые стекла, раскуроченный капот. Плотный минометный обстрел. В машине было 11 человек. Большинство из них – мои знакомые, десантура, к которым я не раз приезжал, и мы уже без преувеличения успели сдружиться. Не буду объяснять, что почувствовал в эти первые секунды. Это знает каждый, у кого близки на войне. Но они все живы и ни один даже не попал в госпиталь. В таком состоянии наш SHIELD еще смог вывезти их из-под плотного обстрела, и ни один из парней не получил серьезное ранение", – написал Порошенко в Facebook.
"Машины используются непосредственно в бою. Я хочу сейчас обратиться к тем, кто "купил ВСУ броневик". SHIELD уже спасли не один десяток жизней. Это – ваша работа", – отмечает пятый президент.
"Очень нам эти машины помогают. Спасибо Петру Алексеевичу за поддержку, за нашу с ним дружбу. Реально круто", – говорят десантники.
В ОО "Справа Громад" сообщили, что поврежденную бронемашину восстановят и вернут в подразделение. "Прямое попадание мины по капоту машины – это страшно. Однако весь экипаж уцелел. Все живы. Каждый, кто помогал этому или другим проектам, – вы действительно спасаете жизнь. А машину мы заберем на рембазу и полностью восстановим. И продолжим помогать армии", – пишет волонтер Юрий Бирюков.
Как известно, 11 августа Петр Порошенко передал десантникам 79-й бригады 11 итальянских бронемашин SHIELD, купленных совместно с волонтерами ОО "Справа Громад". Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн евро.
Как рассказал Петр Порошенко, понадобилось три с половиной месяца, чтобы после переговоров и получения экспортных лицензий бронемашины прибыли в ВСУ. Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины. Контракт удалось реализовать максимально быстро при поддержке правительства Италии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як вони йому там? не жмуть?
то броню підкине то шини то форму а зе-шобла в особі кірюшки тимошенка забирає для власного користування тахо із гуманітарної допомоги
шо ни день то наживается на войне...
Шкода, але більшості виборців це до ума не доходить.
піздовня зелена переодягаетсься в зелене - не знали?
Війна рано чи пізно скінчиться, а мило та шворка для ЗЄрмаків і купа бажаючих залишаться.
я теж за дві берези,,,
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4424 десант неназваного підрозділу під Мар'їнкою :
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4433 110-тій ОМБр,яка тримає оборону на 30-ти кілометрів фронту від Опитного до Нью-Йорка ;
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4434 ще один неназваний підрозділ (батальону групу) поруч з 110-тою бригадою ;
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4438 та ж сама 79-та ОМБр, але зустрівся з іншою групою військових пригощав рошенівськими цукерками;
Це не біля літака з масками для Гереги піаритися!!!
Гончарук, Степанов разом із своєю попередницею теж, мабуть за 9 місяців, Захисникам допомагають, але мабуть, дуже сором'язливо, якось допомагають, ДИСТАНЦІЇЙН!!
Таки згоден…
Рекомендую переглянути. Багато цікавого він розказує...
хлопці всі ок і це найважніше....
відпустили б командири хлопців до дому на тиждень - це теж найважніше,
обійняти рідних, дітей зацілувати і в тій, самій рідній,
в якої очі горять просто утонути в них...