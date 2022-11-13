РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11091 посетитель онлайн
Новости Видео Волонтеры для армии Война
33 736 88

Бронемашина SHIELD выдержала прямое попадание 120-мм мины: все воины на борту уцелели. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал в 79-й ОДШБ комплекты шин для итальянских бронемашин SHIELD, а также полностью укомплектованную медицинским оборудованием машину скорой помощи.

Как рассказывают десантники, броневики очень надежны, но колеса время от времени не выдерживают такой нагрузки: "По-всякому бывает. Просто можешь ехать и наехать на осколок, бывает "прилет" рядом". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

О "прилетах" рассказывают неохотно: недавно одна из машин выдержала прямое попадание 120-мм мины, все бойцы на борту уцелели.

Смотрите также: Защитникам на восточном направлении фронта передадут партию грузовиков, генераторы и зимнее снаряжение. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко поблагодарил волонтеров, приобщившихся к покупке этих бронемашин. "Сначала я увидел это фото. Выбитые стекла, раскуроченный капот. Плотный минометный обстрел. В машине было 11 человек. Большинство из них – мои знакомые, десантура, к которым я не раз приезжал, и мы уже без преувеличения успели сдружиться. Не буду объяснять, что почувствовал в эти первые секунды. Это знает каждый, у кого близки на войне. Но они все живы и ни один даже не попал в госпиталь. В таком состоянии наш SHIELD еще смог вывезти их из-под плотного обстрела, и ни один из парней не получил серьезное ранение", – написал Порошенко в Facebook.

Бронемашина SHIELD выдержала прямое попадание 120-мм мины: все воины на борту уцелели 01
Бронемашина SHIELD выдержала прямое попадание 120-мм мины: все воины на борту уцелели 02
Бронемашина SHIELD выдержала прямое попадание 120-мм мины: все воины на борту уцелели 03

"Машины используются непосредственно в бою. Я хочу сейчас обратиться к тем, кто "купил ВСУ броневик". SHIELD уже спасли не один десяток жизней. Это – ваша работа", – отмечает пятый президент.

"Очень нам эти машины помогают. Спасибо Петру Алексеевичу за поддержку, за нашу с ним дружбу. Реально круто", – говорят десантники.

В ОО "Справа Громад" сообщили, что поврежденную бронемашину восстановят и вернут в подразделение. "Прямое попадание мины по капоту машины – это страшно. Однако весь экипаж уцелел. Все живы. Каждый, кто помогал этому или другим проектам, – вы действительно спасаете жизнь. А машину мы заберем на рембазу и полностью восстановим. И продолжим помогать армии", – пишет волонтер Юрий Бирюков.

Как известно, 11 августа Петр Порошенко передал десантникам 79-й бригады 11 итальянских бронемашин SHIELD, купленных совместно с волонтерами ОО "Справа Громад". Общая стоимость 11 машин превысила 3 ​​млн евро.

Бронемашина SHIELD выдержала прямое попадание 120-мм мины: все воины на борту уцелели 04

Как рассказал Петр Порошенко, понадобилось три с половиной месяца, чтобы после переговоров и получения экспортных лицензий бронемашины прибыли в ВСУ. Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины. Контракт удалось реализовать максимально быстро при поддержке правительства Италии.

Автор: 

благотворительность (629) помощь (8071) Порошенко Петр (19649) волонтеры (2653) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (200)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+97
Петро- молодець !
показать весь комментарий
13.11.2022 17:36 Ответить
+62
от порох мародерить мародерить і ніяк не намародерить
то броню підкине то шини то форму а зе-шобла в особі кірюшки тимошенка забирає для власного користування тахо із гуманітарної допомоги
показать весь комментарий
13.11.2022 17:40 Ответить
+51
Зеленое шобло, берите пример с Сивоголового Порошенка. Ермак, Тимошенко и Зеленский, вы говноеды.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Петро- молодець !
показать весь комментарий
13.11.2022 17:36 Ответить
Звичайно молодець, це ж не ***** півшосте
показать весь комментарий
13.11.2022 17:54 Ответить
Зеленое шобло, берите пример с Сивоголового Порошенка. Ермак, Тимошенко и Зеленский, вы говноеды.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:18 Ответить
Хоть би тільки слуги собі під зад не скрисятнічали, як завжди!
показать весь комментарий
13.11.2022 20:15 Ответить
Гвідони!
показать весь комментарий
14.11.2022 00:10 Ответить
А що привіз Янєлох, ну крім відосіків?
показать весь комментарий
13.11.2022 18:35 Ответить
Цікаво а лисий з кварталу вже за 8 місяців навчився як ховатися від снайпера та чомусь ще? Чи так і продовжує ряху наїдати і солодко спати в ліжку?
показать весь комментарий
13.11.2022 20:00 Ответить
ну ты красавчик лысого переплюнул Вашингтоне в окопах мёрзнешь
показать весь комментарий
13.11.2022 22:05 Ответить
Ти що американський прапор від британського відрізнити не можеш? По друге я тут вже з 2003 року.По третє я не висміював і не кривлявся на сцені людей які робили для України велику роботу,не розважав з 95 квартал бойовиків Безлера в Горловкі,а як самого спитали чому не воює таку туру відмазку сказав.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:14 Ответить
*****, але на всіх вистачило
показать весь комментарий
13.11.2022 20:57 Ответить
Ну ты и мразь, зеленый....
показать весь комментарий
13.11.2022 18:45 Ответить
він не скаже навіть, з якої методички, де взяв оту брехню "штовхав, хапав, збивав"; а ви питаєте в нього правди про його заробітки...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:41 Ответить
та це воно згадало як Порох зняв шапку з шарійовської шлюшки, певно то його дружина.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:58 Ответить
Підтримали Янелоха Оманського, і війну в своєму домі. То може все правильно робив?
показать весь комментарий
13.11.2022 18:37 Ответить
Підтримав війну лише Пуйло і його фашистський народ. Більше ніхто
показать весь комментарий
13.11.2022 19:42 Ответить
в чем молодец ? король пиару
показать весь комментарий
13.11.2022 22:06 Ответить
тоба на марафон..там оближешь
показать весь комментарий
13.11.2022 22:10 Ответить
Путлера?
показать весь комментарий
14.11.2022 00:11 Ответить
Зелені та ***********, хфас! Написали про Пороха, та про його допомогу армії!!!! Мабуть хоче, барига, продати Батьківщину руснє)))))
показать весь комментарий
13.11.2022 17:39 Ответить
тут не тільки за Пороха, а й за Бірюкова... зараз налетять фейкомети
показать весь комментарий
13.11.2022 17:54 Ответить
мадьяр - перший фейкомет. Вже
показать весь комментарий
13.11.2022 17:55 Ответить
а буба привіз відосик...!🤪
показать весь комментарий
13.11.2022 17:40 Ответить
і браслєтік

як вони йому там? не жмуть?
показать весь комментарий
13.11.2022 18:05 Ответить
от порох мародерить мародерить і ніяк не намародерить
то броню підкине то шини то форму а зе-шобла в особі кірюшки тимошенка забирає для власного користування тахо із гуманітарної допомоги
показать весь комментарий
13.11.2022 17:40 Ответить
це зворотній мародьорінг, десь з іншого місці в Україну
показать весь комментарий
13.11.2022 17:59 Ответить
краде з власної кишені )))))
показать весь комментарий
13.11.2022 20:55 Ответить
з тумбочки, куди Марина кладе
показать весь комментарий
13.11.2022 22:46 Ответить
що привіз Вавка Зелєнській? Т2 - на окуповані території.
показать весь комментарий
13.11.2022 17:42 Ответить
Т2, але без Еспресо, Прямого та 5-го.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:38 Ответить
от Гетьман (вместе с волонтерами), все издеваются и издеваются над нищими (духом) слугами (жабами)
шо ни день то наживается на войне...
показать весь комментарий
13.11.2022 17:48 Ответить
На жаль, з таким лохторатом, навіть пвсля війни істопяцсот зашкварів янелоха і компані, у Пороха шанси стати знову президентом невеликі
показать весь комментарий
13.11.2022 17:50 Ответить
закодовані телепузики, прошиті на всю макітру, а собака Павлова, нервово курить в темноті.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:04 Ответить
Потрібно голосувати не за особу, а за ідею від такої особи та практичне втілення цих ідей в попередній діяльності цієї особи; незалежно від того, чи фізична це особа (лідер політичної сили) чи юридична особа (партія).
Шкода, але більшості виборців це до ума не доходить.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:31 Ответить
насправді українці заслуговують на багато кращого Президента ніж Порошенко і це звісно ж не Зеленський.
показать весь комментарий
14.11.2022 00:05 Ответить
Мій Президент!!!!Я не помилилась.Дякую!!!!!
показать весь комментарий
13.11.2022 17:51 Ответить
маєш на увазі , якщо "зе слуг" взяти за задеє місце, і провести аудит(товщину асвальту )покладеного ена "велике крадівництво" ,то ізраїльський "залізний купол" закриє небо України???
показать весь комментарий
13.11.2022 17:58 Ответить
Як він встигає)
показать весь комментарий
13.11.2022 17:55 Ответить
Гетьмани завжди так роблять - не знали?
піздовня зелена переодягаетсься в зелене - не знали?
показать весь комментарий
13.11.2022 18:05 Ответить
щины, шины ... Спутник когда будет??
показать весь комментарий
13.11.2022 17:56 Ответить
та шо він так часто піариться?
показать весь комментарий
13.11.2022 18:04 Ответить
Жаль Петра Алексеевича. Теперь все у команды Зе под тотальным контролем.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:04 Ответить
не все, ми ж тут)
показать весь комментарий
13.11.2022 18:07 Ответить
Мільйонна ЗСУ і ще стільки ж ветеранів та активісти ніфіга не під контролем.

Війна рано чи пізно скінчиться, а мило та шворка для ЗЄрмаків і купа бажаючих залишаться.
показать весь комментарий
13.11.2022 19:17 Ответить
***** 2 в Україні.. - підар-недопалеон!
показать весь комментарий
13.11.2022 18:08 Ответить
Благодарность всем кто учавствовал в этой помощи.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:11 Ответить
якщо після перемоґи ви тому зеленому окурку хлипку шию не звернете і не розстріляете ту всю зелену банду? - будете казлами!
показать весь комментарий
13.11.2022 18:15 Ответить
ви з дубу рухнули? не треба нікого розстрілювати, ми ж не дикуни. Має бути суд.
показать весь комментарий
14.11.2022 00:08 Ответить
ви бачили тих суддів?
я теж за дві берези,,,
показать весь комментарий
14.11.2022 00:14 Ответить
Черговий раз тикнув "зелених" у їхнє "жлобство"!
показать весь комментарий
13.11.2022 18:19 Ответить
Зато Зеля купил телеканал у Рината Ахметова под названием "Мы Украина"...это типа атветочка, сколько заплатил?спросите у дЕрмака...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:20 Ответить
Порох сьогодні-вчора був не лише в 79-тій бригаді. Свої вихідні він присвятив тому, щоб відвідати "з подарунками":
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4424 десант неназваного підрозділу під Мар'їнкою :
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4433 110-тій ОМБр,яка тримає оборону на 30-ти кілометрів фронту від Опитного до Нью-Йорка ;
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4434 ще один неназваний підрозділ (батальону групу) поруч з 110-тою бригадою ;
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4438 та ж сама 79-та ОМБр, але зустрівся з іншою групою військових пригощав рошенівськими цукерками;
показать весь комментарий
13.11.2022 18:23 Ответить
Телемарафон по имени Лохотрон раскручают по полному тарифу..скоро выборы...,скорее всего не 2024 а на год раньше..., каже Гео Лерос...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:25 Ответить
Олексійович, ти дуже крутий хлоп. Дякуємо!
показать весь комментарий
13.11.2022 18:30 Ответить
та то напевно фейк ! бо ж зелена шобла верещала що всі ці авто сховані надійно в Польщі !
показать весь комментарий
13.11.2022 18:38 Ответить
Респект Пороху!!
Це не біля літака з масками для Гереги піаритися!!!
Гончарук, Степанов разом із своєю попередницею теж, мабуть за 9 місяців, Захисникам допомагають, але мабуть, дуже сором'язливо, якось допомагають, ДИСТАНЦІЇЙН!!
показать весь комментарий
13.11.2022 18:43 Ответить
Усе це булоб б не потрібно виконуй він свій конституційний обов'язок президента.
показать весь комментарий
13.11.2022 18:49 Ответить
Ти про бубочку?
Таки згоден…
показать весь комментарий
13.11.2022 19:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=R0atIprXXrI А хто би згадав, що за ці бронемашини SHIELD "журналістка" Г+Г заплатила зламаним нігтем ...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:54 Ответить
Бл**ські тварі коломойські, про переліти Бубочкі до Коломойського до 2019 ні гу гу.
показать весь комментарий
14.11.2022 01:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=E9MKNHPCXzw ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Порошенка телеканалу Прямий під час цієї поїздки на фронт. Він особисто кермує і розказує .
Рекомендую переглянути. Багато цікавого він розказує...
показать весь комментарий
13.11.2022 19:14 Ответить
вот вам на практике, реально спасенные жизни людей, и пустой гундосый треп в видосиках. выводы делайте сами.
показать весь комментарий
13.11.2022 19:22 Ответить
Все что угодно можно говорить про Петра, любые гадости, и наверное многое будет правда, но то, что сейчас он делает большущее дело нужно признать без всяких оговорок.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:01 Ответить
дякую, Гетьман!
хлопці всі ок і це найважніше....
відпустили б командири хлопців до дому на тиждень - це теж найважніше,
обійняти рідних, дітей зацілувати і в тій, самій рідній,
в якої очі горять просто утонути в них...
показать весь комментарий
13.11.2022 20:30 Ответить
Просто барига Порошенко краде зі своїй кишені НА фронт, а решта - з фронту У кишеню. Це легко побачити на будь-якому фото з супутника Притули.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:51 Ответить
не існує ніякого супутника! те чмо створене оп-ой, щоб інформаційно перебити ініціативи Пороха
показать весь комментарий
13.11.2022 22:50 Ответить
Притула, 50 таких броників за тиждень слабо завезти нашим ЗСУ
показать весь комментарий
13.11.2022 21:21 Ответить
Дякую Сивочолому
показать весь комментарий
13.11.2022 23:23 Ответить
І Бубочка відосік підігнав - це ж рівноцінно 😁
показать весь комментарий
14.11.2022 01:49 Ответить
Петро то молодець але не треба китаю підмахувати!
показать весь комментарий
14.11.2022 07:06 Ответить
Президентом України мав би залишитися Петро Порошенко, Міністром Оборони - Олександер Турчинов. Тоді таких бід і руйнувань Україна би не зазнала.
показать весь комментарий
14.11.2022 08:32 Ответить
а народом України, мали би стати Швейцарці? розкатав губу.
показать весь комментарий
14.11.2022 10:46 Ответить
 
 