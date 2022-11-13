Бронемашина SHIELD выдержала прямое попадание 120-мм мины: все воины на борту уцелели. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал в 79-й ОДШБ комплекты шин для итальянских бронемашин SHIELD, а также полностью укомплектованную медицинским оборудованием машину скорой помощи.

Как рассказывают десантники, броневики очень надежны, но колеса время от времени не выдерживают такой нагрузки: "По-всякому бывает. Просто можешь ехать и наехать на осколок, бывает "прилет" рядом". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

О "прилетах" рассказывают неохотно: недавно одна из машин выдержала прямое попадание 120-мм мины, все бойцы на борту уцелели.

Петр Порошенко поблагодарил волонтеров, приобщившихся к покупке этих бронемашин. "Сначала я увидел это фото. Выбитые стекла, раскуроченный капот. Плотный минометный обстрел. В машине было 11 человек. Большинство из них – мои знакомые, десантура, к которым я не раз приезжал, и мы уже без преувеличения успели сдружиться. Не буду объяснять, что почувствовал в эти первые секунды. Это знает каждый, у кого близки на войне. Но они все живы и ни один даже не попал в госпиталь. В таком состоянии наш SHIELD еще смог вывезти их из-под плотного обстрела, и ни один из парней не получил серьезное ранение", – написал Порошенко в Facebook.







"Машины используются непосредственно в бою. Я хочу сейчас обратиться к тем, кто "купил ВСУ броневик". SHIELD уже спасли не один десяток жизней. Это – ваша работа", – отмечает пятый президент.

"Очень нам эти машины помогают. Спасибо Петру Алексеевичу за поддержку, за нашу с ним дружбу. Реально круто", – говорят десантники.

В ОО "Справа Громад" сообщили, что поврежденную бронемашину восстановят и вернут в подразделение. "Прямое попадание мины по капоту машины – это страшно. Однако весь экипаж уцелел. Все живы. Каждый, кто помогал этому или другим проектам, – вы действительно спасаете жизнь. А машину мы заберем на рембазу и полностью восстановим. И продолжим помогать армии", – пишет волонтер Юрий Бирюков.

Как известно, 11 августа Петр Порошенко передал десантникам 79-й бригады 11 итальянских бронемашин SHIELD, купленных совместно с волонтерами ОО "Справа Громад". Общая стоимость 11 машин превысила 3 ​​млн евро.

Как рассказал Петр Порошенко, понадобилось три с половиной месяца, чтобы после переговоров и получения экспортных лицензий бронемашины прибыли в ВСУ. Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины. Контракт удалось реализовать максимально быстро при поддержке правительства Италии.